www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.38 р. 100 JPY: 51.41 р.
EUR: 61.54 р. 10 CNY: 84.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Банки
Распечатать

ЦБ РФ создаст управляющую компанию при фонде консолидации банковского сектора

02 Марта 2017, 12:30 | Приморье

ЦБ намерен в 2017 году изменить модель финансового оздоровления банков. Если раньше средства на санацию кредитной организации выдавались в виде кредитов инвестору, то теперь регулятор хочет выделять финансирование проблемному банку напрямую в капитал, а не в форме кредитов, сообщил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий ТУЛИН.

Для этого принятый Госдумой в первом чтении законопроект наделяет ЦБ правом создать специальный фонд консолидации банковского сектора, который будет входить в капитал санируемых банков. Оперативное управление этим банком в новой концепции будет осуществлять специальная управляющая компания. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое сейчас курирует все проекты финансового оздоровления банков, участвовать в новых санациях не будет.

«Это в некоторой мере, как мы надеемся, повысит управляемость процессом санации, мы однозначно сможем контролировать целевое использование выделяемых средств. Потому что сейчас случается нецелевое использование, все об этом знают, когда банк-санатор средства, получаемые санируемыми банками, использует для собственных целей. И у нас уже были случаи, по крайней мере два, когда сам банк-санатор утрачивал платежеспособность, предварительно использовав на свои нужды деньги, выделенные для санируемых банков», - сказал Дмитрий Тулин.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: банки 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru