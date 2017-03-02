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В Приморье компанию оштрафовали на 1 млн рублей
Решение суда не вступило в законную силу, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВТП.
Приморская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «ИНТЭК». Транспортный прокурор возбудил в отношении общества дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Установлено, что представители указанной фирмы с декабря 2015 года по февраль 2016 года через посредника передали 300 тыс. рублей заместителю начальника таможенного поста Находкинской таможни за беспрепятственное перемещение через таможенную границу товаров, поступающих в адрес компании.
По результатам рассмотрения материалов суд привлек ООО «ИНТЭК» к административной ответственности в виде штрафа.
Взяткополучатель и посредник ранее привлечены судом к уголовной ответственности по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, получение взятки, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, посредничество во взяточничестве соответственно.
Уголовное дело, возбужденное в отношении взяткодателей по ч. 3, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, находится на рассмотрении в суде.
Иван КРЫШАН.
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