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Владивостокскую крепость решено сдать
Как подчеркнул мэр, крепость - уникальный памятник, ценный как для истории Владивостока, так и России в целом. И если некоторые города вынуждены искусственно создавать туристические объекты, то Владивосток одарен такой жемчужиной. И сейчас стоит задача – сохранить объекты, если требуется - восстановить, отреставрировать и «открыть миру» - сделать доступными для тысяч туристов.
Как сообщила Валентина ИГНАТЕНКО, начальник управления муниципальной собственности, из федеральной в муниципальную собственность передано 103 объекта Владивостокской крепости. Некоторые из них уже сейчас могут использоваться как туристические объекты, другие - требуют значительных работ по восстановлению, очистке и уходу. А так как последние десятилетия средства в сохранение Владивостокской крепости практически не вкладывалось, чтобы привести сооружения в порядок, нужны солидные деньги.
По мнению специалистов, наиболее оптимальный путь использования объектов крепости – предложить их ответственным арендаторам на условиях восстановления и сохранения как объектов культурного наследия. Специалисты мэрии готовы начать подготовку объектов к процедуре торгов – заказать независимую экспертизу, подготовить конкурсные документы, разделив на лоты и оговорив условия использования и сохранения объектов. Как именно использовать сооружения, необходимо решать в каждом конкретном случае совместно с органами охраны памятников.
Законодательство позволяет использовать памятники – именно такова общемировая практика, главное, чтобы пользователь нес ответственность за их сохранность. В связи с этим далеко не каждый бизнес может развиваться на базе крепости.
Часть объектов интересна для массового туризма - при условии создания определенной инфраструктуры: хороших подъездных путей, места для стоянки и разворота туристических автобусов, туалетов, сувенирных киосков и т.д.
Некоторые сооружения крепости можно использовать как площадки для новых или уже имеющихся музеев: например, для музея техники XX века, который сейчас работает в Садгороде и ищет более обширную площадку. Многие сооружения одновременно являются великолепными видовыми площадками либо могут стать местом для мероприятий клубов исторической реконструкции, спортивно-туристических и историко-патриотических общественных организаций. В любом случае безусловным условием для любого использования должны оставаться полная сохранность и уход за объектами культурного наследия.
По словам вице-мэра Леонида ВИЛЬЧИНСКОГО, уже сделаны предварительные расчеты по вопросу обеспечения подъездных путей к ряду наиболее посещаемых памятников. Часть работ по очистке объектов можно будет сделать за счет имеющихся средств, однако ремонт и тем более строительство дорог потребуют дополнительных финансовых вложений.
Подводя итог совещания, глава города поддержал идею использования объектов Владивостокской крепости совместно с арендаторами и под контролем органов по охране памятников и дал поручение специалистам городской администрации совместно с краевым департаментом культуры приступить к подготовке документов для аукционов.
«Это позволит решить основные задачи, которые мы ставим: сохранить объекты и максимально предложить их для тысяч туристов», - подытожил Игорь Пушкарев.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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