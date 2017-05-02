Бюджет главных приоритетов

На вопросы «Золотого Рога» отвечает председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока Владимир Исаков

Затяжной экономический спад в стране Владивосток в полной мере прочувствовал только к началу 2017 года. Однако у муниципалитета есть возможности как для дальнейшей оптимизации расходов, так и для увеличения доходной части городской казны. Такие выводы можно сделать по итогам рассмотрения Думой Владивостока отчета об исполнении бюджета города в 2016 году.

Об основных трендах бюджетной политики муниципалитета «Золотой Рог» поговорил с председателем комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока Владимиром ИСАКОВЫМ.

- Профильный комитет городской Думы завершил рассмотрение отчета об исполнении бюджета Владивостока в 2016 году. Каким был минувший год с точки зрения динамики основных показателей исполнения бюджета? Пройдено ли пресловутое «дно кризиса»?

- Основные показатели исполнения утвержденного на 2016 год бюджета выглядят следующим образом. По доходам исполнение составило 12,3 млрд рублей, что на 3,3% больше, чем в 2015 году. При этом налоговые доходы увеличились на 11,4%, а неналоговые снизились на 6,1% к уровню 2015 года. Увеличились сборы по всем основным видам налогов, зачисляемым в муниципальный бюджет, а вот безвозмездные поступления в городскую казну составили 3,4 млрд рублей, снизившись на 4%.

По расходам исполнение бюджета ВГО в 2016 году оставило 12,26 млрд рублей, или 97,8% от плана. При этом город потратил меньше денег, чем в 2015 году, когда расходы составили 12,59 млрд рублей. Приоритетными в общей структуре расходов по-прежнему остались такие статьи, как образование (46,3%), национальная экономика (16,4%), общегосударственные вопросы (15,3%) и жилищно-коммунальное хозяйство (11,5%). При этом доля расходов в рамках муниципальных программ составила 76,1% от общих расходов бюджета, или 9,52 млрд рублей.

Если говорить о количественных показателях исполнения бюджета, то они в целом неплохие. Но если вернуться к последней части вашего вопроса, можно сказать, что Владивосток в 2016 году в полной мере еще не ощутил кризис. Зато в нынешнем году все распорядители бюджетных средств отмечают, что денег стало меньше. Главная причина состоит в том, что все услуги и товары, которые потребляет город, заметно выросли в цене, а доходы остались практически неизменными. То есть сегодня на ту же самую сумму можно приобрести меньше, чем несколько лет назад.

- По каким муниципальным программам зафиксированы наименьшие показатели исполнения плановых назначений? В чем причины неполного исполнения, какие меры по исправлению ситуации предложили депутаты?

- Практически у всех муниципальных программ по итогам 2016 года процент исполнения составил от 98 до 100%. Но, например, по программе «Развитие и содержание улично-дорожной сети» исполнение оказалось чуть ниже - 94,2%. Это связано с экономией средств за счет контрактных процедур и сроками поступления средств из бюджетов других уровней.

Хотел бы отметить, что депутаты, детально рассматривая исполнение каждой программы, вносили предложения по применению различных способов экономии бюджетных средств, их более рационального распределения. Денег на реализацию всех планов нет даже у Москвы, поэтому нам необходимо правильно выстраивать приоритеты и четко их соблюдать.

По мнению депутатов, у администрации Владивостока существуют возможности для внутренней оптимизации расходов. В основном рекомендации касались использования ресурса МУПов и муниципальных учреждений. В качестве примера можно привести культурные и образовательные мероприятия, проводимые сторонними организациями за счет бюджета, хотя их могли бы организовать профильные муниципальные структуры. Конечно, такой подход предполагает больший объем работы и ответственности, но, если мы ставим задачей экономию, он полностью оправдан.

- Оправдал ли себя переход к бездефицитному бюджету? Возможно ли в ближайшие годы добиться профицита и кардинально снизить размер муниципального долга?

- Дефицит и профицит муниципального бюджета - это неоднозначные понятия, которые однозначно не отражают экономическую ситуацию в городе и уровень жизни населения. В одних условиях дефицит может играть негативную роль, а в других - положительную. Что касается долга, то на определенном этапе заимствования были необходимы как для решения вопросов местного значения, так и для своевременного реагирования на изменение экономической ситуации. Однако дальнейшее наращивание долговой нагрузки могло значительно ухудшить экономическую ситуацию уже через несколько лет. Поэтому другой политики, кроме как формирование бездефицитного бюджета, в этой ситуации быть не могло.

Сегодня долг Владивостока - контролируемый, в отличие от многих городов, где объем долга практически равен доходной части бюджета. На 1 января 2017 года он снизился до 4,43 млрд рублей. При этом уже по итогам 2016 года удалось достичь профицита бюджета в 41,8 млн рублей, хотя изначально был запланирован дефицит в 42,8 млн рублей. А с 2018 года город собирается перейти к «плановому» профициту.

В то же время кардинальное снижение объема муниципального долга вряд ли возможно без значительных финансовых вливаний. Более реальным представляется постепенное снижение долга за счет улучшения наполняемости бюджета. Уже сейчас мы видим заметный рост сборов по НДФЛ, что в первую очередь связано с ростом зарплат сотрудников федеральных структур, усилением работы налоговой службы по выводу зарплат в «белый» сектор. Кроме того, через пару лет будет ощутим и эффект от проектов резидентов свободного порта.

Перспективной в плане наполнения городского бюджета останется и сфера туризма: любой город с 650-тысячным населением уже сейчас может позавидовать тому количеству современных достопримечательностей, которыми обладает Владивосток. Океанариум, оперный театр, обновленный цирк, филиалы ведущих музеев, игорная зона - это есть не у всех городов. Кроме того, использовать для привлечения туристов можно и популярный в нашем городе спидвей.

- Каков сегодня объем безвозмездных поступлений в бюджет ВГО из краевого бюджета? Насколько город и край зависимы друг от друга в финансовом плане?

- Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2016 году составили 3,43 млрд рублей, или 97,3% к плану. Но я бы говорил не о зависимости, а, скорее, о плодотворном взаимодействии и сотрудничестве. Безусловно, Владивосток - один из главных «доноров» краевого бюджета, но и городу необходимы дотации и субвенции для решения вопросов местного значения и переданных государственных полномочий. Например, заметное снижение расходов на содержание дорог и благоустройство, на которое город был вынужден пойти в 2017 году, будет отчасти компенсировано за счет новых государственных программ, софинансирования из краевого и федерального бюджетов.

Считаю, что город и край должны быть заинтересованы в развитии друг друга. Чем больше предприятий появляется во Владивостоке, тем большей отчислений пойдет в бюджет края. Чем больше денег будет у края, тем больший объем субсидий достанется Владивостоку.

- По итогам исполнения бюджета в 2016 году отмечен рост налоговых поступлений в муниципальный бюджет. Чем он обусловлен? Есть ли резервы для дальнейшего роста?

- Рост сборов по НДФЛ на 8% связан с увеличением темпов роста заработной платы в 2016 году, тогда как в 2015 году наблюдалось снижение темпов роста заработной платы и сокращение численности работающих в крупных и средних организациях. Кроме того, администрацией Владивостока был предпринят ряд мер по легализации заработной платы, результатом которых стали дополнительные 124,8 млн рублей в бюджет города. За счет роста количества налогоплательщиков высокие доходы получены от применения патентной системы налогообложения.

Один из хороших признаков - активизация жилищного строительства во Владивостоке. За последние два года заявлено и уже реализуется огромное количество проектов. Помимо увеличения количества и улучшения качества жилья в городе это позволяет рассчитывать на рост поступлений в бюджет - как за счет НДФЛ, так и в виде платы за земельные участки. А кроме того, развитие сопутствующих стройкомплексу производств также даст свой положительный эффект. Однако важно, чтобы продолжалась государственная поддержка ипотечного кредитования: большинство квартир приобретаются с использованием заемных средств.

- В 2016 году отмечено исполнение плана по неналоговым доходам на уровне 87,6%. Каковы причины спада и что необходимо сделать для исправления ситуации?

- В первую очередь спад связан с показателями исполнения программы приватизации муниципального имущества: не продан такой крупный объект, как Фадеевская овощебаза, земельные участки. Сегодня свободных денег у бизнеса стало меньше, и, прежде чем купить какой-то муниципальный объект, предприниматель десять раз подумает. Кроме того, наиболее интересные для предпринимателей объекты были реализованы в прошлые годы.

По мнению депутатов, необходимо более эффективно использовать муниципальное имущество для извлечения прибыли. Не все объекты стоит выставлять на реализацию - лучше более активно работать с арендаторами.

- Профильный комитет неоднократно рассматривал финансовую ситуацию на двух муниципальных предприятиях - «ВПОПАТ» и «Спецзавод №1». Возвращались ли депутаты к этой теме в ходе рассмотрения отчета об исполнении бюджета-2016?

- Необходимо разделять эффективность менеджмента и объективные экономические факторы. Коммерческие перевозчики поедут только по прибыльным маршрутам, а у муниципального предприятия главная задача - обеспечить транспортную доступность всех районов города. Чудес не бывает: или мы поднимаем тариф, или дотируем перевозку пассажиров из бюджета. Аналогично и со «Спецзаводом №1»: тариф им не увеличивают, льготы по налогам не предоставляют, в итоге предприятие планово работает в убыток. Однако работа обоих предприятий критически важна для города, и единственным выходом остается их субсидирование из бюджета. Поэтому в конце апреля при корректировке бюджета-2017 депутаты поддержали выделение МУП «ВПОПАТ» 46,5 млн рублей, которые необходимы на погашение долгов. В целом же по итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета можно отметить, что бюджет 2016 года сохранил социальную направленность. В свою очередь, депутаты уделяют особое внимание показателям исполнения муниципальных программ.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Как депутаты оценивают итоги исполнения наказов избирателей в 2016 году?

- Программа наказов в минувшем году была исполнена практически полностью, за исключением четырех наказов: один перенесли на более поздний срок, а еще три оказалось невозможно исполнить по техническим причинам. Конечно, выделенная на исполнение наказов в 2016 году сумма (51 млн рублей) не сопоставима с теми суммами, что выделялись в 2014 и 2015 годах, - 160 млн рублей и 151 млн рублей соответственно. Но уже на 2017 год по наказам выделено 74,6 млн рублей, и мы надеемся, что сумма будет расти и дальше.

На мой взгляд, именно благоустройство городской среды - как в рамках исполнения наказов, так и в рамках муниципальных программ - должно стать главным приоритетом города на нынешнем этапе. Состояние дорог, скверов и дворов, комфорт передвижения во многом определяют качество жизни в городе. А наказы депутатам - это возможность для жителей города привлечь внимание к той или иной проблеме.

Александр САЛКОВ.