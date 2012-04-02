ОАО "РАО Энергетические системы Востока" приняло участие в заседании Оперативного штаба Минэнерго России

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля, ZRPRESS. Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Сергей Толстогузов принял участие в очередном заседании Оперативного штаба Минэнерго России по подготовке объектов электроэнергетики Владивостока к проведению Саммита АТЭС-2012.

На заседании, проходившем под председательством заместителя министра энергетики РФ Андрея Шишкина, было рассмотрено выполнение планов-графиков проектирования и строительства объектов энергоснабжения Саммита АТЭС-2012, вопросов ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, необходимых для энергоснабжения Дальневосточного Федерального университета.

В рамках подготовки к Саммиту Холдинг «РАО Энергетические системы Востока» реализует масштабную программу по переводу на газ источников генерации города Владивостока и строительству сетевой инфраструктуры. Все объекты вводятся в соответствии с графиками.

В 2011 году в результате успешной реализации первого этапа перевода Владивостокской ТЭЦ-2 на сжигание природного газа ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» были реконструированы и переведены на газ первые шесть котлоагрегатов станции. В результате уже к концу прошлого года выбросы станции в атмосферу сократились на 40 процентов, что соответствует предельно-допустимым нормам. В 2012 году в рамках второй очереди реконструкции ТЭЦ будет переведено на «голубое» топливо еще два котла. Полностью завершить работы по проекту по реконструкции всех 14 котлов станции планируется к 2013 году. Оборудование Владивостокской ТЭЦ-1 и ТЦ «Северная» уже работает на новом виде топлива.

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (входит в состав Холдинга «РАО Энергетические системы Востока») ведет работы на 14 объектах, предназначенных для электроснабжения объектов саммита АТЭС 2012 года, из них 7 уже введено в эксплуатацию. Всего ОАО «ДРСК» необходимо реконструировать и построить 72,77 км ЛЭП 35-110 кВ, ввести 221 МВА трансформаторной мощности.

Досье: ОАО «РАО Энергетические системы Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании, такие как: ОАО «ДРСК», ОАО «ДГК», ОАО «ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», а также ОАО «Передвижная энергетика» и ряд непрофильных компаний. Установленная электрическая мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав ОАО «РАО ЭС Востока», составляет 8769,37 МВт; тепловая мощность - 17 480 Гкал/час; протяженность электрических сетей всех классов напряжения более 96 тыс. км. Основной акционер – ОАО «РусГидро».

Департамент общественных коммуникаций ОАО «РАО ЭС Востока».