Дорогу к ТОР "Михайловский" в Приморье сдадут к 1 сентября

Сотрудники Примавтодора продолжают строительство примыкания от дороги Михайловка-Турий Рог-Некруглово к земельному участку ООО «РусАгро-Приморье». Работы идут в рамках создания транспортной инфраструктуры к ТОР «Михайловский».



Как сообщил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов, на объекте работают 50 сотрудников, задействовано более 30 единиц техники – экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и катки.



«Сейчас здесь продолжаются работы по подготовке основания новой дороги, ведут отсыпку земполотна. Общая протяженность автодороги до границ земельных участков ООО “РусАгро-Приморье” и внутриплощадочных дорог составит два с половиной километра», – добавил он.



Отметим, участок дороги будет выполнен в асфальтобетоне. Срок завершения строительных работ – сентябрь 2017 года.



ТОР «Михайловский» специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Основной проект компании «Мерси Трейд» предполагает работу семи свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов в год. «РусАгро Приморье» – дочерняя компания крупнейшего российского агрохолдинга, планирует построить десять свинокомплексов производительностью 700 тысяч голов в год. Кроме того, ООО «Группа компаний «Русагро» готова инвестировать еще не менее миллиарда долларов в строительство молокоперерабатывающих мощностей в Приморском крае. Об этом руководство компании сообщило на секции «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» на российском инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля.



Напомним, в Приморье на сегодняшний день создано три территории опережающего развития – производственно-логистический ТОР «Надеждинская», специализирующийся на сельском хозяйстве и пищевом производстве ТОР «Михайловский», одна из крупнейших судостроительных верфей не только в России, но и в мире ТОР «Большой Камень».



Создание необходимой инфраструктуры за счёт государства – главное отличие режима ТОРов. Строительство инфраструктуры в Приморье должны завершить к концу этого года. Всего для ТОРов «Михайловский» и «Надеждинская» будет создано 24 объекта инфраструктуры. Из них за 12 объектов отвечает Приморский край – это дороги, системы водоснабжения и водоотведения.



Газета "Золотой Рог", Владивосток.