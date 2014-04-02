Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ступень MBA поможет пережить глобальный кризис
О пользе MBA написаны сотни материалов, но каждый раз возникают новые сомнения. Мир вокруг стремительно меняется, и рынок бизнес-образования тоже не стоит на месте, сообщает журнал «Компания».
«В настоящее время рынок бизнес-образования в России переживает эпоху серьезных трансформаций, - констатирует декан Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, д.э.н., профессор, заслуженный экономист РФ Сергей КАЛЕНДЖЯН. - Если на протяжении 20-25 лет шло бурное экстенсивное развитие, открывались новые школы и программы, то теперь наступила эпоха интенсивного развития. Происходят слияния и поглощения, формируются альянсы, отдельные школы закрываются, а лидеры достигают новых успехов».
Новые школы, новые методы, слияния учебных заведений, и не всегда очевидно, что именно принесет практическую пользу, куда за ней идти и зачем это вообще надо.
Впрочем, вопрос мотивации по-прежнему самый простой. Во-первых, MBA-образование и сейчас нужно для карьерного роста и роста стоимости менеджера на рынке труда; во-вторых, по мнению разных экспертов, не за горами очередной финансовый кризис. И где, как ни на различных ступенях MBA, к нему готовиться.
«По результатам исследования рекрутингового портала Superjob.ru и Российской лиги MBA, обучение по программе MBA способствует серьезному карьерному росту и значительному повышению зарплаты, - поясняет декан факультета стратегического управления Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Александр ЧЕКАНСКИЙ. - В среднем 39% выпускников MBA взяли новые карьерные высоты в течение двух-пяти лет после окончания бизнес-школ. А у линейных менеджеров и менеджеров среднего звена этот показатель находится на уровне 61-76%. Доходы выпускников через два года после окончания школы бизнеса возрастают в среднем в полтора раза. В ИБДА РАНХиГС по результатам ежегодного опроса слушателей и выпускников за время обучения по программе MBA у 59% слушателей происходят изменения в карьере, при этом у 78% из них эти изменения сопровождаются карьерным ростом. В течение первых двух лет после окончания программы MBA 92% опрошенных выпускников отмечают карьерный рост или существенное повышение финансовых результатов руководимых ими компаний. Рост доходов самих выпускников MBA ИБДА за два года составляет в среднем 70%».
О том, что финансового кризиса не избежать, говорят многие эксперты из разных отраслей. И подготовиться к «войне за выживание» - задача каждого управленца. «С осторожностью можно говорить только о времени наступления кризиса, - рассуждает Александр Чеканский. - А вот о неизбежности экономического кризиса в перспективе ближайших пяти-шести лет можно говорить с абсолютной уверенностью. И управленец должен быть готов к этому. На разных стадиях экономического цикла необходимо использовать разные управленческие технологии. Те методы, которые хорошо зарекомендовали себя в период роста деловой активности, в период кризиса часто не годятся и могут усугублять проблемы. Программы MBA и EMBA в хороших школах бизнеса дают инструментарий, позволяющий вовремя увидеть приближение очередного кризиса и адекватно адаптировать к нему систему управления компанией. И точно так же вовремя увидеть первые признаки посткризисного подъема и внести в систему управления изменения, позволяющие выйти на лидирующие позиции. Но, когда кризис грянул, учиться уже поздно, разве что на собственных ошибках».
Если вопрос с мотивацией для обучения решен, то осталось принять, пожалуй, самое сложное решение: какой школе довериться и где получить необходимые знания. Тем более что именно сейчас рынок бизнес-образования в России меняется.
«Экономический кризис сильно сузил рынок платного дополнительного образования», - рассказывает об изменениях Сергей Календжян. Это привело к значительному сокращению численности слушателей во многих бизнес-школах. Особенно пострадали традиционные программы MBA: этому способствовала также отмена государственных дипломов, которые для ряда школ являлись одним из ключевых конкурентных преимуществ.
Об изменениях говорит и Елена ЗУБКОВА, вице-ректор института «Мирбис»: «Интеграция российских бизнес-школ в международное образование продиктована требованиями глобального рынка. Она неизбежна и стратегически крайне желательна. Однако она по силам крупным учебным заведениям, известным высоким качеством образования, которое они обеспечивают, и интересными для рынка программами. Взаимодействие с международными бизнес-школами сразу задает высокую планку уровня качества программ бизнес-школы».
Новости тематики
- "Росморпорт" помог с кадрами крайизбиркому
- Главный тепловик Приморья может стать главным дорожником
- Самый южный порт России опять сменил руководителя
- Руслан Кондратов переизбран гендиректором ОАО "Терминал Астафьева"
- Люди старше 45 лет испытывают трудности с поиском новой работы
- Рабочий с дипломом вуза
- Работа в ДВФУ интересует россиян из российских регионов и СНГ
- В Приморье ищут 230 новых специалистов на зарплату от 100 тыс. до 300 тысяч рублей
- Бывший вице-губернатор Приморья возглавил одну из крупнейших компаний региона
- Компания из Приморья признана лучшим работодателем Дальнего Востока
Новости раздела
- Посол Франции в России прилетит на ВЭФ во Владивостоке
- Из Владивостока в китайский Цицикар начал летать прямой авиарейс
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Частота приема алкоголя
- В Приморском крае Росбанк начал работу с биометрическими данными россиян
- "Белуга" хорошо пошла за рубежом
- "ПримКраб" и "Наутик Рус" подписали соглашение на проектирование краболовного судна
- "Добросуп" шагает по стране
- Деловая газета "Золотой Рог" - официальный партнер Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Первый Международный морской салон готовится к открытию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
- В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы