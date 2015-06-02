"Школу управдомов" во Владивостоке прошли 2,5 тысячи человек

Одной из мер по улучшению качества работы отрасли ЖКХ во Владивостоке, о которой рассказал в ходе отчета в думе глава города Игорь ПУШКАРЕВ, является реализация проекта «Управдом», пишет деловая газета "Золотой Рог". В сентябре 2015-го этому проекту исполнится три года, и только за последний год занятия по тематике ЖКХ посетили около 2,5 тыс. человек.

«Сфера ЖКХ - одна из самых сложных и для многих людей непонятная. Но мы видим, горожане в школу приходят осознанно, чтобы разобраться в непростых вопросах ЖКХ и передать опыт близким, друзьям, знакомым, соседям. Наши слушатели освоили курс, который охватывает тонкости и нововведения жилищного законодательства. Участники семинаров знают, каким образом лучше всего построить отношения с управляющими организациями, как устроен совет многоквартирного дома, в курсе многих других тем», - отметил начальник управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Григорий ПЕЙХВАССЕР.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.