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В Приморье гектар оформляют быстрее всего в России
Процесс оформления земельного участка в рамках закона о дальневосточном гектаре в Приморье занимает 53 дня. Это лучший показатель в стране. Об этом заявил губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Приморском крае, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
И.о. директора краевого департамента земельных и имущественных отношений Илья ТЕРЕХОВ в своем докладе сообщил, что по состоянию на 14 марта 2017 года в Приморский край поступило более 33 тысяч заявлений на оформление гектара.
«Наибольшее количество заявлений поступает на территорию Хасанского, Партизанского, Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов. Информационная система позволяет максимально прозрачно реализовать процедуру предоставления земельных участков, минимизируя фактор взаимодействия гражданина с чиновниками», - доложил он.
В своем докладе Илья Терехов также добавил, что с начала реализации закона появились различные фонды и фирмы, которые за определенные суммы обещают оформить земельные участки под дальневосточный гектар.
Губернатор Владимир Миклушевский отметил, что среди таких фондов и фирм могут быть и мошенники, деятельность которых нужно пресекать, привлекая прокуратуру.
«Нам не нужны никакие фонды. Через уполномоченные органы, МФЦ можно бесплатно и оперативно оформить земельный участок под дальневосточный гектар. На недавнем совещании у вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА отметили, что сейчас оформление земельного участка в Приморье - 53 дня. Для примера, в стране этот процесс занимает 2-2,5 года, а в Москве - 3 года», - заявил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что реализация закона о дальневосточном гектаре важна как для Приморского края, так и для всего Дальнего Востока. Поэтому процедуры выдачи земельных участков должны быть максимально прозрачными и открытыми для граждан.
Отметим, подать заявку и получить консультационную помощь по оформлению дальневосточного гектара приморцы могут в любом отделении МФЦ «Мои документы».
Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года. Каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена: необходимо выполнить семь шагов.
«Для нас важно, чтобы в Приморье стало больше жителей - это повлияет в целом на развитие региона. Уполномоченные органы стараются точечно работать с каждым заявителем: помогают корректировать границы, оказывют консультационную помощь и поддержку в специально созданном центре поддержки и МФЦ. В особо востребованных районах организована работа в выходные и праздничные дни, в краевых органах увеличен штат сотрудников», - сообщил Владимир Миклушевский.
Кроме того, на Дальнем Востоке началось льготное кредитование получателей дальневосточного гектара. Программа запущена Фондом развития Дальнего Востока совместно с Почта Банком. Заявки на кредит принимаются и рассматриваются в режиме онлайн. До конца года на льготное кредитование граждан, получивших в безвозмездное пользование участки на Дальнем Востоке, направят до трех миллиардов рублей. Ставка по кредитам - от 8,5 до 10,5% годовых, зависит от результатов скоринговой оценки заемщика. Сумма кредита составляет от 3 тыс. до 600 тысяч рублей, сроки кредитования – от 6 до 60 месяцев. Кредиты доступны гражданам, которые подали заявку на гектар на сайте «НаДальнийВосток.рф» и уже получили номер земельного участка или оформили договор безвозмездного пользования.
Досье "Золотого Рога": Центр поддержки получателей дальневосточного гектара работает ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14, 1 этаж.
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Раздача гектара вряд ли сделает рывок в развитии ДВ. Но и особого вреда от этого нет. Пусть хоть мизерный, но положительный эффект будет. Приедет тысяч 20 активных людей, и то хорошо. Не сразу Москва строилась, а ДВ тем более.