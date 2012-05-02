Над Находкой нависла угольная пыль

Всемирная организация охраны труда провозгласила 2012-й годом продвижения принципов «зеленой экономики». Это означает развитие промышленного потенциала без угрозы для окружающей среды. О том, как сочетать крупное производство с безопасностью для работников и экологии, обсудили в администрации Находки с участием руководителей крупных предприятий и представители надзорных органов.

Первый вице-мэр городского округа Борис ГЛАДКИХ указал на первостепенную значимость вопросов защиты окружающей среды в современной Находке: «Прежде всего, это касается морских портов и крупных промышленных предприятий. Экономический эффект от их присутствия в городе очевиден. При этом не стоит забывать о благополучии окружающей среды».

Опасения относительно загрязнения морской акватории нефтяными терминалами ООО «Спецморнефтепорт Козьмино», ООО «РН-Находканефтепродукт» оказались дутыми. Между тем беда пришла откуда не ждали. Одним из главных вопросов на заседании круглого стола, как отметили в пресс-центре мэрии, стал растущий объем перевалки угля морскими терминалами в городской черте.

Как сообщил начальник отдела по труду администрации Находки Геннадий ЗАХАРОВ, только несколько причалов работают с углем при соблюдении стандартов безопасности рабочих мест и природоохранных требований. «Новая номенклатура груза требует принятия других правил безопасности. Работодатели об этом не заботятся, тем самым ставят под угрозу здоровье и жизнь своих сотрудников», - отметил Геннадий Захаров.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».