Предпенсионерам найдут работу

С начала 2019 года в центры занятости Приморского края обратилось более 1300 граждан предпенсионного возраста. Ни одно обращение не осталось без внимания специалистов

По сравнению с 2018 годом количество обратившихся в центры занятости Приморского края граждан предпенсионного возраста выросло в 2,5 раза. Так, с начала 2019 года сюда обратилось более 1300 граждан предпенсионного возраста, что составляет 12% от численности всех пришедших по вопросам трудоустройства. Более 200 граждан такого возраста с начала года уже нашли работу при содействии специалистов центров. А работодателей Приморского края, которые переучивают "возрастных" сотрудников, приглашают обратиться в центры занятости за компенсацией затрат.

Эту и другую, не менее актуальную, информацию о ситуации в сфере занятости рассказали специалисты на пресс-конференции, состоявшейся 28 марта в Администрации края.

Новые гарантии

Напомним, с начала года вступили в силу поправки в пенсионном законодательстве, которые повлекли за собой изменения в законе о занятости. Раньше к гражданам предпенсионного возраста относились лица, которым до ухода на заслуженный отдых оставалось два года и менее. На данный момент это граждане за пять лет до наступления нового пенсионного возраста.





По словам начальника отдела содействия трудоустройству Приморского центра занятости населения Людмилы ЕЛИЗАРЬЕВОЙ, для граждан этой категории в 2019 году появились новые гарантии: "С начала 2019 года в Закон о занятости населения Российской Федерации введена и действует новая статья, которая предусматривает дополнительные социальные гарантии. Самое главное, что в определенных случаях для граждан предпенсионного возраста период выплаты пособия по безработице и его размер отличается от пособия, которое назначается всем остальным категориям. Например, если гражданам не предпенсионного возраста пособие назначается на три или шесть месяцев, в зависимости от количества отработанного времени перед началом безработицы, то граждане предпенсионного возраста имеют возможность получать выплату в течение 12 месяцев. Подлежащая выплате сумма и срок, в течение которого выплачивается пособие, зависит, прежде всего, от того, сколько человек проработал у последнего работодателя в течение последнего года перед началом безработицы и обращением в центр занятости с необходимыми документами.

Если этот период больше 26 недель (что соответствует шести месяцам), пособие выплачивается в течение 12 месяцев, а его размер высчитывается исходя из среднего заработка на последнем месте работы: в первые три месяца – 75% от среднего заработка, последующие четыре месяца – 60% такого заработка и остальные месяцы – 45%.

Но нужно добавить, что каким бы ни был средний заработок, пособие не может быть выше максимальной или ниже минимальной установленной величины. В Приморском крае, с учетом нашего районного коэффициента, максимальная сумма пособия по безработице предпенсионерам в 2019 году гораздо выше, чем для остальных граждан – 13 536 рублей. Граждане, которым до пенсии осталось больше пяти лет, могут рассчитывать максимум на 9600 рублей".

Порядок и условия признания безработным и получения пособия предпенсионером не отличается от порядка получения его другими гражданами. Для этого необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства для постановки на регистрационный учет. Из документов при этом потребуются паспорт, трудовая книжка, документы об образовании, справка о среднемесячном заработке от последнего работодателя за три месяца, программа реабилитации (абилитации) для трудоспособных инвалидов. Сотрудники центра занятости назначат день, когда следует явиться для подбора работы. Если работа не будет подобрана в течение 10 дней, гражданина признают безработным, назначат пособие и будут оказывать необходимые для трудоустройства услуги.

Учиться никогда не поздно

В рамках государственной программы "Содействие занятости населения Приморского края" на 2013-2021 годы началась реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.





На профессиональное обучение этой категории граждан в 2019 году из краевого и федерального бюджетов выделено 53,6 миллиона рублей. Начальник отдела профориентации и профессионального обучения департамента труда и социального развития Елена ГРУШУНОВА подчеркивает, что эта программа направлена, в первую очередь, на повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, на их социальную защищенность и расширение возможностей трудоустройства, в том числе, путем гибких форм занятости.

"Основная идея этой программы – образование через всю жизнь. Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста у нас осуществлялось и ранее, но для этого гражданин должен был быть безработным. Сейчас к нам могут обращаться и те граждане, которые состоят в трудовых отношениях. Чтобы получить сертификат на обучение, в центр занятости населения необходимо лично представить следующие документы: паспорт, страховое свидетельство, трудовую книжку и документ об образовании. У нас два механизма реализации данного мероприятия. С каждым обратившимся специалисты службы занятости Приморья работают индивидуально: подбирают удобную форму обучения, помогают определиться с направлением и выбрать учебное заведение. Кроме того, на период обучения для незанятых приморцев выплачивается стипендия в размере величины МРОТ, увеличенного на районный коэффициент. Сегодня это порядка 13 500 рублей".

Существует второй вариант – когда работодатель хочет обучить своих специалистов. В этом случае между департаментом труда и социального развития Приморского края и работодателем будет заключено соглашение на предоставление субсидии. Для этого необходимо обратиться в центр занятости, заключить договор об организации обучения, и в течение 10 рабочих дней после окончания обучения представить необходимый пакет документов. Среди них – список работников, прошедших обучение, и документы, подтверждающие понесенные затраты.

Субсидия на эти цели выделяется из краевого и федерального бюджетов в размере не более 68 500 рублей на одного сотрудника за все время прохождения курсов. Максимальный срок обучения составляет три месяца.

При этом работодатель может как самостоятельно организовать обучение сотрудников в собственном образовательном подразделении, так и заключить договор с образовательной организацией из утвержденного перечня.

КРОМЕ ТОГО

Полсотни специальностей на выбор

Елена Грушунова сообщила, что сейчас граждане предпенсионного возраста могут пройти обучение по 55 специальностям. "Выбор разнообразный, есть такие направления как медицина, конкурсный управляющий, пекарь, контролеры технического состояния автомобилей. Как правило, люди учатся на смежную со своей профессией специальность или повышают квалификацию. Из кардинальных изменений могу вспомнить только случай, когда женщина-бухгалтер пожелала пройти обучение по специальности "флорист". Причем, она объяснила, что какое-то время продолжит работать бухгалтером, но в дальнейшем хотела бы заняться флористикой.

Мы понимаем, что категория работающих граждан предпенсионного возраста не всегда обладает большим количеством свободного времени. Учебное заведение подходит индивидуально к каждому человеку. Программой предусмотрены разные формы обучения. Это стандартные очные, очно-заочные и заочные формы. Для работающих приморцев и тех, у кого в силу каких-то причин нет времени на посещение курсов, предлагается обучиться по дистанционным программам".