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Жителей Приморского края приглашают поучаствовать в экскурсии навстречу солнцу
Кто из нас в детстве не смотрел хоть раз на солнце через темное стекло или кому не хотелось увидеть звезды поближе? А ведь для жителей и гостей Приморского края это вполне доступное желание, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В 11 километрах от Уссурийска в селе Горнотаёжном расположена Уссурийская астрофизическая обсерватория «Служба Солнца». Она единственная на Дальнем Востоке, ближайшая подобная станция расположена в Иркутской области. Входит в сеть обсерваторий, окутывающих весь земной шар. На экскурсии можно узнать о работе астрономов, о процессах, происходящих на солнце, его взаимодействии с другими планетами, о взаимодействии солнца и природных особенностей планеты Земля, как важно солнце для человека и еще много интересного.
Наталья КОМИССАРОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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