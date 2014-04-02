Ступень MBA поможет пережить глобальный кризис

О пользе MBA написаны сотни материалов, но каждый раз возникают новые сомнения. Мир вокруг стремительно меняется, и рынок бизнес-образования тоже не стоит на месте, сообщает журнал «Компания».

«В настоящее время рынок бизнес-образования в России переживает эпоху серьезных трансформаций, - констатирует декан Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, д.э.н., профессор, заслуженный экономист РФ Сергей КАЛЕНДЖЯН. - Если на протяжении 20-25 лет шло бурное экстенсивное развитие, открывались новые школы и программы, то теперь наступила эпоха интенсивного развития. Происходят слияния и поглощения, формируются альянсы, отдельные школы закрываются, а лидеры достигают новых успехов».

Новые школы, новые методы, слияния учебных заведений, и не всегда очевидно, что именно принесет практическую пользу, куда за ней идти и зачем это вообще надо.

Впрочем, вопрос мотивации по-прежнему самый простой. Во-первых, MBA-образование и сейчас нужно для карьерного роста и роста стоимости менеджера на рынке труда; во-вторых, по мнению разных экспертов, не за горами очередной финансовый кризис. И где, как ни на различных ступенях MBA, к нему готовиться.

«По результатам исследования рекрутингового портала Superjob.ru и Российской лиги MBA, обучение по программе MBA способствует серьезному карьерному росту и значительному повышению зарплаты, - поясняет декан факультета стратегического управления Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Александр ЧЕКАНСКИЙ. - В среднем 39% выпускников MBA взяли новые карьерные высоты в течение двух-пяти лет после окончания бизнес-школ. А у линейных менеджеров и менеджеров среднего звена этот показатель находится на уровне 61-76%. Доходы выпускников через два года после окончания школы бизнеса возрастают в среднем в полтора раза. В ИБДА РАНХиГС по результатам ежегодного опроса слушателей и выпускников за время обучения по программе MBA у 59% слушателей происходят изменения в карьере, при этом у 78% из них эти изменения сопровождаются карьерным ростом. В течение первых двух лет после окончания программы MBA 92% опрошенных выпускников отмечают карьерный рост или существенное повышение финансовых результатов руководимых ими компаний. Рост доходов самих выпускников MBA ИБДА за два года составляет в среднем 70%».

О том, что финансового кризиса не избежать, говорят многие эксперты из разных отраслей. И подготовиться к «войне за выживание» - задача каждого управленца. «С осторожностью можно говорить только о времени наступления кризиса, - рассуждает Александр Чеканский. - А вот о неизбежности экономического кризиса в перспективе ближайших пяти-шести лет можно говорить с абсолютной уверенностью. И управленец должен быть готов к этому. На разных стадиях экономического цикла необходимо использовать разные управленческие технологии. Те методы, которые хорошо зарекомендовали себя в период роста деловой активности, в период кризиса часто не годятся и могут усугублять проблемы. Программы MBA и EMBA в хороших школах бизнеса дают инструментарий, позволяющий вовремя увидеть приближение очередного кризиса и адекватно адаптировать к нему систему управления компанией. И точно так же вовремя увидеть первые признаки посткризисного подъема и внести в систему управления изменения, позволяющие выйти на лидирующие позиции. Но, когда кризис грянул, учиться уже поздно, разве что на собственных ошибках».

Если вопрос с мотивацией для обучения решен, то осталось принять, пожалуй, самое сложное решение: какой школе довериться и где получить необходимые знания. Тем более что именно сейчас рынок бизнес-образования в России меняется.

«Экономический кризис сильно сузил рынок платного дополнительного образования», - рассказывает об изменениях Сергей Календжян. Это привело к значительному сокращению численности слушателей во многих бизнес-школах. Особенно пострадали традиционные программы MBA: этому способствовала также отмена государственных дипломов, которые для ряда школ являлись одним из ключевых конкурентных преимуществ.

Об изменениях говорит и Елена ЗУБКОВА, вице-ректор института «Мирбис»: «Интеграция российских бизнес-школ в международное образование продиктована требованиями глобального рынка. Она неизбежна и стратегически крайне желательна. Однако она по силам крупным учебным заведениям, известным высоким качеством образования, которое они обеспечивают, и интересными для рынка программами. Взаимодействие с международными бизнес-школами сразу задает высокую планку уровня качества программ бизнес-школы».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.