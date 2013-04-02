Бизнес-Премия Приморского края: В Приморье стало выгодно вести посреднический бизнес

Ощущение, что не все ладно в родном отечестве, возникло еще в ноябре. А когда оживление деловой активности с началом нового года, во всяком случае, на Дальнем Востоке, затянулось еще на три месяца, стало понятно: быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Завышенные ожидания инвестиционной результативности саммита АТЭС во Владивостоке привели к острому разочарованию в местной бизнес-среде.

Отдачу саммита для дальневосточной экономики и Приморья, в частности, мы еще оценим ближе к первой годовщине. Но вот сам год саммита – 2012-й - в приморском бизнесе оказался далек от оптимизма.

Когда в Оргкомитете IX Бизнес-Премии собрали годовые показатели 100 самых эффективных и развивающихся компаний Приморья (напомню, что в наших рейтингах могут участвовать только те структуры, которые зарегистрированы на территории), очертания экономического профиля Приморского края лично мне не понравились. На пике эффективности бизнеса и темпов роста оказался транспортно-логистический бизнес, особенно бункеровка нефтепродуктов. Даже преобладающий в крае торговый капитал (как правило, раздробленный по «ИПэшкам») прирастал только в опте – алкогольном, сигаретном, рыбном. Получается, выгоднее всего заниматься посредническим бизнесом - между производителем и конечным продавцом.

Однако при более углубленном анализе, сравнив рейтинги по итогам 2011 г., понимаешь, что структурные перемены в приморской экономике уже проклюнулись. И тренды вполне обнадеживающие.

После бума на подготовке саммита АТЭС стройкомпании просто не смогли в 2012 г. удержать взятую планку объемов строительно-монтажных работ, подчищая сдаточные объекты, - это понятно. В нашем рейтинге еще держат место строительные лидеры края: ЗАО «ТМК», ООО «ЯВ-строй», ОАО «Спасскцемент». Они смогли сохранить рентабельность бизнеса в условиях спада заказов и вполне боеспособны для реализации задержавшейся в министерских кабинетах Программы развития Дальнего Востока. Но это не их год.

Транспортно-логистический бизнес, нацеленный с приморских причалов на Азию и Европу, дополнил портовый ряд в нашем рейтинге. Спецморнефтепорт «Козьмино», конечно, добавил веса отрасли в Приморье. Однако генеральным грузом стал уголь – его сегодня грузят с любой пристани – на юг. Желательно, чтобы в осадке от такого транзита для экономики Приморья осталось еще что-то, кроме угольной пыли. Пример ОАО «Порт Посьет», которое наращивает объемы перевалки угля быстрее, чем осваивает современные безопасные технологии угольных терминалов, настораживает. Наверное, поэтому так дружно эксперты голосовали за дебютанта нашего рейтинга - ООО «Терминал Астафьева», проект которого прошел широкие публичные «слушания» в СМИ.

В целом от транзитного тренда территории тянет сквозняком. А вот машиностроительная восходящая готова добавить оптимизма.

«Соллерс-ДВ», который ворвался в местный экономический расклад с места и стремительно, второй год подряд выходит в финал Бизнес-Премии. Растет, однако. Породит ли он вокруг себя зону роста для среднего бизнеса приморцев, помимо автодилерства, - еще вопрос. А вот то, что наряду с автомобильным производством расправляют грудь наши старые заводы, радует.

В ТОП-25 номинации «Компания года» трудно было не заметить, что такого широкого представительства приморской оборонки, вернее того, что от нее осталось, мы давным-давно не видели. Рейтинг возглавляет арсеньевская АК «Прогресс», и не только по алфавиту. А одним из первых вышел из небытия «Дальприбор», который теперь с госзаказами, однако взялся за освоение инновационной продукции для гражданского потребителя. «Варяг» обновляет заказы и мощности. Пришел черед и нашей судостроительной отрасли, пусть пока оборонной ее части.

Еще больше обнадеживает, что Приморье осваивает абсолютно новые ниши. Я не только о пуске заводика по сборке лифтов или производства энергооборудования «Хендэ» в окрестностях Артема. Группа компаний DNS, которая олицетворяет для нас компьютерный ритейл, за 15 лет освоила российские просторы от Востока до Запада, опередив торговую сеть «Эльдорадо». Последняя озвученная цифра - дружелюбный «зеленый человечек» приветствует покупателей у фасадов уже 510 цифровых супермаркетов в 160 городах России! И это - не предел! – утверждает команда DNS и расширяет сборочное производство компьютеров и планшетников в Приморье.

Компания уже сегодня может стать корпорацией, объединив свои разрозненные по географии и функциям активы. Ее урок весьма поучителен. Оказывается, и без властей региональный бизнес, при условии – хотя бы не мешать, способен создавать и технопарки, о которых в крае исписаны кипы бумаг и проектов, и строить новый экономический профиль края в сложившихся реалиях – при высоких тарифах, дефиците и дороговизне рабочей силы, отсутствии инфраструктуры. Широкое присутствие представителей IT-бизнеса в рейтингах самых быстроразвивающихся и стабильно прибыльных компаний по итогам 2012 г. подтверждает этот тренд.

Включается в эту тенденцию туристический бизнес, обустраивая побережье Приморье. Ему еще предстоит пережить процесс интеграции. Но может быть, стратегический выбор власти в пользу крупного промышленного инвестора, типа «Роснефть» и «Газпром», которые окончательно должны изменить экономический профиль края, не так уж и однозначен? Примеры «Соллерса-ДВ» и СМНП «Козьмино» («Транснефть») подтверждают: при соответствующей поддержке федерального центра они становятся эффективными бизнес-структурами и дают привлекательные рабочие места в крае, но...

В принципе срез рейтинга по итогам 2012 года далек от монополизации. Есть представители рыбной отрасли, агропрома и пищевой промышленности. Выходит, делать эффективный бизнес в Приморье и в деловое затишье можно.

Елена БАРКОВА, исполнительный директор IX Бизнес-Премии.