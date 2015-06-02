Промышленники Приморья просят снять с себя излишнее налоговое бремя

В преддверии большого совещания в Москве, где на площадке ОНФ пойдет разговор о развитии производственного сектора экономики, его проблемах и возможностях, приморские промышленники собрались за «круглым столом», чтобы обсудить свои проблемы и донести их до президента, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Дальневосточный бизнес, солидную долю которого составляют заводы военно-промышленного комплекса, продолжает, несмотря на обещания правительства улучшить деловой климат в регионе, работать в неконкурентных условиях по сравнению со своими коллегами из центральных регионов России. И во многом из-за того, что государство переложило часть своих социальных обязательств на них.

Рентабельность слабовата

Президент страны Владимир ПУТИН, отвечая недавно на вопрос, с каким уровнем рентабельности сегодня могут работать российские заводы ВПК, ответил: 17%. У дальневосточников не получается. Средний уровень рентабельности, с каким они сработали в прошлом году, составляет 3-8%, а некоторые завершили год с убытками. Последние - из числа небольших предприятий, занятых в основном на ремонтных работах. Их подвел кризис, из-за которого заказчики предпочли перенести ремонтные работы с прошлого года на последующие периоды, чтобы сократить расходы.

Как отметил во вступительном слове модератор «круглого стола», генеральный директор ОАО «Дальприбор» Роман ТИТКОВ, определяя тематику дискуссии:

- При подобном уровне рентабельности развитие невозможно! Нужно менять условия. Нужны изменения либо в налоговом кодексе, либо в законе «О промышленной политике», принятом, кстати, совсем недавно, в декабре 2014 года. Нужно дать льготы не только новым предприятиям, но и тем действующим, где устанавливаются новые технологические линии. Тогда промышленность будет заинтересована развиваться. Дайте нам условия, и мы завалим страну налогами.

Дальневосточный коэффициент в нагрузку

Принятый федеральный закон о промышленной политике, который вот-вот вступит в силу, по мнению приморских производителей, в нынешнем виде не учитывает региональные особенности и не дает шанс на развитие действующим производствам. Вот какие данные привел руководитель «Московской инженерной компании» Юрий РЫБАЛКИН, оценивая бремя затрат заводов ВПК при выплате только дальневосточного коэффициента.

«Средний размер выплат дальневосточного коэффициента, начисляемого на заработную плату, составляет в Приморском крае 4 837 рублей, - подсчитал Рыбалкин. - На него начисляется социальный налог. Если подсчитать, то за год каждый работник обходится дальневосточному предприятию дороже, чем предприятиям из других регионов страны, на 193 тыс. 44 рубля. А суммарно вся промышленность края теряет из-за дальневосточной надбавки 81 млрд рублей в год. Эта сумма сопоставима с бюджетом Приморского края - 85 млрд рублей.

Государство с 1998 года возложило эту задачу на предприятия, хотя закрепление населения на территории - это функция государства, а не бизнеса. Проблема поднималась нами неоднократно, но не находит решения до сих пор. Дело в том, что львиная доля социальных налогов остается в регионе. Власти края и муниципальных образований не заинтересованы в снижении налоговой нагрузки на предприятия. Значит, вопрос нужно ставить перед федеральной властью. Фактически это двойное налогообложение», - делает вывод Юрий Рыбалкин.

В дополнение к этому с этого года приморские предприятия будут обязаны оплачивать раз в два года своему работнику и члену его семьи проезд к месту отдыха. Промышленники уже подсчитали, что нагрузка по социальным выплатам вырастет на 60%, увеличивая себестоимость производства. В итоге промышленность Приморского края потеряет в среднем еще 12-15% добавочной стоимости. Потери наукоемких предприятий окажутся еще выше - до 20-30%.

«Нашу промышленность в таких условиях не спасут ни ТОРы, ни Свободный порт!» - заключили участники «круглого стола».

Приструнить проверки

Много претензий представителями крупного промышленного бизнеса Приморского края было высказано в адрес проверяющих органов разных ведомств. По их мнению, большинство проверок тенденциозны, проверяющие приходят с явным намерением наказать. Такое впечатление, что у них план по штрафам, сказал один из участников. Штрафы порой неадекватны размеру предприятия. Упоминались случаи, когда при наличии выбора - назначить больший или меньший штраф, - начинался торг с проверяющим. «Мы усматриваем в этом коррупционную составляющую», - сказал один из участников «круглого стола».

Любой штраф тоже ложится на себестоимость. В итоге налоговая и административная нагрузка становится непосильной, бизнес сворачивается и уезжает. Проверять надо, но все должно быть в меру, считают промышленники и предлагают пересмотреть КоАП, внести в него такие понятия, как «средний» или «малый бизнес».

Кадровый голод затмил все проблемы

Несмотря на высказанное недовольство излишней нагрузкой на бизнес, промышленники сошлись во мнении, что самой главной проблемой производственного сектора экономики края остается недостаток квалифицированных кадров. Кадровый голод коснулся практически всех оборонных предприятий Приморского края. И это на фоне растущего объема оборонного заказа, на этот год он вырос до 30-50%.

Все можно перетерпеть, но кадровую проблему надо решать в первую очередь, отметил Роман Титков. Решать ее нужно с помощью зарплаты, условий труда и жилья, причем жилье по рейтингу в этом списке оказалось на первом месте.

- Подготовленная на наших заводах молодежь стремится уехать туда, где уровень жизни выше и, главное, где есть возможность решить жилищный вопрос, - признали представители ВПК. Кто-то из них привел пример, как владивостокское предприятие уже 2 года бьется за выделение земли под строительство жилого дома, и пока безрезультатно. А ведь нужны и детсады, и школы.

Были высказаны взаимные претензии работодателей и представителей учебных заведений к процессу подготовки кадров. Производственники считают, что вузы и колледжи выпускают недостаточно подготовленных студентов. В свою очередь, образование обвиняет заводы в уклонении от образовательного процесса и напоминает о наличии соответствующих правительственных решений, обязывающих их участвовать в подготовке специалистов.

Стоит отметить, что сегодня мы услышали совсем иную реакцию директоров заводов на эти претензии. Если раньше они говорили, что их дело - производить, а дело учебных заведений - учить, то сегодня выразили готовность принимать студентов на практику и направлять своих специалистов в вузы и колледжи читать лекции. Более того, заводы готовы учить не только студентов, но и преподавателей, повышая тем самым их квалификацию.

- Чтобы подготовить хорошего специалиста для промышленности, которая у нас ориентирована на новое оборудование, технологии, нужно чтобы и учебные заведения были хорошо оборудованы инструментарием, имем учебную версию аналогичного оборудования, - высказала свою точку зрения на проблему директор департамента образования и науки Приморского края Елена ГРИГОРЬЕВА. - Колледж не может успевать за заводами в переоснащении, нет денег. В мире эта проблема существует и решается учебными заведениями совместно с промышленниками. Такой пример есть на заводе «Звезда». Не сложно придумать, как это сделать, сложно найти деньги. У департамента по образованию есть проект создания новой учебной базы, его стоимость оценивается в 377 млн рублей, вот настоящая возможность для производственников проявить себя в подготовке кадров.

Даешь промышленную политику!

У края должна быть своя промышленная политика, считают директора заводов. Им непонятно, например, почему в структуре аппарата администрации Приморского края нет отдельного департамента промышленности. Он объединяет промышленность и транспорт, где не меньше проблем.

- На сегодня департамент промышленности и транспорта курирует только 40% направлений, связанных с промышленностью, - сказал президент «Союзмаша» Михаил КОЛТОВИЧ. - Остальные 60% разбросаны по другим департаментам. В итоге нет эффективной совместной работы региональной власти и промышленности. Аналогично в краевом законодательном собрании нет профильного комитета - комитета по промышленности!

И. о. директора департамента промышленности и транспорта Приморского края Владимир РЕШЕТНИКОВ выслушал и принял все претензии производственников.

- Если говорить о подготовке кадров и их закреплении, то определенная мера ответственности лежит на субъектах, - сказал он. - Это в первую очередь вопрос земельных отношений. Число занятых на промышленных предприятиях края сейчас составляет примерно 111 тыс. человек и не растет. Но самое страшное, если мы будем терять рабочие места, - сказал Решетников и добавил: - К сожалению, объем выпускаемой продукции в крае (ВРП) не растет.

- 1 июля в Законодательном Собрании Приморского края ожидается рассмотрение регионального закона о промышленной политике. Он вносился нашим департаментом. Но есть ряд проблем, если этот закон принимать, то он должен подкрепляться госпрограммой, а значит, финансированием. Это очень важно, - подчеркнул Владимир Решетников, - ведь без денег закон работать не будет. Не снимая ответственности с департамента, хочу сказать, что мы должны постараться донести свои предложения до президента.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.