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В Приморье бизнес уходит в мобильный банкинг

02 Марта 2017, 11:10 | Приморье

Интернет-банкинг в расчетном обслуживании остается за консервативными клиентами

 

Кризис заставил кредитные организации максимально упростить процедуру открытия расчетного счета, оперативно закончить разработку мобильных продуктов и включить их в пакетные предложения для новых продвинутых клиентов. По оценкам экспертов Деловой газеты «Золотой Рог», расчетно-кассовое обслуживание (РКО) уже давно не преподносится как некая отдельная услуга - кредитные организации нацелены продать бизнесу пакет или комплекс услуг с большим набором опций, но за большую цену.

Удельный вес РКО в банках варьируется от 5 до 16% от суммы общей прибыли, пакеты могут удержать и систематизировать клиентов.

В целом, банки рассчитывают на то, что приморские предприниматели будут вести активную деятельность, в том числе во внешнеэкономической сфере, развивая и диверсифицируя свой бизнес.

С точки зрения заместителя директора Приморского регионального филиала Россельхозбанка Натальи ХОХЛОВОЙ, рост сегмента РКО сегодня можно назвать стабильно высоким, а действующий уровень цен в сегменте РКО вполне оправдывает качественную составляющую.

«С уверенностью можно сказать, что открыть счет в банке сейчас можно значительно быстрее, чем 3 года назад. Последнее время все банки, и мы в том числе, прежде всего, реформировали свои внутренние бизнес-процессы и настраивали их таким образом, чтобы сократить время получения клиентом услуг/продуктов банка. В большинстве случаев счет можно открыть за один день, при этом при открытии счета банк сам может сделать копии учредительных документов и заверить их, заверить карточку с образцами подписей, получить из открытых источников отдельные документы, необходимые для открытия счета, таким образом упростив для клиента процедуру сбора документов для открытия счета», - полагает директор департамента продуктов и маркетинга банка «Российский капитал» Татьяна ПРОТОПОПОВА.

Иллюстрируя подход кредитных организаций к работе с клиентом, в том числе в рамках РКО, управляющий операционным офисом ВТБ24 во Владивостоке Александр ВЯЛКОВ рассказывает, что банк предлагает пакетное обслуживание, в которое включены наиболее востребованные бизнесом услуги. Это позволяет планировать и минимизировать  расходы для бизнеса (общая стоимость услуг в составе пакета ниже, чем стоимость тех же услуг по отдельности); экономить время по сравнению с традиционным расчетно-кассовым обслуживанием;  получать скидку на дополнительные банковские услуги, не включенные в состав пакета;  и отсрочку авансовой платы за пакет до 20-ти дней, и т.д.

Пакеты со значением

Татьяна Протопопова поясняет, что, например, в банке «Российский капитал»  в рамках  комплексного договора банковского обслуживания  (ДБО) клиенту открывают  рублевые и валютные счета  и доступ в интернет-банк «РК Бизнес Онлайн», бизнесу доступен «продленный операционный день», проведение платежей с использованием БЭСП  (аналогом SWIFT), cмс-информирование по счету, «корпоративный автоплатеж», начисление процентов на неснижаемый остаток. Сейчас в банке действуют тарифные планы «Старт», «Комфорт» (четыре варианта в зависимости от периода действия и объема включенных услуг), «Торговый».

«Если рассматривать наши региональные тарифы во Владивостоке, то стоимость проведения  внутрирегиональных и межрегиональных рублевых платежей, направленных клиентом по системе ДБО, составляет 30 рублей, а внутрибанковские переводы осуществляются банком без взимания комиссионного вознаграждения, при этом внутрибанковские переводы, направленные клиентом через систему ДБО, проводятся банком круглосуточно.  В рамках базовых/региональных тарифов мы не берем с клиента комиссии, если клиент в течение месяца не совершал операций по счету и мы, соответственно, не оказывали ему никаких услуг», - уточняет представитель банка.

По словам Александра Вялкова, предлагаемые ВТБ24 пакеты услуг учитывают специфику бизнеса и имеют различную стоимость. Например, пакет «Бизнес-касса» ориентирован на торгово-сервисные предприятия, «Бизнес-Онлайн» подходит компаниям с большим количеством безналичных операций, пакет «ВЭД» подойдет компаниям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность по счету.  Для клиентов с высокой финансовой активностью предлагают пакет услуг «Все включено». Подключение клиента к системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн» происходит с 50%-ной скидкой. Клиент может осуществлять всю работу с банком с любого компьютера, подключенного к сети интернет, в любое время вне зависимости от места нахождения; подготавливать и передавать в банк рублевые и валютные платежные документы; в любое время оперативно видеть остатки и выписки по счетам, курсы валют ЦБ и т.д.

Все в онлайне

В среднем 90% клиентов кредитных организаций проводят операции по своим счетам в дистанционном порядке, не посещая офис банка. К примеру, по статистике ВТБ24, с начала 2016 года доля операций, которые проводятся в офисах, но при этом могут быть реализованы через ДБО, сократилась с 31% до 16% от всех операций в точках продаж. Это явный тренд по переводу операций из отделений в дистанционные каналы.

По мнению Натальи Хохловой, для юридических лиц выбор банка для дальнейшего расчетно-кассового обслуживания гораздо важнее, чем для частных. Речь идет в первую очередь о возможности дистанционного взаимодействия с банком, что становится нормой при темпе современной жизни. Первостепенное значение имеют скорость и стабильность проведения платежей, продленный операционный день. У юридического лица, открывшего расчетный счет, существует возможность согласования индивидуальных условий в зависимости от объемов бизнеса клиента. Дистанционно-банковское обслуживание является и вовсе неотъемлемой опцией. Подключаясь к системе РКО, клиенты - юридические лица Приморского филиала Россельхозбанка могут оформить и корпоративную карту к счету. Стоимость проведения каждого платежа, например, на счета, открытые в Россельхозбанке, по системе дистанционного банковского обслуживания – 6 рублей, а на счета, открытые в других кредитных организациях на территории Российской Федерации, – 30 рублей. Вполне демократично.

Приморские бизнесмены лишь подтверждают данную тенденцию перехода на удаленное общение с банком. Этому способствуют и разработки кредитных организаций. Как рассказала Татьяна Протопопова, в августе 2016 года банк «Российский капитал» внедрил новый современный интернет-банк «РК Бизнес Онлайн» от компании BSS. И в настоящее время более 90% корпоративных клиентов активно используют этот сервис.

Банк в смарт-часах

Общение с банком в рамках онлайн-сервисов через традиционную интернет-страницу окажется уделом консервативных клиентов от бизнеса для проведения более сложных банковских операций, а наиболее респектабельные предприятия и предприниматели будут по-прежнему обслуживаться в банке. Мобильный банкинг в бизнесе потеснит интернет-банкинг, опираясь на молодую аудиторию.

«Согласно последним тенденциям развития дистанционных каналов лидирующая роль постепенно переходит к мобильным приложениям, и мы это также наблюдаем по предпочтениям клиентов. Хотя средний чек по-прежнему более высокий в интернет-банке, - говорит Александр Вялков. - Помимо использования мобильного банка как инструмента для информационных и операционных сервисов, намечаются такие тенденции, как чат-интерфейсы для получения банковских услуг в популярных мессенджерах (замена традиционного SMS-банкинга), развитие приложений для смарт-часов как дополнение к приложениям для смартфонов, бесконтактная оплата с помощью телефона (Samsung pay, Apple pay), упрощение проведения операций оплаты услуг за счет использования считывателей штрихкодов / QR-кодов, размещенных на квитанциях, и камер мобильных устройств».

Однако полного перехода на дистанционное обслуживание и отказа от развития сети офисов банков ожидать не стоит. Вне зависимости от возраста и социальной группы клиенты все равно будут обращаться в отделения по привычке или потому, что им приятно личное общение с менеджером, необходима консультация, сервисы, которые еще недоступны через онлайн-каналы.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: банки  интернет  банкинг 



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