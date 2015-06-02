Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Около 30% жителей Приморья хотели бы получать зарплату от 40-60 тысяч рублей
Рекрутинговый портал HeadHunter решил выяснить, какую заработную плату хотели бы получать жители Приморья и, что предлагают работодатели, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Компания HeadHunter проанализировала более 2000 вакансий, размещенных на сайте hh.ru по Приморскому краю за последний месяц, и определила размер средней предлагаемой заработной платы работодателями.
По данным HeadHunter, средняя заработная плата во Владивостоке в мае составила 40 000 рублей. В Артёме, дела с заработными платами обстоят также. В Находке средняя заработная плата составила 35 000 рублей, в Уссурийске, чуть меньше 34 000 рублей, в Арсеньеве 32 500. В других городах Приморья средние зарплатные предложения варьируются от 21 000 тысячи рублей до 55 000 рублей.
Что же касается зарплатных ожиданий соискателей, то 29% хотели бы получить зарплату от 40-60 тысяч рублей, 21% готовы на зарплату в 30-40 тысяч рублей, на 20-30 тысяч рублей - 16% соискателей Приморья. Оклад 60-80 тысяч рублей, хотели бы получать 14% соискателей и на зарплату в 80-100 тысяч рублей рассчитывают 7% приморцев.
Досье "Золотого Рога": HeadHunter — ведущая российская компания в сфере интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Литве, Латвии и Эстонии. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 270 тыс. актуальных вакансий и 16,6 млн. резюме. Каждую неделю через hh.ru компании приглашают на собеседование 460 тыс. человек. Также HeadHunterвладеет сайтом Career.ru и управляет сайтом Работа@Mail.Ru.
Новости тематики
- "Росморпорт" помог с кадрами крайизбиркому
- Главный тепловик Приморья может стать главным дорожником
- Самый южный порт России опять сменил руководителя
- Руслан Кондратов переизбран гендиректором ОАО "Терминал Астафьева"
- Люди старше 45 лет испытывают трудности с поиском новой работы
- Рабочий с дипломом вуза
- Работа в ДВФУ интересует россиян из российских регионов и СНГ
- В Приморье ищут 230 новых специалистов на зарплату от 100 тыс. до 300 тысяч рублей
- Бывший вице-губернатор Приморья возглавил одну из крупнейших компаний региона
- Компания из Приморья признана лучшим работодателем Дальнего Востока
Новости раздела
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Земля неудобного назначения
- "Квадрат" плохо катится
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов