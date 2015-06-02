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В Приморье "Дальзавод" добавил прибыли
ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» (Владивосток, структурное подразделение Дальневосточного центра судостроения и судоремонта) в 2014 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 10 раз, до 338,66 млн рублей, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Выручка выросла на 42%, до 5,185 млрд рублей.
По сведениям деловой газеты «Золотой Рог», по итогам 9 месяцев 2014 года компания выплатила дивиденды из расчета 38,55 рубля на акцию, направив на выплаты 88,561 млн рублей. Ограничатся ли выплаты только промежуточными дивидендами или государство в лице ОСК получит дополнительные миллионы, станет ясно на годовом собрании, назначенном на 25 июня.
Досье "Золотого Рога": ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» создано в 2011 году путем слияния двух заводов - ОАО «Дальзавод» и ОАО «178-й судоремонтный завод». «Центр судоремонта «Дальзавод» специализируется на военном и гражданском судоремонте, является единственным исполнителем гособоронзаказа по ремонту кораблей и судов Тихоокеанского флота. ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (дальневосточная «дочка» Объединенной судостроительной корпорации) принадлежит 99,9999% акций завода.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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