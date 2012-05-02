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Паром Сокчо - Зарубино - Хуньчунь на подходе
02 Мая 2012, 03:22 | Приморье
Южнокорейская судоходная компания DAEA планирует возобновить перевозки на транзитной грузопассажирской линии Сокчо (Республика Корея) - Зарубино (Россия) - Хуньчунь (КНР) в июне-июле 2012 года.
Предполагается, что в Зарубино в первом полугодии 2012 года паром будет заходить 2–3 раз в неделю. «В ноябре прошлого года мэр города Сокчо и генеральный директор компании DAE посетили Владивосток, для обсуждения данного вопроса. Возобновление маршрута повлечет за собой крупное экономическое развитие не только между Россией и Республикой Корея, но и КНР и всего северо-востока», - отмечает генеральный консул РК ЛИ Ян Гу.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
Автор: Ольга Добролюбова
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М-да. . паром до Хуньчуня - это здорово! Ольга Добролюбова, Вы маршрут по глобусу Хуньчуня прокладывали? Почему остановку в Улан-Баторе пропустили? Бурлакам какая разница, откуда по суше тянуть паром?