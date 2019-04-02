Функционально, быстро и недорого

Банк «Приморье» уверенно занимает нишу, которая позволяет развиваться, быть востребованным и обеспечивать устойчивость бизнеса

Банк «Приморье», отмечающий в этом году 25-летие, выступил партнером Бизнес-Премии «Менеджер года» и «Компания года» в Приморском крае, которую уже в пятнадцатый раз проводят Издательская компания «Золотой Рог» и администрация края. Это решение, по словам председателя правления банка Сергея БЕЛАВИНА, продиктовано простой логикой. Банк, так же как и бизнес, участвующий в конкурсе, является важным звеном экономической и общественной жизни региона. А статус «региональный», по его мнению, имеет ключевое значение.

Основные клиенты банка «Приморье» - это устойчивые компании сегмента среднего и малого бизнеса, акционеры которых находятся на Дальнем Востоке. Они зарегистрированы на этой территории и платят здесь налоги.

- Сергей Юрьевич, в какой точке развития находится сегодня банк «Приморье»? 25 лет - это большой отрезок времени, в который вместилось огромное количество событий. По существу, сам банковский мир стал другим…

- Банковский мир, действительно, стал другим. Пик количества банков в РФ пришелся на начало 2000 годов - их было больше 1600. Сейчас осталось порядка 460. Помимо процессов слияния и поглощения, этот список существенно сократился по причине отзыва лицензий. Острая фаза очищения банковского рынка, на мой взгляд, уже прошла. Сформирован баланс между крупными игроками федерального уровня, в том числе с госучастием, и региональными. В этом балансе банк «Приморье», имеющий универсальную лицензию, уверенно занимает свою нишу, которая позволяет нам развиваться, быть востребованными, обеспечивать устойчивость бизнеса.

Мы - надежный региональный банк, занимающий важное место в приморской экономике. Банк «Приморье» следует современным тенденциям развития финансового рынка и стремится усиливать свои конкурентные преимущества. А они у нас есть – это оперативность, быстрая адаптация к рынку, подстройка под него продуктовой линейки, тарифной политики и сервиса. Понимание местного бизнеса и индивидуальная работа с ним. Мы стараемся идти в ногу со временем в части инновационных технологий и позиционируем себя как современный цифровой банк с человеческим лицом. При этом между искусственным и естественным интеллектом мы пока делаем выбор в пользу естественного.

- Универсальная лицензия – это хорошо, она обеспечивает возможности работы в разных сферах. Но чтобы динамично расти, а без этого в сегодняшних условиях вряд ли можно удержаться на конкурентном рынке, не упираться в определенные ограничения по объему операций, необходимо наращивать капитал. Что думают по этому поводу акционеры банка?

- Капитал банка растет ежегодно, может быть, не в геометрической прогрессии, но сообразно нашим планам развития. Это принципиальная позиция акционеров. Банк уже вышел за пределы Приморского края и присутствует в трех регионах Дальнего Востока: Хабаровске, на Сахалине, в Магадане. В ближайшее время открываем офис в Иркутске, в этом году придем в Петропавловск-Камчатский. Стоит задача открыть еще два офиса. Эта география продиктована, в том числе, и интересами наших клиентов.

Но рост зависит не столько от размера капитала, скорее - от самой модели развития регионального банка. И это очень живая тема: понимая в общем, куда движется банковский рынок, мы стремимся постоянно «подкручивать» свою конфигурацию. Что это? Сокращение бэк-офиса, развитие каналов продаж, дистанционные услуги. Только за последние пару лет у нас очень много работы ушло в мобильные приложения. Конечно, оптимизация издержек, передача различных функций на аутсорсинг, в том числе в сфере информационных технологий.

- Вообще сфера IT очень затратная, и только крупные игроки могут позволить себе трансформацию в современный диджитал-банк.

- Мы должны развиваться в современном тренде, но гнаться за какими-то наворотами, наверное, ни к чему. Мы, к примеру, максимально упростили свои мобильные приложения, убрав все лишнее, всякую рекламу, чем нередко грешат крупные банки. Важно, чтобы все было функционально, быстро и недорого. Наши клиенты именно это ценят прежде всего.

Рынок очень стремительно меняется, и имеет смысл к некоторым тенденция пока присмотреться. Есть еще не до конца понятные концептуальные вещи, к примеру, блокчейн или искусственный интеллект. Очень многое, за что мы еще недавно с энтузиазмом брались, уже под вопросом. Как долго будут существовать пластиковые карточки? Нужно ли вкладываться в банкоматы, если в онлайне сегодня можно провести гораздо больше операций? Банк России активно продвигает систему прямых переводов между гражданами по телефонному номеру, минуя карточки. Мы тоже тестируем подключение к этой технологии. Поэтому мы не гонимся за модными новинками, а выбираем главное, и с помощью партнеров, разработчиков и поставщиков программного обеспечения реализуем современные технологии у себя.

- Вы большую часть профессиональной жизни работали в федеральных банках и банках с иностранным капиталом. Не кажется ли вам работа в региональном банке более ограниченной, что ли?

- Этот бесценный опыт очень помогает по-другому посмотреть на существующее положение вещей в региональном банке. Вообще, больше или меньше – это не значит хуже или лучше. У каждого своя ниша и свои плюсы. Могу уверенно говорить: некоторые технологические наработки и управленческие процессы в таких банках, как наш, более эффективны, потому что адаптированы к местному рынку. Федеральные банки часто страдают от излишней унификации: от Камчатки до Калининграда все должно работать одинаково. Это порой играет злую шутку, потому что у нас очень большая страна, у компаний и жителей регионов различные предпочтения по банковским продуктам, разный менталитет, разный уровень жизни. Разная экономика.

Даже в пределах Дальнего Востока сложно сравнивать Камчатку и Якутию, к примеру, или Сахалин и Амурскую область. Абсолютно разная экономическая специализация. Наш регион – Приморский край – имеет свои особенности. Здесь – наибольшая деловая активность, диверсифицированная экономика, которая основывается не только на добыче природных ресурсов. Все эти различия понятнее банку, для которого регион является «домашним».

- Каков портрет клиента Банка «Приморье? Как вообще себя чувствует бизнес, с которым вы работаете? Как оцениваете риски сегодняшнего дня?

– Наш клиент - это устойчивые компании сегмента среднего и малого бизнеса, акционеры которых находятся здесь, на Дальнем Востоке. Они зарегистрированы на этой территории и платят здесь налоги. Они представляют самые разные отрасли: торговля, логистика, рыбопромышленный комплекс. У нас не существует практики, когда какая-то из отраслей вносится в blacklist. Мы тщательно отслеживаем отраслевые риски, но все решения принимаем, исходя из ситуации в конкретном бизнесе. Банк «Приморье», в отличие от многих федеральных, не ориентируется на прецедентный принцип: с каким-то предприятием в центре России случилась проблема, значит, в blacklist может быть поставлена целая отрасль. Мы основываемся на отраслевом анализе общего плана.

Я настраиваю сотрудников банка на то, что необходимо следить за тем, как живет не только страна, но и мир, как устроены мировая экономика и отдельные отрасли. Мы должны чувствовать себя элементом большой экономической системы. При таком широком взгляде можно гораздо точнее оценивать риски банковской деятельности.

Для нас работа с компаниями – это, по большому счету, ручной индивидуальный труд, в отличие от розничного клиента.

- Розница в банках - это повсеместные «кредитные фабрики». Шаг вправо - шаг влево, дальше невозможно. Это также характерно для Банка «Приморье»?

- В потребительском кредитовании сегодня все строится на скоринговых технологиях. Благодаря им мы смогли сократить время принятия решения с двух дней до 20 минут. Кстати, портфель кредитов физических лиц в банке «Приморье» растет хорошими темпами и отличается высоким качеством.

Но и в этом сегменте бизнеса у банка достаточно возможностей для того, чтобы конкурировать за клиентов. Очевидно, что придумать какие-то новые предложения сложно, тем не менее, любой базовый продукт может иметь массу особенностей, будь то ипотека, автокредиты, депозитная линейка и так далее.

- Можно ли говорить о таком же динамичном росте числа корпоративных клиентов банка?

- Клиентская команда постоянно добавляется новым членами, но естественным ограничителем для взрывного роста является сама экономика. Времена, когда предпринимательская активность приморцев была очень высокой, и каждый хотел проявить себя в бизнесе, создавая собственные компании, закончились еще десять лет назад. Завершился и период массового «вымывания» небольших компаний с рынка. Сегодня новые компании появляются не так часто: их, как правило, создают предприниматели, которые хотят диверсифицировать бизнес, либо это франшиза известных российских и зарубежных брендов. Есть приток свежих компаний, ставших резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Но это тоже не массовое явление.

В этой ситуации важнейшая задача - удержать клиента, сделать все, чтобы он мог сказать: «Банк «Приморье» - мой банк». Это значит, что клиент может рассчитывать на нас не просто как на кредитора или расчетный банк, но и как на финансового профессионала, который может предостеречь бизнес от определенного рода проблем – неправильно просчитанной финансовой модели проекта, к примеру.

Здесь, помимо хорошего сервиса, клиентоориентированности, нужно постоянно искать то, что будет отличать тебя от других, в чем твой банк будет сильнее коллег.

- К примеру, в чем ваше отличие?

- Одно из них - мы активно стимулируем торговлю клиентов с партнерами из АТР в национальных валютах. Имея корсчета в ведущих банках Японии, Кореи, Китая, мы можем проводить платежи более оперативно, чем это сейчас происходит, если валютой контракта является доллар. В настоящее время через доллар происходит подавляющее большинство расчетов в мире. Но есть современные риски, в том числе и у федеральных банков, к которым американские коллеги применят серьезный комплаенс-контроль с точки зрения санкций, направленных против финансового сектора России. Платежи могут идти до 10 дней, а бывают и вовсе случаи отказа без объяснения причин. Плюс, прямые расчеты обеспечивают существенную экономию, позволяя избегать двойной конвертации. Для Приморского края, где внешнеэкономическую деятельность со странами АТР ведет огромное количество компаний, а региональная экономика во многом базируется на внешней торговле, развитие прямых расчетов, считаю, имеет принципиальное значение.

Мы формируем рынок наличной валюты, осуществляя ее прямые поставки в Приморье. Казначейство банка работает по разным валютам на нескольких биржах. Большим спросом у приморцев пользуются наличные китайские юани, японские йены, корейские воны, вьетнамские донги, тайские баты. Это определяется ростом туристического потока. Мы, в свою очередь, стараемся улавливать тенденции и подстраивать под них свой бизнес.

Досье "Золотого Рога": Ежегодная региональная Бизнес-Премия Приморского края «Компания года и Менеджер года» учреждена Издательской компанией «Золотой Рог» и Администрацией Приморского края в 2004 г. Организатором и непосредственным исполнителем конкурса на присуждение Премии выступает Издательская компания «Золотой Рог» при содействии регионального бизнес-сообщества.

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