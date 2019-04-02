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Объявлены имена финалистов XV Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"

02 Апреля 2019, 11:35 | Приморье

Кто из них станет победителем определит второй этап голосования

2 апреля официально стартует финал XV Бизнес-Премии Приморского края по четырем номинациям. Закончилось голосование в полуфинале членов Экспертного совета и приморцев на сайте DV-rating.ru. Из 75 номинантов в финал вышли 12 компаний и четыре руководителя.

Ниже опубликованы компании и менеджеры, которые могут претендовать на звание победителя-2018. Кто из них получит заветный кубок зависит от второго этапа голосования, которое завершиться 22 апреля.

В номинации «Компания года Приморского края – 2018» в финал вышли:

«Владморрыбпорт», ОАО

«ДНС Ритейл», ООО

 «Приморскуголь», ООО

 «Южморрыбфлот», АО

ГОЛОСОВАНИЕ

 

В номинации «Менеджер года Приморского края – 2018»:

ДАРЬКИН Сергей Михайлович (ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа»)

КОНДРАТОВ Руслан Викторович (ОАО «Терминал Астафьева»)

КУЗНЕЦОВ Михаил Владимирович (ООО «Саммит Моторс Владивосток»)

СУХАНОВ Виктор Андреевич (медиахолдинг PrimaMedia).

ГОЛОСОВАНИЕ

 

В номинации «Развивающийся бизнес Приморского края – 2018»:

«Авиакомпания «Аврора»

«Винлаб», АО

«Консервный завод «Спасский», ООО

«Судостроительный комплекс «Звезда», ООО

ГОЛОСОВАНИЕ

 

В номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края – 2018»:

«ААК «Прогресс» им Н.И. Сазыкина», ПАО

Группа компаний «Славда»

Торговая сеть «Реми»

Холдинг «Монастырев и Ко».

ГОЛОСОВАНИЕ

 

В этом году организационный комитет Бизнес-Премии Приморского края возглавляет Константин БОГДАНЕНКО, вице-губернатор администрации Приморского края, являясь и председателем Экспертного совета. Официальными Партнерами XV Бизнес-Премии выступили Банк «Приморье» и Приморское региональное объединение работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей «Приморье», генеральными спонсорами – Группа компаний «Экватор» и Инвестиционная компания «Фридом Финанс».

Торжественная церемония награждения, в ходе которой станут известны имена победителей Бизнес-Премии, состоится 24 апреля в конгресс-отеле «Экватор».

Второй этап голосования идет на сайте премии: DV-rating.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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