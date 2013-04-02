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Работники "Бора" опять жалуются на задержку зарплаты
В Приморье более 100 работников ЗАО "Горно-химический комбинат "Бор", возмущенные очередной задержкой заработной платы, с 26 марта приостановили работу.
"По данным на 1 апреля, общий долг по заработной плате на горнохимическом предприятии "Бор" превысил 26 млн рублей. Часть этой суммы - более 8,5 млн рублей составляет долг за февраль", - сообщил председатель профсоюзной организации комбината Сергей МАТВЕЕВ.
Он напомнил, что в соответствии с коллективным договором, 10 числа каждого месяца на предприятии наступает срок выплаты заработной платы.
"Но спустя 22 дня 750 человек из коллектива "Бора" еще не получили ее за февраль. Часть работников решила приостановить работу, чтобы оказать давление на работодателя и вынудить его погасить задолженность. На основании ст. 142 ТК РФ они имеют на это право, если задержка с выплатой превышает 15 дней", - отметил Матвеев.
Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК) отмечает, что проблема с оплатой труда на "Боре" продолжает усугубляться.
"Профсоюз бьет тревогу по поводу восьмидневной задержки с выплатой аванса за первую половину марта. Сумма невыплаченного аванса составляет 17 млн 881 тыс. рублей", - говорится в сообщении ФППК.
ГХК "Бор" работает на базе месторождения боросиликатных руд в приморском Дальнегорске, в настоящее время это единственное эксплуатируемое борное месторождение в России.
Контрольный пакет ЗАО "ГХК "Бор" в конце 2011 года выкупил у структур холдинга "Русская горнорудная компания" председатель совета директоров финансовой корпорации "Открытие" Борис МИНЦ вместе с партнерами.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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