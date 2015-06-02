В Приморье ветераны туротрасли отметили 55 лет массового туризма

Туристский поток в Приморский край по итогам 2014 года составил, по разным данным, 2-2,5 млн человек. В основном это туристы, приехавшие в край организованно и самостоятельно из разных регионов России, а также иностранные, главным образом китайские, гости, пишет деловая газета "Золотой Рог".

В год 55-летия массового туризма в Приморье, а таковым является 2015-й, краевые власти намерены вести собственный мониторинг турпотока, который даст более объективную картину.

Между тем развитие туризма в крае начиналось с ориентации приморцев на путешествия по своей малой родине и по большой стране. В январе 1960 года вышло Постановление ВЦСПС о создании Приморского краевого Совета по туризму и экскурсиям. О том, как все начиналось, вспомнили члены общественной организации «Ветераны туризма» на юбилейном вечере, организованном в Приморской краевой публичной библиотеке им. А.М. Горького.

Руководитель общественной организации, директор турцентра «Ольга» Ольга ВАСИНА презентовала рукопись своей книги, посвященной развитию туротрасли в Приморье.

- Материалы состоят из нескольких частей: это работа Совета по туризму, Бюро путешествий, это подвижнический труд экскурсоводов, благодаря которым подняты неизвестные пласты истории края, это самодеятельные туристы, без которых не было бы советского туризма, курьезы из жизни туристов, - рассказала Ольга Васина. - Заключительная часть работы посвящена сегодняшнему дню - тем людям, которые вышли из советского туризма, кто не побоялся окунуться в рыночные отношения и уже больше 20 лет ведет свои туристические корабли.

Как вспоминают ветераны, в советские годы для приморцев работало более 290 маршрутов по стране и краю, 592 экскурсовода восьми Бюро путешествий проводили экскурсии по 256 темам. Только в 1986 году в путешествиях и экскурсиях приняли участие более миллиона жителей края. Тогда в распоряжении отрасли были туристические базы «Тихий океан» и «Лазурный берег», а в 1988 году перед сеульской олимпиадой вступила в строй гостиница «Амурский залив».

Многим запомнились два уникальных морских круиза, разработанных Владивостокским бюро путешествий, которые пользовались популярностью по всей стране, - «Из зимы в лето» и «По морям и землям Дальнего Востока».

Еженедельные пятничные поезда привозили во Владивосток туристов из соседних и сибирских городов, а приморцам открывали Хабаровск театральный, живописные окрестности Владивостока. «Подснежник», «Грибник», «Лимонник», «Золотая осень» и «Снежинка» - так назвались специализированные туристические поезда.

Сегодня в авторизованном Владивостоке они стали фактом истории, но стремление горожан на лоно природы, желание узнать что-то не уменьшилось. И экскурсионные автобусные поездки «Цветущие лотосы», «Водопады Хасанского района» и «Сказ о земле и море» находят своих поклонников.

Многие из ветеранов туристической отрасли смогли включиться в современные процессы, предложить свой взгляд на развитие Приморья и его столицы. Так появились экскурсии «Корабельная набережная», «Набережная Цесаревича», «Владивостокские памятники героям 1812 года», «Де-Фриз и Седанка - связь времен» и многие другие, представляющие гостям и жителям города его обновленный образ.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.