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Около 30% жителей Приморья хотели бы получать зарплату от 40-60 тысяч рублей

02 Июня 2015, 15:16 | Приморье

Рекрутинговый портал HeadHunter решил выяснить, какую заработную плату хотели бы получать жители Приморья и, что предлагают работодатели, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Компания HeadHunter проанализировала более 2000 вакансий, размещенных на сайте hh.ru по Приморскому краю за последний месяц, и определила размер средней предлагаемой заработной платы работодателями.

По данным HeadHunter, средняя заработная плата во Владивостоке в мае составила 40 000 рублей. В Артёме, дела с заработными платами обстоят также. В Находке средняя заработная плата составила 35 000 рублей, в Уссурийске, чуть меньше 34 000 рублей, в Арсеньеве 32 500. В других городах Приморья средние зарплатные предложения варьируются от 21 000 тысячи рублей до 55 000 рублей.

Что же касается зарплатных ожиданий соискателей, то 29% хотели бы получить зарплату от 40-60 тысяч рублей, 21% готовы на зарплату в 30-40 тысяч рублей, на 20-30 тысяч рублей - 16% соискателей Приморья.  Оклад 60-80 тысяч рублей, хотели бы получать 14% соискателей и на зарплату в 80-100 тысяч рублей рассчитывают 7% приморцев.

Досье "Золотого Рога": HeadHunter — ведущая российская компания в сфере интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Литве, Латвии и Эстонии. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 270 тыс. актуальных вакансий и 16,6 млн. резюме. Каждую неделю через hh.ru компании приглашают на собеседование 460 тыс. человек. Также HeadHunterвладеет сайтом Career.ru и управляет сайтом Работа@Mail.Ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: зарплата  headhunter  опрос 



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