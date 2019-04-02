Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Объявлены имена финалистов XV Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
Кто из них станет победителем определит второй этап голосования
2 апреля официально стартует финал XV Бизнес-Премии Приморского края по четырем номинациям. Закончилось голосование в полуфинале членов Экспертного совета и приморцев на сайте DV-rating.ru. Из 75 номинантов в финал вышли 12 компаний и четыре руководителя.
Ниже опубликованы компании и менеджеры, которые могут претендовать на звание победителя-2018. Кто из них получит заветный кубок зависит от второго этапа голосования, которое завершиться 22 апреля.
В номинации «Компания года Приморского края – 2018» в финал вышли:
«Владморрыбпорт», ОАО
«ДНС Ритейл», ООО
«Приморскуголь», ООО
«Южморрыбфлот», АО
В номинации «Менеджер года Приморского края – 2018»:
ДАРЬКИН Сергей Михайлович (ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа»)
КОНДРАТОВ Руслан Викторович (ОАО «Терминал Астафьева»)
КУЗНЕЦОВ Михаил Владимирович (ООО «Саммит Моторс Владивосток»)
СУХАНОВ Виктор Андреевич (медиахолдинг PrimaMedia).
В номинации «Развивающийся бизнес Приморского края – 2018»:
«Авиакомпания «Аврора»
«Винлаб», АО
«Консервный завод «Спасский», ООО
«Судостроительный комплекс «Звезда», ООО
В номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края – 2018»:
«ААК «Прогресс» им Н.И. Сазыкина», ПАО
Группа компаний «Славда»
Торговая сеть «Реми»
Холдинг «Монастырев и Ко».
В этом году организационный комитет Бизнес-Премии Приморского края возглавляет Константин БОГДАНЕНКО, вице-губернатор администрации Приморского края, являясь и председателем Экспертного совета. Официальными Партнерами XV Бизнес-Премии выступили Банк «Приморье» и Приморское региональное объединение работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей «Приморье», генеральными спонсорами – Группа компаний «Экватор» и Инвестиционная компания «Фридом Финанс».
Торжественная церемония награждения, в ходе которой станут известны имена победителей Бизнес-Премии, состоится 24 апреля в конгресс-отеле «Экватор».
Второй этап голосования идет на сайте премии: DV-rating.ru.
Новости тематики
- Объявлены имена финалистов XV Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- Предпенсионерам найдут работу
- Приморский край включился во всероссийскую программу Корпорации МСП "Выращивание"
- В Приморье участились случаи умышленного повреждения или уничтожения имущества бизнесменов
- Во Владивостоке на выставке "Дальагро. Продовольствие" задают тон азиатские компании
- Координационно-сложные действия Алексея Дешпета
- XV Бизнес-Премия Приморского края определит финалистов
- Кладущие в ящик: правда и вымысел о работе инкассаторов во Владивостоке
- "Три кота" свое отмяукали
- Первые предприниматели Владивостока искали нефть, торговали "чайной травой" и ловили бабочек
Новости раздела
- Застройщики бьют тревогу: Хватит кошмарить, давайте разговаривать
- Объявлены имена финалистов XV Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- Предпенсионерам найдут работу
- Приморский край включился во всероссийскую программу Корпорации МСП "Выращивание"
- Авиарейс из Владивостока в Токио будет ежедневным
- В Приморье выборы нового оператора "мусорной реформы" вызвали неоднозначную реакцию
- Во Владивостоке выставлен на продажу объект за 1 миллиард рублей
- Во Владивостоке стартует санитарный двухмесячник
- Голос застройщиков Владивостока: "Мы не хапуги"
- В Приморье участились случаи умышленного повреждения или уничтожения имущества бизнесменов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке выбрали мэра
- Во Владивосток приходит крупная торговая сеть с мировым именем
- "Три кота" свое отмяукали
- Первые предприниматели Владивостока искали нефть, торговали "чайной травой" и ловили бабочек
- В Москве задержали сына бывшего министра Дальнего Востока
- Забайкалье и Бурятия: между пастбищем и сенокосом
- Хабаровский сэнсэй продал миллион холодильников, научил плавать 16 тысяч ребятишек и построил храм
- Хабаровский хаб рождается заново
- Уголовное дело: Советник президента "Роснефти" Виктор Ишаев взят под домашний арест
- Лондонский суд решает судьбу одного из крупнейших банков Дальнего Востока