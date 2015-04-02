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"Оптика в квартиру" придет в пять населенных пунктов Приморья
«Ростелеком» расширяет географию GPON («оптика в квартиру») в Приморском крае и начинает строительство сетей в Артеме, Камне-Рыболове, Лучегорске, Пограничном и Хороле, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе компании.
Проект строительства GPON в Приморском крае стартовал в 2013 году во Владивостоке. За время реализации проекта «Ростелеком» проложил в столице края более 200 км. оптоволокна и подключил по технологии «оптика в квартиру» более 1000 домов.
GPON позволяет исключить потери на «последней миле» и обеспечивает передачу трафика на скорости до 1 Гбит/с. При инсталляции услуг оптический кабель заводится непосредственно в квартиру клиента и подключается к оборудованию пользователя. Оптические сети универсальны для передачи всех видов трафика (данные, голос, видео), что дает возможность использовать их для предоставления любых телекоммуникационных услуг. Также оптика не представляет интереса для «охотников» за цветным металлом.
Во втором квартале 2015 года компания приступит к строительству GPON в Артеме, Камне-Рыболове, Лучегорске, Пограничном и Хороле. В рамках проекта медные кабельные сети в многоквартирных домах этажностью от 3-х и выше меняются на современные волоконно-оптические. Проект рассчитан на 2 года. В результате реализации проекта новым оптическим сетями будут охвачено около 15 000 квартир. Все работы по реконструкции кабельных сетей проводятся за счет собственных инвестиций компании.
«Мы проводим монтаж новых кабелей систем, а это требует определенных строительных работ. К сожалению, на сегодняшний день сделать это в полном объеме не представляется возможным. Одним из сдерживающих факторов стали отказы представителей ТСЖ и управляющих компаний от прокладки новых линий связи в домах», – комментирует директор Приморского филиала «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Переход на GPON позволяет клиентам «Ростелекома» получить принципиально новые тарифы и услуги. Благодаря оптическим линиям можно подключить «Интерактивное телевидение» сразу на несколько телевизоров в одной квартире (без потери качества) и просматривать более 200 каналов, в том числе свыше 30 каналов в формате высокой четкости (HD). Скоростные тарифы Домашнего интернета позволяют пользователям комфортно перемещаться по страницам сайтов и значительно быстрее скачивать большие объемы информации.
IV Ежегодный Всероссийский конкурс «Технологии для жизни - интернет со скоростью света!». «Ростелеком» приглашает региональных журналистов и представителей соцмедийного сообщества принять участие в конкурсе на лучшие материалы в региональных средствах массовой информации по темам развития инновационных технологий и сервисов, а также их применения в разных сферах жизни общества. Конкурс проводится с 2011 года и ежегодно собирает не менее 400 работ представителей медиа со всех регионов страны. Ознакомиться с условиями конкурса, а также отправить заявку на участие можно на сайте www.smi.rt.ru
Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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