В Приморье оценочным СРО приказано обозначить подводные камни их бизнеса

С 7 июня должны вступить в силу существенные поправки в закон «О саморегулируемых организациях». По ним от оценочных СРО, в частности, требуют большей открытости в таком щекотливом вопросе, как стоимость услуг оценщиков.

На основании этих изменений в кодекс об административных нарушениях внесены дополнения, предусматривающие ответственность СРО и их должностных лиц «за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию информации». Недобросовестные в этом отношении оценочные фирмы предполагается штрафовать на сумму от 10 тыс. до 200 тыс. рублей, а их руководителей - от 3 тыс. до 50 тыс.

Таким суровым образом в оценочную деятельность предполагается внести максимальную открытость, чтобы потребитель мог выбирать: с кем ему лучше работать и по каким ценам. Однако в среде самих оценщиков поправки вызвали недоумение, поскольку они считают, что никаких тайн из стоимости своих услуг они не делали, и любой, кому нужна та или иная оценка, имеет возможность выбора среди профессионалов и фирм, которые работают на рынке оценочных услуг.

Руководитель Приморского регионального отделения СРО «Российское общество оценщиков» (РОО) Елена ОЛЕННИКОВА выразила сомнение, что закон о СРО должен распространять свои действия на оценочные фирмы и их руководителей. Дело в том, что в реестры оценочных СРО входят исключительно не юридические лица, которыми являются оценочные фирмы, а физлица, то есть конкретные специалисты-оценщики. Так, если зайти на сайт «РОО», то можно констатировать, что в его реестре числится около 9 тыс. оценщиков и ни одной фирмы. Кроме того, руководители оценочных фирм не обязательно должны быть членами СРО и даже оценщиками. Понятно, когда за нераскрытие информации по закону о СРО наказываются функционеры СРО или чем-то проштрафившиеся члены, входящие в реестр, но распространение закона и наказаний по нему на юрлиц и их руководителей вызывает вопросы.

Главный - в том, что ценообразование в оценочной деятельности не регламентировано сверху. То есть нет какого-то государственного нормативного документа, определяющего «рыночные» цены на оценочные услуги. Если, например, в строительной области от компаний, входящих в СРО, на строительстве жилья за счет бюджетных средств могут потребовать, чтобы цена «квадрата» новостроя в регионе не превышала 30 тыс. рублей, то в отношении оценщиков такого жесткого требования в части госзаказов нет. Естественно, они работают на основе договорных цен, которые опираются на фирменные прайсы, и у каждой оценочной фирмы эти прайсы разные.

Цена оценки многих объектов очень индивидуальна и учитывает ряд факторов. Елена Николаевна отмечает, что она зависит, во-первых, от того, насколько объект сложный. Во-вторых, от понимания оценщиком своей ответственности: насколько тщательно все должно быть подсчитано, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации сделанную оценку можно было отстоять в суде или иных органах. Кроме того, создание документа доказательного значения, каким считается отчет об оценке, требует не только определенных бумажных затрат, но и времени, ума сотрудников, работы на компьютерах с базами данных и т.д.

Если заказчику хочется выбрать оценщиков, он без проблем может провести конкурс, который даст ему наиполнейшую информацию о потенциальных подрядчиках на оценочные работы, в т.ч. по их профессиональному составу, ценам на услуги, срокам, за которые они могут выполнить работу, и т.д. Другое дело, что на практике все сводится к тому, что заказчики, из экономии, часто ошибаются в своем выборе и получают далеко не то, на что рассчитывают. Но качественный отчет не может быть «за три рубля» и «сразу».

Требование закона к СРО в части открытия оценщиками прайсов, по которым они работают, видимо, должно заставить СРО - принять какие-то общие рекомендуемые расценки на оценочные услуги. Возможно, с учетом региональных и пр. факторов. Но проконтролировать оценочные фирмы, «не завышают ли они рекомендованные цены», оценочные СРО будут не в состоянии - у них нет прав на этот контроль. А отслеживать, чтобы отдельные оценщики, входящие в реестр СРО, не превышали этих расценок, тоже не имеет смысла, потому что абсолютное большинство оценщиков являются наемными работниками и выполняют свою работу за определенную зарплату в своей фирме. Зачастую они просто не в курсе, сколько стоит отчет об оценке того или иного объекта, выполняемого ими по договорам с заказчиками.

Безусловно, для перестраховки на сайтах СРО могут появиться никого и ни к чему не обязывающие рекомендуемые расценки на оценочные работы, но вряд ли от этой информации будет какая-то польза. Оценочные фирмы тоже, конечно, могут вывести свои прайсы на сайты, если они пока не сделали этого. Но заводить каждому члену оценочного СРО сайт, чтобы на нем размещать свои индивидуальные расценки на услуги, зачастую уже проданные им на основе трудового договора с юрлицом, наверное, явный перебор. Скажем, никто сегодня не требует от всех врачей, сантехников, дворников и пр. иметь индивидуальные прайсы на свои услуги и обеспечивать к ним информационный доступ потребителей.

Опять же, если поправками в закон «Об оценочной деятельности» преследуется обеспечивать широкий выбор потребителям потенциальных подрядчиков на оценку объектов, то он и так есть. На приморском рынке оценочных услуг сегодня кроме особенно представительного, имеющего региональное отделение РОО присутствуют и конкурируют Национальная коллегия оценщиков, Саморегулируемая ассоциация оценщиков и другие СРО. Десятки фирм. Кроме «рыночных» есть оценщики и в составе государственных структур. Для каких-то особенно важных оценок могут привлекаться и иностранные оценщики, и привлекаются. Но от них закон пока не требует прозрачности цен на услуги, да и штрафовать тоже не «додумался».

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.