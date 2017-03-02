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ЦБ РФ создаст управляющую компанию при фонде консолидации банковского сектора
ЦБ намерен в 2017 году изменить модель финансового оздоровления банков. Если раньше средства на санацию кредитной организации выдавались в виде кредитов инвестору, то теперь регулятор хочет выделять финансирование проблемному банку напрямую в капитал, а не в форме кредитов, сообщил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий ТУЛИН.
Для этого принятый Госдумой в первом чтении законопроект наделяет ЦБ правом создать специальный фонд консолидации банковского сектора, который будет входить в капитал санируемых банков. Оперативное управление этим банком в новой концепции будет осуществлять специальная управляющая компания. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое сейчас курирует все проекты финансового оздоровления банков, участвовать в новых санациях не будет.
«Это в некоторой мере, как мы надеемся, повысит управляемость процессом санации, мы однозначно сможем контролировать целевое использование выделяемых средств. Потому что сейчас случается нецелевое использование, все об этом знают, когда банк-санатор средства, получаемые санируемыми банками, использует для собственных целей. И у нас уже были случаи, по крайней мере два, когда сам банк-санатор утрачивал платежеспособность, предварительно использовав на свои нужды деньги, выделенные для санируемых банков», - сказал Дмитрий Тулин.
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