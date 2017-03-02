Вернуть популярный бренд приморскому производителю вряд ли позволят

Региональные производители сладкой продукции в очередной раз сжали кулаки: в ближайшее время Госдума рассмотрит инициативу закрепить советские товарные знаки за историческими производителями. В «Приморском кондитере» («Примкон»), главным активом которого ранее являлся известный даже за пределами России бренд «Птичье молоко», сомневаются, что законодатели решат наконец перейти от разговоров к делу и вернут историческую справедливость, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Авторы законопроекта ставят перед собой цель защитить права российских производителей, упустивших возможность первыми зарегистрировать за собой право на товарный знак, в то же время производящие продукцию под обозначением, тождественным зарегистрированному товарному знаку. За ними, согласно проекту, будет разрешено сохранить право на дальнейшее использование этого обозначения, причем на условиях безвозмездной простой лицензии.

Кто не успел, тот опоздал

Напомним, что во времена СССР на кондитерских и пищевых предприятиях страны производилась продукция под торговыми марками, разработанными государственными отраслевыми институтами за счет средств государственного бюджета. Названия этих марок в условиях единой советской экономики были продуктом общего пользования – «Мишка на Севере, «Кара-Кум», «Красный мак», «Буревестник», «Ласточка» и др. В конце 90-х - начале 00-х бренды приватизировали. А норму, которая разрешала производителям, ранее выпускавшим продукцию под советскими товарными марками, свободно пользоваться ими и дальше, отменили. По большому счету это было сделано для того, чтобы перекрыть доступ иностранным компаниям, которые, приобретая бывшие советские предприятия, получали право бесконтрольно и бесплатно использовать также известные во всем мире товарные марки. В результате российские суды оказались завалены исками новых владельцев советских товарных знаков к другим производителям, так как часть 4 Гражданского кодекса РФ позволяет правообладателю признавать контрафактными товары, этикетки и упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. А значит, и предъявлять компаниям, которые используют такие бренды, претензии в двукратном размере стоимости товаров.

Под угрозу взыскания многомиллионных штрафов и неустоек попали добросовестные исторические производители, которые в 90-е не предприняли комплекс юридически значимых действий, направленных на регистрацию товарных знаков производимой ими продукции. В том числе и «Приморский кондитер».

«Примкон» поработал на москвичей

«Фабрика «Приморский кондитер» вследствие вынужденного переименования продукции только за 2011-2012 гг. потеряла в выручке 300 млн рублей, потому что потребитель перестал узнавать продукцию. Это повлекло необходимость привлечения заемных средств на модернизацию производства… Пока есть конкуренты, как «Приморский кондитер», качество продукции которого всегда остается на высоте, ООО «Объединенные кондитеры» вынуждено держать планку. Не будет нас – в конечном итоге пострадает потребитель. А это на руку иностранным производителям», - говорится на сайте «Примкона».

Пятый арбитражный апелляционный суд 28 ноября 2013 года решил взыскать с ОАО «Приморский кондитер» в пользу ОАО «Рот Фронт» 3,5 млн рублей компенсации за товарные знаки и 27,6 тыс. рублей госпошлины, а также в пользу ОАО «МКФ «Красный Октябрь» - 5,2 млн рублей компенсации и 46,1 тыс. рублей госпошлины. В удовлетворении остальной части иска суд отказал.

Таким образом, суд изменил решение Арбитражного суда Приморского края, который 23 апреля 2013 года частично удовлетворил иск, взыскав с «Примкона» в пользу ОАО «Рот Фронт» 2,9 млн рублей компенсации и 22,8 тыс. рублей госпошлины, в пользу ОАО «МКФ «Красный Октябрь» - 4,4 млн рублей компенсации и 39,1 тыс. рублей госпошлины, в удовлетворении остальной части иска было отказано.

Первоначально «Рот Фронт» и «Красный Октябрь» подали иск к «Примкону» о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в общей сумме 13,5 млн рублей. Позднее истец уточнил требования: взыскать с ответчика в пользу ОАО «Рот Фронт» 7,8 млн рублей компенсации, в пользу ОАО «МКФ «Красный Октябрь» - 6 млн рублей.

Из материалов дела установлено, что ОАО «Рот Фронт» является правообладателем товарных знаков «Буратино», «Ласточка», «Пилот», «Фруктово-ягодный букет», «Школьные», «Забава», «Антошка», «Лимончики», «Фея», «Цветной горошек» и «Птичье молоко». ОАО «МКФ «Красный Октябрь» - правообладатель товарных знаков «Соблазн», «Красный мак», «Золотой ключик», «Коровка», «Буренка», «Кара-Кум» и «Мишка косолапый». Правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе в отношении кондитерских изделий.

Полагая, что их права нарушены ответчиком при производстве и реализации кондитерских изделий с аналогичными или сходными наименованиями, ОАО «Рот Фронт» и ОАО «МКФ «Красный Октябрь» обратились в арбитражный суд с требованиями о взыскании с нарушителя компенсации. «Примкон», в свою очередь, использовал обозначения «Золотой ларчик», «Приморская ластонька», «Карабум», «Ластонька», «Шкодные», «Забавушка», «Маг», «Косолапов», «Птичье молоко Приморское», «Коровка Мудренка», «Пилотаж».

В мае 2014 года Арбитражный суд Приморского края прекратил производство по делу о взыскании с ООО «Торговый дом «Приморский кондитер» («дочка» ОАО «Приморский кондитер») в пользу ОАО «Рот Фронт» 25 млн рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

Как сообщалось в материалах суда, согласно выписке из ЕГРЮЛ, составленной по состоянию на 12 мая 2014 года, ООО «Торговый дом «Приморский кондитер» (зарегистрировано 1 декабря 2006 года ИФНС по Фрунзенскому району города Владивостока) было ликвидировано на основании решения учредителей N138 от 22 января 2014 года. На основании этого решения регистрирующим органом 29 января 2014 года внесена запись о прекращении деятельности юрлица.

Проиграв суды, собственники «Примкона» решили пойти другим путем: в начале 2014 года стало известно о письме приморцев к первому вице-премьеру Игорю ШУВАЛОВУ с просьбой поддержать законопроект, который позволил бы крупным производителям использовать советские торговые марки. Законопроект был внесен в Госдуму летом 2013 года Законодательным собранием Приморского края, но так и не был рассмотрен.

В итоге приморцам пришлось идти на соглашение с федералами. Летом 2014 года стало известно, что «Объединенные кондитеры» отозвали иск о банкротстве ОАО «Приморский кондитер» в связи с заключением мирового соглашения. По условиям мирового соглашения, долг за использование «Примконом» так называемых «советских кондитерских брендов», права на которые принадлежат «Объединенным кондитерам», был снижен с 14 млн рублей до 6 млн рублей.

«Буревестник» раздора

В настоящее время ведущие кондитеры страны продолжают выяснять «брендовые» отношения в судах. Так, кондитерская фабрика «Красная звезда» (Томск), которая входит в «КДВ Групп», в 2010 году зарегистрировала товарный знак «Дозор буревестника». Концерн «Бабаевский» обратился в Роспатент с возражением против охраны этого товарного знака, мотивируя это в том числе тем, что выпускает конфеты «Буревестник» с 1949 года. Роспатент отказал в удовлетворении возражения концерна, посчитав приведенные доводы неубедительными. В октябре 2016 года «Бабаевский» оспорил это решение в суде по интеллектуальным правам. Суд признал правоту концерна. Ранее «Бабаевский» аналогичным образом оспорил использование товарных знаков «Полет буревестника», «Крупский буревестник», «Бухта буревестник», «Клич буревестника», «Смелый буревестник» различными кондитерскими компаниями.

Концерн «Бабаевский» входит в холдинг «Объединенные кондитеры», который, в свою очередь, входит в группу «Гута» и объединяет 19 кондитерских фабрик из 11 российских регионов. Наиболее крупными среди них являются ОАО «Московская кондитерская фабрика (МКФ) «Красный Октябрь», концерн «Бабаевский», «Рот Фронт», «Ясная Поляна». Группа «Гута» создана в 1989 году, основной владелец - Юрий ГУЩИН.

Суд по интеллектуальным правам в середине января удовлетворил заявление ОАО «МКФ «Красный Октябрь» о признании недействительным решения Роспатента от 30 июля 2016 года, который оставил охрану товарного знака «Волжская коровка» за самарским ООО «Вольский кондитер – 2».

По данным сайта Роспатента, оспариваемый знак с приоритетом от 21 июня 2013 года был зарегистрирован в Госреестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 10 декабря 2014 года на имя ООО «Вольский кондитер – 2» в отношении товаров 5-го (диетическое питание), 29-го (мясо, рыба) и 30-го (кондитерские изделия) классов МКТУ. Срок регистрации - до июня 2023 года.

В оспариваемом решении ведомства отмечается, что МКФ «Красный Октябрь», являясь одним из старейших кондитерских предприятий России и правообладателем ряда товарных знаков, включающих словесный элемент «коровка», просит прекратить охрану оспариваемого знака за самарской фабрикой в отношении 30-го класса МКТУ.

Однако, по мнению коллегии Роспатента, наличие словесного элемента «волжская» придает индивидуализирующую способность оспариваемому товарному знаку.

«Птичка» улетела

В отделе маркетинга ООО «Приморский кондитер» (создано на базе ОАО «Приморский кондитер») Деловой газете «Золотой Рог» пояснили, что продукция советских брендов фабрикой по- прежнему выпускается, но под другими названиями. «Зарегистрированные торговые марки мы не используем. Что касается возврата возможности выпуска так называемых «советских брендов», то эта тема муссируется очень давно, но никаких реальных шагов предпринято до сих пор не было. Конечно, мы очень хотели бы вернуть популярные названия, прежде всего «Птичье молоко», но, увы, это зависит не от нас», - рассказали в «Примконе».

Отметим, что сегодня популярная в народе «птичка» от «Примкона» выпускается под названиями «Приморские классические» и «Приморские кофейно-сливочные». Советский «Гулливер» скрывается под названием «Гигант-Путешественник», «Мишка Косолапый» - «Дальневосточный мишка» и «Уссурийский мишка», «Курортные» - «Санаторные», «Кот в сапогах» - «Кот-скороход», «Буревестник» - «Бухта Бурная» и тому подобное.

Ранее ООО «Приморский кондитер» заявило о планах строительства завода по производству кондитерских и хлебобулочных изделий, полуфабрикатов и готовой продукции с объемом инвестиций 3 млрд рублей в рамках ТОР «Надеждинская».

Досье "Золотого Рога":

ООО «Приморский кондитер» входит в производственно-торговый холдинг ООО «СГБ Менеджмент». ООО «Приморский кондитер» зарегистрировано в апреле 2014 года во Владивостоке по адресу ул. Алеутская, 52.

Единственным учредителем является АО «СГБ-Хран», по 44% долей которого принадлежат гендиректору ООО «СГБ Менеджмент» (управляющая компания ООО «СГБ-Хран») Александру БЕККЕРУ и гендиректору ООО «Форпост ДВ» Аркадию ГОРДИЯНУ, 12% - гендиректору ООО «ВСРЗ» Феликсу САССУ. Уставный капитал ООО «Приморский кондитер» составляет 311,802 млн рублей, выручка за 2015 год – 1,296 млрд рублей, чистая прибыль – 80,837 млн рублей.

Единственным акционером АО «Приморский кондитер» на данный момент является ООО «Профит», зарегистрированное в Партизанске. Учредителем «Профита» является гендиректор компании Камо КАРАПЕТЯН.

Олег КЛИМЕНКО.