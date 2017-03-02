Бессрочная приватизация стала реальностью

Президент РФ Владимир ПУТИН подписал федеральный закон, делающий бесплатную приватизацию жилья бессрочной. В соответствии с ним из законодательства исключены нормы, которые предусматривали ограничение срока бесплатной приватизации. Закон вступает в силу со дня опубликования.

Закон «О приватизации жилищного фонда в РФ» вступил в силу в 1991 году. Изначально бесплатное предоставление услуги планировалось завершить в 2007 году, но в прошлом году всеобщая бесплатная приватизация жилья была продлена уже в десятый раз, до 1 марта 2017 года. При этом доля неприватизированного жилья от общего жилого фонда России, который помимо квартир включает сельские дома и коттеджи, составляет порядка 5-6%.

В начале февраля премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья. При этом при принятии в первом чтении законопроект предполагал продление бесплатной приватизации до 2020 года и только для отдельных категорий граждан - для крымчан, переселенцев из аварийных домов, сирот, также обсуждалось включение в перечень жителей военных городков и общежитий.

Приватизированную квартиру, в отличие жилья по социальному найму, можно продать, подарить и передать по наследству. Однако вместе со статусом собственника человек получает обязательства. Те, кто живет в квартирах по социальному найму, платят только за коммунальные услуги, а те, кто приватизировал квартиру, помимо коммуналки, должны делать взносы на капитальный ремонт.