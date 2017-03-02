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Спасатели рассказали о своей работе школьникам Владивостока

02 Марта 2017, 11:50 | Приморье

Для учеников восьмых классов школы №17 организовали урок-экскурсию, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В первый день весны в рамках проводимых мероприятий, посвященных Всемирному Дню гражданской обороны на территории одного из защитных сооружений города Владивостока сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю совместно с инспекторами надзорной деятельности Фрунзенского муниципального района провели экскурсию для учеников восьмых классов средней школы № 17.

Сотрудники МЧС рассказали ребятам об истории, функциях и задачах гражданской обороны, о работе основных узлов защитных сооружений. Ребята лично смогли увидеть, что из себя представляет защитное сооружение, а также узнать, как в нём обеспечивать свою жизнедеятельность во время возникновения чрезвычайной ситуации. Кроме того, детям были продемонстрированы средства индивидуальной защиты и защитный костюм L-1, изолирующий от радиационных и химически-опасных веществ. Каждый желающий школьник смог потренироваться в надевании защитного костюма и противогаза.

«Ребята с искренним интересом слушали специалистов МЧС, задавали им свои вопросы, с удовольствием фотографировались на фоне агрегатов и механизмов защитного сооружения, и, выходя на улицу, продолжали обсуждать экскурсию, не скрывая свои яркие положительные эмоции и впечатления от проведённого занятия по гражданской обороне», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России.

Занятие для ребят провели начальник отдела инженерно-технических мероприятий радиационной, химической, биологической и медицинской защиты подполковник внутренней службы Сергей Кузич и главный специалист отдела формирования культуры безопасности жизнедеятельности, подготовки руководящего состава управления гражданской защиты майор внутренней службы Денис Назаров.

«Данный урок был невероятно интересным. Сотрудники МЧС нам всё подробно рассказали о гражданской обороне и о защитных сооружениях. Нам удалось даже примерить защитные костюмы и противогазы. Когда я вырасту, то возможно, пополню ряды сотрудников МЧС», - подчеркнул ученик 8 «А» класса средней школы № 17 Данил БУГАЕВ.

«Хочу выразить большую благодарность сотрудникам МЧС России за проведённый урок гражданской обороны. Считаю, что во время проведения практических занятий ребята усваивают материал гораздо лучше, чем в теории», - отметила классный руководитель 8 «А» класса Марина ЕНШИНА.

Иван КРЫШАН. Фото – МЧС России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: МЧС 



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