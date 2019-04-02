Возможности финансового рынка: советы от "Альфа-Капитал"

Процентные ставки по депозитам остаются на минимальных уровнях, а пенсионная реформа отодвигает момент выхода на заслуженный отдых. В таких условиях легкомысленное отношение к собственным накоплениям крайне опасно. Дивизионный директор по Сибири и Дальнему Востоку УК «Альфа-Капитал» Юрий АФАНАСЬЕВ советует обратиться за помощью к профессионалам, чтобы сформировать подушку безопасности.

Во всем мире рынок управления активами растет быстрыми темпами. И это не случайно: в условиях угроз бесконечных финансовых кризисов инвесторам проще обратиться за помощью к профессионалам, чем совершать шаги на свой страх и риск. По данным крупнейшей консалтинговой компании Boston Consulting Group, во всем мире суммарный размер активов, находящихся под управлением, составил в 2018 году 85 трлн долларов. Из них 40% (35 трлн долларов) – это средства физических лиц. Частным инвестированием сейчас занимается около 1 млрд человек во всем мире. Это почти 13% населения Земли. Впечатляющие цифры, не правда ли?!

Банковские депозиты уходят на второй план

Россия находится в общем тренде. Отечественные инвесторы все чаще предпочитают традиционным банковским продуктам более доходные. Суммарный объем активов под управлением участников рынка превысил 7 трлн рублей, что стало очередным историческим рекордом. За год данный показатель увеличился на 600 млрд рублей.

Неудивительно, что самых впечатляющих успехов в 2018 году добились управляющие компании с развитой инфраструктурой, ориентированные на обслуживание физлиц. Так, управляющая компания (УК) «Альфа-Капитал» в прошлом году увеличила активы под управлением на 44%! В этом году она намерена прибавить к этой сумме еще 25–30%.

Сомневаться в том, что планы удастся реализовать, не приходится, ведь компания придерживается трех основных принципов ведения бизнеса: во-первых, это четкая, понятная стратегия, которая подразумевает фокус на работу с активами физических лиц, во-вторых – готовность команды профессионалов к постоянным инновациям, в-третьих – это правильная организация процессов: их удобство, скорость, простота и технологичность.

Фондовый рынок: выгодно и удобно

Важные факторы, которые подтолкнули потенциальных инвесторов в управляющие компании, продолжат влиять на притоки и в этом году.

В первую очередь, речь идет о большей привлекательности инвестиций в инструменты фондового рынка по сравнению с депозитами.

В течение большей части прошлого года ставки в банках продолжали снижаться, что стимулировало перевод сбережений населения в ценные бумаги.

Большое значение имело появление и бурное развитие цифровых каналов продаж у управляющих компаний. Дигитализация кардинально повысила доступность услуг УК. Будущие клиенты получили возможность открывать счет и покупать ПИФы онлайн, не выходя из дома.

Примечательно, что в «Альфа-Капитале» до 60% инвестиций в ПИФы сейчас осуществляется в онлайне – в собственном мобильном приложении, личном кабинете, через приложения и сайты самых разных партнеров.

Доверяйте профессионалам

Мы уже выяснили, что инвестировать средства с помощью УК в инструменты фондового рынка может быть интереснее, чем депозит. Если вы достаточно консервативны и объясните свою позицию управляющим, то вам предложат сопоставимые по степени риска продукты с потенциально большей доходностью.

Однако такого хорошего соотношения риск/доходность можно достичь только в том случае, если вы доверяете средства проверенным профучастникам. УК «Альфа-Капитал» уже много лет занимает лидирующие позиции на рынке управления активами и входит в ТОП-10.

Кроме того, компания входит в один из крупнейших финансовых холдингов «Альфа-Групп» и остается бессменным лидером на рынке доверительного управления (ДУ).

ПИФ или ДУ?

Самый популярный продукт для розничных инвесторов – это паевый инвестиционный фонд (ПИФ). ПИФ, по сути, похож на пирог: УК инвестирует в ценные бумаги компаний (акции и облигации), а каждый инвестор приобретает некое количество паев, то есть частей, в общем капитале фонда. Профессионалы создают сбалансированный портфель из разных инструментов, которые не связаны между собой, поэтому риск падения всего портфеля минимален.

Государство строго контролирует все зарегистрированные фонды паев, а ЦБ РФ обязывает УК публиковать свою доходность по ПИФам, указанную уже с учетом всех комиссий.

Ключевая особенность ПИФов – низкий порог входа, при желании можно инвестировать всего 100 рублей, хотя этот инструмент подходит и состоятельным инвесторам. При этом в любой момент времени можно продать свою долю и выйти из фонда.

Состоятельные же граждане могут выбрать услугу по доверительному управлению с индивидуальным подходом.

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