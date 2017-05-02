Приморский киловатт равняется на остальную Россию

Приморье готовится к снижению энерготарифов для промпотребителей

В конце 2016 года Государственная Дума РФ одобрила изменения в федеральный закон «Об электроэнергетике», которые должны обеспечить снижение стоимости электроэнергии для промышленных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. За два года энерготариф для промышленных потребителей Приморского края планируется снизить на 21%.

Напомним, что поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано президентом России Владимиром ПУТИНЫМ в послании Федеральному Собранию РФ в конце 2015 года. Ранее вопросы о стоимости электроэнергии в макрорегионе поднимались на Восточном экономическом форуме, прошедшем в сентябре 2015 года. Кроме того, мнение о том, что более высокие по сравнению с центральными регионами страны тарифы негативно влияют на конкурентоспособность приморских производителей, не раз высказывались представителями различных бизнес-ассоциаций края.

Согласно утвержденным изменениям в федеральный закон, в среднем по Дальнему Востоку снижение тарифа достигнет 30% - при том, что сейчас стоимость электричества на Дальнем Востоке колеблется от 3,34 до 9,2 рубля за киловатт-час, а средний тариф по России составляет 3,19 рубля (то есть ниже самого низкого на Дальнем Востоке. – Прим. автора). В Приморском крае тариф для промпотребителей должен снизиться на 21% в течение двух лет. Кстати, рост тарифов для конечных потребителей остальной части России, в связи с выравниванием тарифов в регионах Дальнего Востока, составит менее 2%.

«Когда мы продвигали этот закон, безусловно, у нас были споры. Но когда звучат фразы, что страна заплатит за Дальний Восток, – это несоответствие реальному положению дел. Тогда надо говорить, что до этого весь Дальний Восток платил за страну», – прокомментировал грядущие изменения глава Минвостокразвития РФ Александр ГАЛУШКА. По его словам, снижение тарифа позволит дальневосточным предприятиям экономить до 40 млрд рублей в год.

«Безусловно, это важнейшая инициатива, которая будет способствовать росту инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых в Дальневосточном регионе в рамках новых революционных законов. Я имею в виду ТОРы, дальневосточный гектар и Свободный порт Владивосток. Снижение затрат на энергоресурсы для них краеугольный вопрос, это позволит повысить конкурентность производимой продукции и рентабельность предприятий, в итоге такие изменения скажутся на качестве жизни населения», – выразил уверенность губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Собранная с потребителей остальных регионов надбавка будет поступать на специальный счет энергокомпании «РусГидро», после чего средства будут переводиться в бюджеты регионов Дальнего Востока, которые распределят их гарантирующим поставщикам и энергосбытовым компаниям. Механизм выравнивания тарифов, который окончательно будет уточнен в ближайшее время, должен заработать с июля 2017 года на три года, однако суммы платежей пересчитают начиная с января 2017 года.

Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в администрации Приморья, обновленный тариф для промпотребителей региона должен вступить в действие с 1 июля. Окончательная стоимость киловатта для данной категории будет определена постановлением профильного департамента. Напомним, что ныне действующий тариф для предприятий края составляет 4,04 рубля за 1 киловатт-час.

А тем временем в правительстве уже ведутся разговоры о том, что срок, в течение которого тарифы на электроэнергию в Дальневосточном федеральном округе будут равны среднероссийским, может быть продлен с изначально планировавшихся трех лет до 10. Предложение об этом прозвучало в конце марта на совещании у вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА.

Добавим, что в конце 2013 года властями Приморья уже принималось решение о снижении энерготарифа на 10%, однако касалось оно только малых и средних предприятий. По подсчетам краевого департамента экономики, воспользоваться льготой смогли около 85 тысяч субъектов МСП, а их экономия на оплате услуги электроснабжения за три года составила до 370 млн рублей.

Что касается тарифа на электроэнергию для населения, то его изменения не коснутся. Тем более что стоимость киловатт-часа для жителей Приморья в данный момент ниже «плановых» 3,19 рубля для промпотребителей. В свою очередь, государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы» предполагает снижение до 0,17% доли электрической энергии, поставляемой для населения по тарифам, не обеспечивающим возмещение полных затрат организаций, к общему объему электрической энергии, поставляемой для потребителей Приморского края по экономически обоснованным тарифам.

Александр САЛКОВ.