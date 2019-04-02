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Slavda Group выпустила новую питьевую воду
Питьевая вода «Кусун» добывается из артезианской скважины Глазовского месторождения вблизи уникальных курортов Шмаковка
Slavda Group, лидер на Дальнем Востоке по производству питьевых, минеральных вод и напитков на их основе, выпустила новую питьевую воду «Кусун». Питьевая вода «Кусун» производится как газированная, так и негазированная в бутылках объемом 0,5 л и 1,5 л. В составе содержится кальций, магний и другие минералы, новый продукт подходит для повседневного употребления.
Питьевая вода «Кусун» добывается из артезианской скважины Глазовского месторождения вблизи уникальных курортов Шмаковка. Скважины глубиной более 100 метров расположены в непосредственной близости от завода «Скит», что позволяет минимизировать время от подъема воды до ее розлива и сохранить все полезные природные свойства.
«Хабаровский край продолжает развивать собственный бренд - «Кусун». За основу мы взяли наши таежные богатства в виде дикоросов, все это сопроводилось красивой легендой. И, кажется, мы попали в точку - название «Кусун» в переводе с нанайского означает «энергия». К производителям предъявляется ряд обязательных требований: товар под брендом «Кусун» должен содержать только натуральные компоненты, относиться к категории «премиум», включать дальневосточные наполнители и выпускаться на постоянной основе. Я уверен, что «Кусун» станет устойчивым брендом Дальнего Востока и объединит все самое лучшее, что есть на нашей огромной, контрастной и богатой территории», - отметил председатель комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края Николай КРЕЦУ.
«Проект «Кусун» подтверждает, что на Дальнем Востоке есть серьезный потенциал региональных производств, способных обеспечить внутренние и внешние рынки. Slavda Group использует современные и безопасные для здоровья человека технологии и гарантирует высокое качество продукции», - говорит генеральный директор Slavda Group Роман АНТИПЬЕВ.
Бренд «Кусун» создан по инициативе комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края. Он объединил уникальные товары Дальнего Востока. Кроме Slavda Group, на сегодняшний день марку используют производители холодного чая, а также мясных деликатесов с добавлением брусники, облепихи, черемши.
Slavda Group - лидер на Дальнем Востоке по производству питьевых и минеральных вод, а также напитков на их основе. Более 25 лет Slavda Group разрабатывает источники уникальной минеральной воды, донося до потребителей Дальнего Востока их природную чистоту и целебные свойства. Производственные мощности заводов оснащены современным комплексным оборудованием ведущих компаний Италии, Германии, России, Кореи и Китая.
Место происхождения продукции Slavda Group является гарантией её чистоты и высокого качества. Воду для розлива добывают из скважин Глазовского и Шмаковского месторождений с глубины более 100 м. Район водозабора расположен в холмистой местности Западного Приморья вблизи от комплекса Шмаковских курортов.
Шмаковские курорты славятся своими источниками минеральных природных вод. Завод «Скит» находится в непосредственной близости от природных источников. Благодаря удалённости района от крупных промышленных центров и населённых пунктов, источники региона отличаются природной чистотой, не подвержены влиянию окружающей среды, уникальный химический состав неизменен с первого дня эксплуатации скважин.
На всех этапах производственного процесса происходит многоступенчатый контроль качества продукции. Собственная лаборатория завода «Скит» по оснащенности измерительными приборами является одной из лучших на Дальнем Востоке. Завод «Скит» подтвердил высокий стандарт качества выпускаемой продукции — предприятие прошло сертификацию соответствия международным стандартам ХАССП.
Фото Slavda Group.
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Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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