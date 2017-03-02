В Приморье многие компании спокойно существуют без корпоративной идеологии

О том, что может дать компании четкая идеология, бизнесмены Приморья рассказали Деловой газете «Золотой Рог».

Одним из основных критериев успешности той или иной компании является достаточно сухая цифра – размер чистой прибыли. Но повышается этот показатель за счет различных инструментов, в том числе и благодаря влияниям идей, формирующих корпоративные ценности.

Корпоративная идеология – это совокупность идей и взглядов, выражающих интересы, отношение бизнеса (его собственников и сотрудников) к себе, клиентам и обществу в целом. Она определяет нормы поведения работников и компании на рынке. Идеологическая работа в бизнесе мало чем отличается от аналогичной работы государственных партий и религиозных конфессий. Если человек верит – он приходит. Поэтому хорошо продуманная идеология имеет все шансы стать заветным ключиком к лояльности сотрудников, который мечтают найти все работодатели.

«Во все времена человеку нужно во что-то верить, и сегодня, когда атеизм процветает, нужно верить хотя бы в компанию, в которой работаешь, быть ее приверженцем, – говорит бизнес-тренер Максим НОМАДЕНКО. – По сути своей идеология бизнеса и становится религией: здесь есть свои заветы, обеты и общие цели, а в некоторых компаниях даже существуют пантеоны богов – руководители. В этом случае топ-менеджеры выступают не просто лидерами, но и идейными вдохновителями, в которых люди искренне верят всем сердцем».

Идеи объединяют

По большому же счету идеология – это часть корпоративной культуры, которая призвана выстраивать команду. По словам Номаденко, идеологическое наполнение – это фундамент, который и позволяет эту культуру создавать: «На одних выездах и тимбилдингах далеко не уедешь, особенно если они не несут никакой идеи. Именно система ценностей позволяет наполнить истинным корпоративным духом сотрудников. И по большому счету, когда у работника есть цель не только заработать ежемесячные 50 тыс. руб., но и вывести свою компанию на новый уровень по отношению к конкурентам или изменить мир своей деятельностью, он явно будет работать успешнее».

При этом принятие или непринятие идеологии компании у потенциального соискателя может стать этапом кадрового отбора. Такая практика вполне успешно применяется в различных организациях. Кадровики четко отслеживают еще на этапе собеседования, демонстрирует ли соискатель индикаторы и компетенции, которые не совместимы с идеологией компании. И если ответ на этот вопрос положительный, то такому сотруднику стоит отказать. Зато работники, успешно прошедшие идеологическое сито, по мнению Александра МОНАСТЫРЕВА, президента холдинга «Монастырев и Ко», становятся по-настоящему успешной командой, объединенной не только рабочим местом, но и общей идеей. «Если идеология в компании совпадает с жизненным видением работника, он хочет стать частью этой организации. Причем он станет частью не просто команды, а команды единомышленников, с которыми ценности будут совпадать. Это дает эффект синергии, и текучка кадров практически исчезает. Например, в нашей компании она не превышает 3%, – поделился опытом с предпринимателями Александр Монастырев в ходе встречи с участниками бизнес-клуба «Примбиз». – Самое главное – не просто декларировать какие-то ценности, но и действительно им следовать. Поскольку если сотрудники не будут соблюдать вашу идеологию, клиент всегда это почувствует, ведь он обычно взаимодействует с работниками, а не с руководителями. И только если ваш коллектив поддерживает ценности компании и это нравится вашему покупателю, вы получаете конкурентное преимущество. В противном случае это будет никому не нужный свод правил».

Соглашается с этим мнением и директор ООО «Маркетоптторг» Андрей ВОДЕНИКОВ, при этом отмечая, что сотрудник должен видеть не идеологию рабочих инструментов, а личностей, которым компания дает возможность роста.

«Если вы написали определенный свод правил, органично вплетающийся в жизненное видение сотрудников, и люди проникаются идеей, то миссия вашего бизнеса становится выполнимой, а идеология – рабочей. Если человек чувствует отношение руководителей к себе как к личности, любая мотивация воспринимается гораздо ярче, соответственно и отдача больше, и желания уйти из коллектива не возникает. Если же предприниматель не создает таких условий, у него не получится выстроить свою работу, поскольку коллектива как такового не будет», - уверен предприниматель.

Деньги на первом месте

Впрочем, нотки сарказма по отношению к идеологиям сохраняются у многих предпринимателей. Учредитель торговой сети «Реми» Дмитрий СУЛЕЕВ напомнил, что идеи остаются идеями, а бизнесмен должен считать деньги. «Идеология должна приводить к экономии на фонде зарплат. А если же у вас текучка 3% и вы платите зарплату сотрудникам выше рыночной, то ваш конкурент с текучкой в 300% и зарплатой в 1,5-2 раза ниже вашей будет более устойчивым. По такому принципу построен строительный бизнес в Москве: в выигрыше остается тот предприниматель, который с командой бесконечных гастарбайтеров строит дешевые объекты, а не тот, у которого сработавшийся коллектив удорожает стоимость работ. Если вам удастся создать такую систему, когда работник готов получать в два раза меньше, лишь бы работать именно у вас, тогда вы как бизнесмен получите конкурентное преимущество, а разработчики этой идеологии – награды и бесконечное уважение бизнес-сообщества».

Поддерживают некоторую саркастичность к идеологиям у руководителей и бизнес-тренеры. «Собственник не должен быть жертвой идеологии, его задача – получить максимум стабильной прибыли, – напоминает Максим Номаденко. – Но здесь есть один нюанс: сам руководитель может свято не верить в идеологию, но при своих сотрудниках он должен соблюдать все ее принципы. Иначе это вызовет когнитивный диссонанс: как так, у нас идеологией диктуется непьющая и некурящая компания, а собственник – ее лицо – курит и выпивает. Поэтому любое нарушение идеологии должно быть тайным: соцсети и просто случайные люди не должны этого видеть. Об идеологическом отступничестве собственника должны знать только близкие люди».

Кому это надо?

Впрочем, как показывает практика, многие компании вполне спокойно существуют без идеологии. «Мне кажется, необходимость внедрения какой-либо идеологии зависит от размеров компаний, – говорит генеральный директор компании «Квадротур» Василий ОЖЕРЕЛЬЕВ. – Когда она небольшая (как моя), тратить время на четкую формулировку миссий и нашего видения нет смысла: пока мы требуем от работников соблюдения стандартов качества и культуры общения. Возможно, в обозримом будущем, когда компания масштабируется, эти стандарты и перерастут в идеологию».

Максим Номаденко отметил, что наличие или отсутствие идеологии определяют не столько размеры компании, сколько просто желание собственника. «Жизненной необходимости в идеологии нет, поскольку это – только инструмент, помогающий увеличить стабильность компании, качество ее работы и результативность сотрудников. Если сравнивать бизнес с яхтой, то должностные инструкции и стандарты качества – это корпус и парус. Но без ветра, который откроет вам новые бизнес-дали, яхта не поплывет. Движение обеспечивают мотивация, зарплатная часть и во многом – идеология. Она вдохновляет людей, заставляет быстрее двигаться. Да, без сильных порывов идеологического ветра можно обойтись, но бизнес будет развиваться не так быстро. К тому же практика показывает: все компании, которые добились серьезного успеха, обладают внутренней идеологией. Примером тому служат такие гиганты, как Coca-Cola, Pepsi, Nestle».

Наталья КОМИССАРОВА.