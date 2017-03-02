Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Спасатели рассказали о своей работе школьникам Владивостока
Для учеников восьмых классов школы №17 организовали урок-экскурсию, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В первый день весны в рамках проводимых мероприятий, посвященных Всемирному Дню гражданской обороны на территории одного из защитных сооружений города Владивостока сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю совместно с инспекторами надзорной деятельности Фрунзенского муниципального района провели экскурсию для учеников восьмых классов средней школы № 17.
Сотрудники МЧС рассказали ребятам об истории, функциях и задачах гражданской обороны, о работе основных узлов защитных сооружений. Ребята лично смогли увидеть, что из себя представляет защитное сооружение, а также узнать, как в нём обеспечивать свою жизнедеятельность во время возникновения чрезвычайной ситуации. Кроме того, детям были продемонстрированы средства индивидуальной защиты и защитный костюм L-1, изолирующий от радиационных и химически-опасных веществ. Каждый желающий школьник смог потренироваться в надевании защитного костюма и противогаза.
«Ребята с искренним интересом слушали специалистов МЧС, задавали им свои вопросы, с удовольствием фотографировались на фоне агрегатов и механизмов защитного сооружения, и, выходя на улицу, продолжали обсуждать экскурсию, не скрывая свои яркие положительные эмоции и впечатления от проведённого занятия по гражданской обороне», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России.
Занятие для ребят провели начальник отдела инженерно-технических мероприятий радиационной, химической, биологической и медицинской защиты подполковник внутренней службы Сергей Кузич и главный специалист отдела формирования культуры безопасности жизнедеятельности, подготовки руководящего состава управления гражданской защиты майор внутренней службы Денис Назаров.
«Данный урок был невероятно интересным. Сотрудники МЧС нам всё подробно рассказали о гражданской обороне и о защитных сооружениях. Нам удалось даже примерить защитные костюмы и противогазы. Когда я вырасту, то возможно, пополню ряды сотрудников МЧС», - подчеркнул ученик 8 «А» класса средней школы № 17 Данил БУГАЕВ.
«Хочу выразить большую благодарность сотрудникам МЧС России за проведённый урок гражданской обороны. Считаю, что во время проведения практических занятий ребята усваивают материал гораздо лучше, чем в теории», - отметила классный руководитель 8 «А» класса Марина ЕНШИНА.
Иван КРЫШАН. Фото – МЧС России.
Новости тематики
- В Приморье компанию оштрафовали на 1 млн рублей
- Спасатели рассказали о своей работе школьникам Владивостока
- Ведущий приморский продавец электроники будет выпускать фанеру
- Во Владивостоке самострой возле дома Элеоноры Прей снесут за 90 суток
- Бизнес-гороскоп: Девам стоит быть осторожнее с затратными развлечениями
- Приморцы теперь будут знать, сколько угольной пыли в воздухе, которым они дышат
- Выставку на колесах посетили 13320 жителей Приморского края
- В Приморье объединились инвалиды России и Республике Корея
- В Приморье семья незаконно занималась проведением азартных игр
- В Приморье объявился крупный федеральный поставщик металлопроката
Новости раздела
- В Приморье компанию оштрафовали на 1 млн рублей
- ЦБ РФ создаст управляющую компанию при фонде консолидации банковского сектора
- Спасатели рассказали о своей работе школьникам Владивостока
- Вернуть популярный бренд приморскому производителю вряд ли позволят
- В Приморье бизнес уходит в мобильный банкинг
- Ретейлеры начали переход на онлайн-кассы
- Идея Форда не помешает
- Большая стройка в Приморье ушла в прошлое
- Ученые из Приморья сделали из кукумарии препарат против иммунодефицита
- Интуристы в России чаще всего болеют гриппом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из-за теракта на Дальнем Востоке чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод
- Владивосток учится противостоять смертельной игре "Синий кит"
- Cтоимость кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье может составить 45 тысяч
- Куда пойти во Владивостоке в длинные выходные
- Победа "Адмирала" привела к переносу шоу "Ледниковый период"
- На Дальнем Востоке горит траулер
- Весна внесет ясность в "дело Пушкарева"
- Губернатор Приморья пообещал не допускать к власти бандитов и воров
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- В Приморье готовят банкротство компании, которая претендовала на статус резидента Свободного порта Владивосток