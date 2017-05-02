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"Приморью светит итальянское солнце"
Бесплатная энергия буквально рвется в дома приморцев
Солнце бесплатно посылает нам и всему живому на Земле энергию. И грех этим не пользоваться, традиционно сжигая невозобновляемые природные ресурсы. Именно с целью привлечь общее внимание к возможностям солнца в устранении дефицита тепловой и электрической энергии, который постоянно испытывает человечество, Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe) в 1994 году учредило памятную дату - Всемирный день Солнца, которую отмечают в основном общественные организации, энтузиасты и профессионалы, занимающиеся этой экологически чистой энергией. В этот день принято организовывать различные просветительские мероприятия, на которых демонстрируются самые разные возможности, которые для нас открыты благодаря солнечному теплу и свету.
Госпрограмма «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы поддерживает более широкое использование энергии солнца в создании комфортной среды обитания. А эксперты предлагают при этом понимать, какую выгоду можно в перспективе извлечь, если для этого приложить определенные усилия и деньги.
Павел КАЗАНЦЕВ, профессор кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ:
- Если бросить взгляд на карту, Приморье расположено на широте северной Италии, и поэтому у нас зимой в буквальном смысле светит итальянское солнце.
Зима на севере Италии несравненно мягче, чем наша, но «доиндустриальная» древнеримская архитектура была буквально пропитана Солнцем. Лучистое солнечное тепло - это очень мощный фактор сохранения комфорта в доме, что очень хорошо еще за тысячи лет до промышленной революции сознавали мастера традиционной архитектуры теплых стран - Италии и Греции, наших соседей - Китая и близкой нам по климату КНДР.
Традиции русского зодчества привнесены в Приморье с равнин Восточной Европы, где Солнце зимой - сравнительно редкий гость. Зима чаще пасмурна. Именно поэтому теплый сруб с крышей «шалашиком», сравнительно небольшими окнами и массивной печкой в центре оправдан. Этот принцип совершенно неуместен в приморском климате.
Недавно построенный под Владивостоком по солнечной «итальянской» традиции дом, но с более теплыми, чем на Апеннинах, стенами, в ясную погоду прогревается лучистым теплом до 50% и сохраняет его на ночь.
По расчетам, грамотная «солнечная» архитектурная форма и планировка частного жилого дома способны сберечь в условиях южного Приморья до 57% затрат на отопление, не допуская и летнего перегрева. А это не только путь к полной автономии частного дома и сбережению средств его хозяев, но и сохранение окружающей среды. Ведь солнце - это возобновляемый источник энергии, успешно заменяющий любое органическое топливо.
Сергей НОВИКОВ, генеральный директор ООО «Энерджи Сан»:
- Опыт массового применения энергосберегающих технологий уже активно используется в центре экономического развития Дальнего Востока России - Владивостоке. Наиболее активно способствует продвижению таких технологий, а также обобщает опыт их применения Центр автономной инженерной инфраструктуры ФГБУ ЦНИИП Минстроя России «ДальНИИС».
На сегодняшний день хорошее солнечное оборудование позволяет использовать до 95% улавливаемой энергии солнечных лучей для горячего водоснабжения и обогрева помещений. При этом спектр применения подобных систем максимально широк - от индивидуальных домов и малоэтажных объектов капитального строительства до крупных промышленных и деловых сооружений, многоквартирных жилых домов и комплексов малоэтажной застройки.
В настоящее время в Приморском крае уже внедрены высокоэффективные солнечные водонагревательные установки, включая более десяти на крупных технически сложных объектах. Они установлены на зданиях ДВО РАН, ДВФУ, на ряде крупных производственных предприятий, многоквартирных домах и малоэтажных объектах, а также, что особенно показательно, на объектах крупнейших региональных энергокомпаний - ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» и ОАО «Примтеплоэнерго».
Помимо экологичности и современности подобного оборудования, оно имеет важнейшее экономическое значение для собственника объекта: снижает затраты на получение горячего водоснабжения и отопления в разы. Если в Приморье экономически обоснованная стоимость кубического метра горячей воды с помощью традиционных энергосистем составляет 135 рублей, то применение энергосберегающего оборудования позволяет снизить её до 48 рублей.
При этом затраты на обслуживание невелики, поскольку системы компьютеризированы и позволяют точно учитывать выработку и потребление тепловой энергии, а также передавать такие показания в единый центр учета и в сеть Интернет.
Максимальный результат достигается при комплексном применении СВНУ в рамках современных энергосберегающих строительных технологий, что особенно актуально для малоэтажной комплексной жилой застройки, в том числе по федеральным программам.
В среднем срок окупаемости солнечной водонагревательной установки составляет до пяти лет.
На фото: Эксперты утверждают, что солнце для приморцев светит по-особенному.
Виктор КУДИНОВ.
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