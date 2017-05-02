Жителей Приморского края приглашают поучаствовать в экскурсии навстречу солнцу

Кто из нас в детстве не смотрел хоть раз на солнце через темное стекло или кому не хотелось увидеть звезды поближе? А ведь для жителей и гостей Приморского края это вполне доступное желание, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В 11 километрах от Уссурийска в селе Горнотаёжном расположена Уссурийская астрофизическая обсерватория «Служба Солнца». Она единственная на Дальнем Востоке, ближайшая подобная станция расположена в Иркутской области. Входит в сеть обсерваторий, окутывающих весь земной шар. На экскурсии можно узнать о работе астрономов, о процессах, происходящих на солнце, его взаимодействии с другими планетами, о взаимодействии солнца и природных особенностей планеты Земля, как важно солнце для человека и еще много интересного.

Наталья КОМИССАРОВА.