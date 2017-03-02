"Требуется испытатель диванов. Дорого!"

Трудолюбивый испытатель диванов, тестировщик страховых случаев, гид по барам, помощник тренера по работе с морскими млекопитающими, офис-менеджер с функциями модели для примерок, страшный и дерзкий охранник, а также личный водитель, который готов соблюдать ПДД лишь до особых распоряжений работодателя, - такой рейтинг самых необычных вакансий составили российские рекрутеры.

«Необычные вакансии-«жемчужины» редко появляются. На первое место смело можно ставить испытателя диванов, тем более что вакансия появилась на нашем сайте вчера и по-прежнему актуальна», - сказал пресс-секретарь рекрутингового агентства Superjob.ru Иван КУЗНЕЦОВ.

Как отмечается в карточке вакансии, в должностные обязанности испытателя диванов входит ежедневное испытание дивана в положении сидя/лежа/полулежа не менее 10 часов в сутки согласно чек-листу, ежедневный просмотр телевизионных передач на диване, а также выполнение неких творческих заданий от работодателя. Работник также должен заполнять еженедельный отчет о результатах испытаний и по запросу работодателя высылать фото- и видеосъемку процесса испытания.

Главное требование к испытателю диванов - высшее образование и наличие квартиры в собственности, а также усидчивость, терпеливость, стрессоустойчивость, наличие 1-2 друзей и приятная внешность. Опыт работы не требуется. Зарплата - 73 тыс. рублей и диван в подарок.

На втором месте в списке Superjob.ru привычный «охранник», однако работодатель точно знает, какой типаж ему нужен. «Внешность кандидата должна быть: страшное, грубое, не доброе и не вежливое лицо! Чем больше шрамов и ожогов, тем больше шансов. Характер дерзкий, жесткий, хладнокровный», - сообщается в карточке вакансии соискателю. При этом работодатель предупреждает, что «резюме без фото не рассматриваются».

Личный (персональный) водитель руководителя, которого разыскивали через Superjob.ru, напротив, должен выглядеть опрятно, иметь аккуратную прическу и ухоженные ногти, пользоваться согласованным с работодателем парфюмом. Среди особых пожеланий к соискателю: личный водитель должен настраивать радио на волну, утвержденную работодателем перед выездом из дома, всегда иметь в наличии воду (4 бутылки) и жвачки (5 пачек), утвержденные работодателем, всегда иметь утвержденную с работодателем сумму денежных средств на расходы, а также «водить автомобиль в соответствии с ПДД до особых распоряжений работодателя».