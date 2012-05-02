Паром Сокчо - Зарубино - Хуньчунь на подходе

Южнокорейская судоходная компания DAEA планирует возобновить перевозки на транзитной грузопассажирской линии Сокчо (Республика Корея) - Зарубино (Россия) - Хуньчунь (КНР) в июне-июле 2012 года.

Предполагается, что в Зарубино в первом полугодии 2012 года паром будет заходить 2–3 раз в неделю. «В ноябре прошлого года мэр города Сокчо и генеральный директор компании DAE посетили Владивосток, для обсуждения данного вопроса. Возобновление маршрута повлечет за собой крупное экономическое развитие не только между Россией и Республикой Корея, но и КНР и всего северо-востока», - отмечает генеральный консул РК ЛИ Ян Гу.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».