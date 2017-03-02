Ретейлеры начали переход на онлайн-кассы

Новая контрольно-кассовая техника (ККТ) с 1 февраля отправляет электронные версии чеков в Федеральную налоговую службу (ФНС) через операторов фискальных данных. Таким образом, началась активная фаза перехода на новый вид ККТ - онлайн-кассы.

Однако кассовые аппараты старого образца пока не оказались вне закона. Работать с ними можно будет до 1 июля 2017 года (индивидуальным предпринимателям с патентной системой налогообложения - до 1 июля 2018 года), но зарегистрировать кассовый аппарат старого образца с 1 февраля уже нельзя, теперь возможна лишь регистрация онлайн-касс.

Нововведение коснется ретейлеров, включая интернет-магазины, продавцов подакцизных товаров - автомобилей, алкоголя, сигарет, золота, бензина, а также организаций, оказывающих услуги населению. Новые кассы облегчат передачу данных в ФНС. Кроме того, они будут полезны потребителю: например, если утерян чек, его можно восстановить в электронном виде.

От перехода на онлайн-кассы освобождаются продавцы ценных бумаг, церковные лавки, торговля молоком, маслом и квасом с цистерн, торговля на рынках и ярмарках (вне помещений), разносная розничная торговля, школьный общепит, продавцы мороженого, разливных безалкогольных напитков, газет и журналов.

Также не обязаны устанавливать онлайн-кассы продавцы овощных и арбузных развалов, проездных документов в городском общественном транспорте, почтовых марок, а также сотрудники приема стеклотары, фельдшерских пунктов, магазинов в отдаленных и труднодоступных местах. Освобождаются от необходимости проводить операции через новые кассы и проводницы в поездах дальнего следования при продаже чая пассажирам.

Переход на новую систему будет безболезненным и постепенным, обещают в ФНС. «По данным производителей, рынок достаточно насыщен всем необходимым. В этой связи плавный и безболезненный переход на новую систему применения ККТ, в котором заинтересованы все участники процесса, будет осуществлен», - сказал ТАСС начальник управления оперативного контроля ФНС России Андрей БУДАРИН.

При этом власти не обсуждают отсрочку по переходу на онлайн-кассы, сообщили ранее в пресс-службе Минпромторга РФ. С просьбой о продлении переходного периода в ведомство обратилась Национальная ассоциация сетевой торговли, которая объединяет торговые сети непродовольственного сегмента - одежды, обуви, аксессуаров, поскольку они не успевают отладить работу новой системы.

«Об отказе от перехода на контрольно-кассовую технику нового образца, а также об изменении сроков этого перехода речи не идет, и идти не будет», - цитировала пресс-служба замминистра промышленности и торговли РФ Виктора ЕВТУХОВА. Тем не менее министерство совместно с ФНС, Минфином и представителями бизнеса намерено обсудить возможные способы сглаживания перехода на новые кассы.

По данным президента Российской ассоциации производителей контрольно-кассовой техники Анатолия ВОСТРИКОВА, средняя стоимость применения кассы в соответствии с новым порядком будет ниже, чем у касс старого образца, на 20%. При этом качественные характеристики и возможности новой кассовой техники значительно возрастут, заверили в ФНС.