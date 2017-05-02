В Приморье бизнес и власти не сошлись во мнении о состоянии сельского хозяйства

На площадке II международного инвестиционного форума «Агро Дальний Восток и Сибирь» во Владивостоке между представителями власти и бизнеса разгорелась острая дискуссия о положении дел в аграрном секторе Приморского края, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В ответ на презентации таких структур, как Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Центр развития экспорта Приморского края, Гарантийный фонд Приморского края, а также инструментов вспомогательного финансирования бизнеса (субсидий), разработанных властями, генеральный директор ТПК «Золотая долина» Василий ТОЛОЧКА заявил о мифичности помощи, которую рекламируют бизнесменам края.

По его словам, получение субсидий – сложный и запутанный процесс для представителей местного агросектора.

- Мы выслушиваем много сказок о том, как нам помогают, однако все эти сказки имеют мало общего с реальной ситуацией в аграрном бизнесе, - отметил Толочка. – На словах все готовы нам помочь, но на деле не помогает никто. Правда в том, что начать бизнес в сельском хозяйстве в Приморском крае до сих пор очень сложно: если у вас нет крупного объема своих денег, никто вам их не даст. Привлечение инвестора – тоже сомнительное предприятие, в которое верится мало. Надеяться можно только на себя.

В ТПК «Золотая долина» занимаются разведением крупного рогатого скота на продажу. Как отмечает Толочка, продажи на сегодняшний день крайне низкие.

- Наша компания – одна из немногих, где выращивают мраморную говядину, которую ест все цивилизованное население мира, - добавил Толочка. – Все начинающие бизнесмены аграрного сектора покупают коров у нас, однако на сегодняшний день продажи очень низкие. Из этого можно сделать вывод, что у бизнеса просто-напросто нет денег, ведь покупка скота – очень дорогостоящее предприятие. Для того, чтобы начать такой бизнес, необходимо 100-120 млн рублей. На 1,5-2 млн рублей субсидий вы можете купить корову или свинью и держать ее дома. Чиновники уверяют также, что с их помощью аграрный бизнес может получить в банках невероятно дешевый кредит – всего под 5%. Но я не знаю ни одного бизнесмена, ставшего получателем такого кредита. Зачем обманывать народ? Кто-то получил кредит под 5%? Я готов подарить этому человеку миллион. В свою очередь, наша компания также надеется только на собственные силы. Мы не ждем помощи ниоткуда.

Нездоровая конкуренция

С позицией Василия Толочки согласился председатель СХПК «Новолитовский» Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ. Он рассказал о высокой закредитованности аграрного сектора Приморья, назвав банки «пиявками», а также отметил высокий уровень нездоровой конкуренции начинающего бизнеса с крупными агрохолдингами. По словам Лемешевского, эта конкуренция поддерживается властями.

- Истории успеха отдельных крупных компаний не отражают реального положения дел на селе, - высказался Лемешевский. – Настоящая политика властей, направленная на поддержку крупных компаний с большими капиталами (преференции ТОРов и Свободного порта Владивосток), уничтожает существующие небольшие хозяйства: они не способны выдержать такую конкуренцию. Дело в том, что 80% субсидий достается именно этим компаниям, им же в основном предоставляются льготы. В данный момент агропромышленный комплекс Приморья закредитован на 80% от стоимости всей производимой продукции. Более сложную ситуацию представить сложно: закладываются земли и скот.

По мнению Лемешевского, ситуацию в АПК Приморья может спасти иной, нежели сейчас, подход к субсидированию сельскохозяйственных компаний.

- Аграрный сектор должен развиваться за счет собственных средств. Если власти заинтересованы в его развитии, то субсидирование должно осуществляться за счет беспроцентных ссуд. К тому же ситуация на рынке должна быть простой, прозрачной, а условия для всех компаний – равными, - заключил Лемешевский.

Выжимать… возможности

Не все бизнесмены настроены пессимистично. Так, по мнению представителя ООО «Примагро-Кымган», нужно стучаться во все двери.

- Да, свои средства для начала бизнеса необходимы, однако субсидии в данном случае могут сослужить ощутимую пользу, - отметил представитель компании. – Так, например, аграрии всегда нуждаются в технике. В Приморье под эти цели существуют две программы субсидирования: субсидирование расходов на покупку техники и субсидирование расходов на приобретение техники в лизинг. Первая программа забита под завязку, и по ней уже сегодня получить существенную помощь очень сложно: объем выделенных под субсидирование денег делится на всех адресатов поддержки. А вот вторая программа простаивает: деньги лежат без дела. Причем в случае с лизингом вы можете получить более ощутимую поддержку, чем если бы приобретали технику в собственность.

Не согласны в ООО «Примагро-Кымган» и с тем, что привлечение инвестора – дело безнадежное.

- Нам удалось привлечь инвестора из Северной Кореи, который вложил в наше дело $1,5 млн, - отметил представитель компании. - Да, это немного. Но и Северная Корея – небогатая страна. За счет этих инвестиций нам удалось расширить производство, увеличить количество техники. Так что не стоит спешить с выводами, нужно стучаться во все двери и использовать все возможности.

Бизнес на гектаре: один в поле не воин

Возможность построения агробизнеса на «дальневосточном гектаре» вполне реальна, уверены эксперты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. По мнению руководителя Центра методологии Агентства Марии ПОЛЯКОВОЙ, делать это удобно в том случае, если обладатели гектаров будут объединяться в кооперативы.

- На Дальнем востоке заявителям предоставлено уже 15 тыс. участков по программе «Дальневосточный гектар», из них большая часть, 43% - под ИЖС и только 23% - под мелкое сельское хозяйство, - отметила Полякова. – Заявители хотят заниматься на участках растениеводством, животноводством, выращиванием лекарственных растений. Мы определили, что есть два типа людей, желающих приобрести гектары под сельское хозяйство. Первые – достаточно пассивные люди, которые хотят взять участок «на всякий случай», а там уже подумать, что на нем можно делать. Вторые – активные люди, у которых уже есть идеи и даже бизнес-планы. По традиции таких меньшинство – всего 5%. Чтобы построить аграрный бизнес на гектаре, одного гектара, естественно, может быть мало. Таким образом, мы видим перспективу в развитии кооперативов, в которых к «активам» присоединятся «пассивы». В результате первые получат большее поле для реализации своих идей, а вторые – реализуют свои гектары и получат прибыль.

Лучшая презентация идеи предпринимателя – это бизнес-план, начерченный карандашом на листке бумаги в клеточку, уверен президент Ассоциации крестьянских хозяйств Приморского края Алексей РАЧЕНКОВ.

- Если у человека есть понимание и четкое видение своего бизнеса на гектаре, он сможет пользоваться программами поддержки, в том числе и преференциями ТОРов, - добавил Раченков. – Пока что мы отмечаем, что людей, желающих приобрести участки, очень много, и много идей бизнеса на них. Но не все идеи доведены до состояния бизнес-плана. Бизнес-план лучше составлять самостоятельно, а не обращаться за этим в специальные коммерческие структуры: в первом случае все ваши расчеты будут живыми, реальными, а во втором вы, возможно, получите цифры, взятые с потолка.

По мнению Раченкова, бизнесмену не следует надеяться только на средства грантов и субсидий.

- Следующий шаг после получения вспомогательного финансирования – это кредит, - добавил Раченков. – Стоит помнить, что самая страшная проблема на этапе начала агробизнеса – это недофинансирование, а потому необходимо рассчитывать на те деньги, которые есть у вас в распоряжении. В случае если вы открывали бизнес на деньги гранта и бизнес не удался, то грант, к сожалению, придется возвращать.

Программа «Дальневосточный гектар» - разбазаривание ресурсов, уверен Николай Лемешевский.

- Не уверен, что хорошая идея - раздавать гектары людям, имеющим смутное представление о том, что такое работа на земле, - отметил Лемешевский. – К тому же к чему в Приморье бизнес, например, от Якутии? У нас достаточно действующих сельскохозяйственных предприятий, которым необходима поддержка государства.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.