В Приморье новострой споткнулся и замер

Огромный потенциальный спрос жителей Приморья на новое жилье наталкивается на высокие цены, административные барьеры и нехватку земли, пишет деловая газета "Золотой Рог"

Перспективы рынка нового жилья в Приморском крае остаются скомканными макроэкономическими катаклизмами и местными проблемами. Победные реляции официальной статистики о растущих объемах ввода жилья почему-то ничуть не радуют застройщиков.

Ничего страшного, хотя непонятно

Для потребителей ситуация на рынке нового жилья в Приморье непонятна. Ясности, куда намерены двигаться цены и спрос, нет. Эти особенности текущего момента отмечает генеральный директор АН «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ. И дополняет, что, как только курс доллара начинает меняться, неважно, вверх или вниз, рынок замирает, меньше становится обращений, а по уже начатым сделкам люди обращаются с горячей просьбой - приостановить. Они не понимают, как себя вести в этой ситуации.

По мнению эксперта, на самом деле ничего страшного на рынке не происходит. Если есть накопления, люди могут спокойно выходить на рынок и вкладывать их в недвижимость, продавать и покупать квартиры. Тем более что для многих из них важно, по сути, поменять одну квартиру на другую, а не просто продать или купить. И для такого обмена ситуация как раз очень хороша.

Меры господдержки по стимулированию спроса на новостройки подсказывают потребителям, что лучше обращать внимание именно на новое жилье. Они как-то гарантируют, что дома обязательно будут достроены и сданы.

Отвечая на вопрос деловой газеты «Золотой Рог» о реальном объеме спроса на новое жилье в крае и может ли он быть удовлетворен вводом 1 млн квадратов в год, Сергей Косиков сказал, что потенциал спроса огромен, потому что обеспеченность жильем на душу населения у нас в регионе сегодня одна из самых низких в стране. Но, как только вернутся определенность и стабильность, спрос «проснется», и даже по Владивостоку можно будет строить более чем 1 млн кв. метров жилья в год, не говоря о крае.

Сегодня строительный рынок Приморья способен вводить по 200 тысяч кв. метров многоэтажного экономжилья и 180-190 тыс. - жилья бизнес-класса. Это потребитель «может спокойно проглотить». Остальные запросы способна удовлетворить малоэтажка, доля которой уже сегодня в общем объеме ввода превышает 50%. Интерес потребителя смещается к комфортной малоэтажке и «за город». Однако беда в том, что строительный рынок не успевает адекватно реагировать на этот факт, и на сегодня есть ряд больших проектов по малоэтажке, реализация которых по разным причинам застыла.

Стройка дешеветь не может

По мнению председателя совета директоров группы строительных компаний «Владстройкомплекс» Владимира ШЕЯНОВА, нестабильность экономической ситуации в стране, не повод для того, чтобы поднялись цены на стройматериалы из местного и отечественного сырья. Однако это повышение все-таки произошло. Особенно досадно, что подорожали арматура и бетон, что дало удорожание строительства нулевого цикла и каркаса здания. Подскочили цены и на отделочные материалы. Та же «соцплитка» для облицовки мест общего пользования выросла более чем в два раза. Естественно, попытки застройщиков удержать цены на прежнем уровне оказались безрезультатны.

«Дорожная карта», разработанная в отношении отрасли в крае, оказалась бита. Если в прошлом строители начинали стройку уже через полгода с момента обращения за разрешением на строительство, то сегодня не редкость - через 2-2,5 года. Но и разрешение не гарантирует, что строительство успешно начнется.

«Владстройкомплексом» начата реализация проекта малоэтажки эконом-класса «Уссурийское загорье», но проект завис, потому что ни у города Уссурийска, ни в бюджете края не оказалось средств, чтобы к этому участку подвести наружные инженерные сети. С этим сегодня начинают сталкиваться и те частные застройщики, которые получили участки по законам о предоставлении бесплатной земли под ИЖС.

К осени - полный коллапс?

Пессимистичнее о ситуации с новостроем высказался руководитель группы компаний «Мой дом» Андрей ЧАЙКА. По его мнению, спрос на новое жилье в крае к июлю может ухудшиться, а к осени, «если правительство не предпримет каких-либо мер, а пока мы не видим реальных действий, будет полный коллапс». В меньшей степени он должен затронуть Владивосток, куда многие сегодня стараются перебраться с периферии. Но в таких городах, как Лесозаводск, Дальнереченск, которые с начала рыночных реформ потеряли уже более половины населения, строительство нового жилья окажется невозможным. Его стоимость там немногим ниже, чем во Владивостоке, но на вторичном рынке квадрат в два-три раза дешевле. Естественно, население, у которого мало денег, не может ориентироваться на рынок нового жилья.

- Раньше я был спокоен, потому что просчитывал все вариации на 5-10 месяцев вперед. Все валютные поставки мы проплатили еще в сентябре, и нас повышение курса пока практически не коснулось, но это не значит, что мы сегодня хорошо себя чувствуем, - сказал Андрей Анатольевич. - Особенно худо сейчас стало подрядчикам. Если раньше они могли работать по предоплате, то сегодня мы можем оплатить им работы только по факту.

В итоге - общее снижение, приостановка строительства группой компаний жилья в Уссурийске. Хотя в целом ситуация у нее неплохая: к сдаче жилых домов квартиры полностью расходятся. Так, сейчас на строящихся домах по улицам Чкалова и Державина во Владивостоке осталось всего пять квартир. Есть и задельные объекты. Опять же, если другие компании идут в банки за кредитами, то «Мой дом» от них отказывается, хотя с положительным рейтингом кредитоспособности может рассчитывать на льготные ставки.

Волнует же многое другое. Например, ситуация на вторичном рынке жилья, через продажи которого люди выходили на покупку нового. Цепочки сделок удлинились до 8-9 звеньев, они превращаются в «веселый труд», за которым трудно увидеть конец процесса и выход на рынок нового жилья новых клиентов.

Перспективы остаются «в уме»

Хлопоты по получению разрешения на строительство нового дома приморскому застройщику сегодня в среднем обходятся в 300 дней (утверждается, что это первое место с конца по стране. – «Золотой Рог»), отметила координатор проектов представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга МЕДВЕЦКАЯ, и это при том, что в Республике Саха (Якутия) подобный процесс занимает 141 день, а в Татарстане и вовсе 41 день!

При этом по краю уже большинство мероприятий «дорожной карты» по строительной отрасли за последние два года выполнено, положительного эффекта от этого нет. Надежда - на следующие полгода, которые должны привнести хоть толику облегчения в преодолении административных барьеров. Но все зависит от того, насколько удачно органы местной власти в крае смогут применить лучшие практики страны из опыта «дорожной карты в строительстве».

В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что особые надежды - на новую структуру в администрации края, которая сможет резко улучшить ситуацию по работе с землей под строительство, если будет изыскано финансирование в размере 100 млн рублей. Серьезные перспективы откроет новый генеральный план, который будет написан уже не для Владивостока, а для всей его растущей агломерации. Статистику по вводу нового жилья улучшат показатели по вводу такового на дачных участках и в виде арендного фонда в доходных домах. Неплохими могут остаться показатели в крае по вводу жилья за счет бюджетных средств по целевым программам, если, конечно, финансирование не будет снижаться. То есть место для надежды, что рынок новостроя избежит падения и, наоборот, прибавит и в квадратах, и в темпах, есть.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.