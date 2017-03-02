Идея Форда не помешает

В технологической цепочке «Восточно-Уральского терминала» используется идея знаменитого конвейера

В январе текущего года компания «Квинтмади» поставила стивидорной компании ООО «Восточно-Уральский терминал» (ВУТ) четыре современных немецких мобильных перегружателя Sennebogen 875Е с объемом ковша девять кубометров. В настоящее время новая спецтехника собирается на месте инженерами-механиками «Квинтмади», проводятся пусконаладочные работы, и перегружатели поэтапно вводятся в эксплуатацию.

Последовательное техническое перевооружение, в рамках которого регулярно приобретаются современное технологическое оборудование и перегрузочные машины, – одна из главных задач в развитии угольного терминала.

Модернизация - путь к успеху

Ежегодного увеличения объёмов удаётся добиться стивидорам только благодаря совершенствованию технологических процессов, постоянной модернизации и реконструкции терминала. Немаловажную роль в увеличении его пропускной способности сегодня играют перегружатели Sennebogen 850, которые компания приобрела почти шесть лет назад. Эти шесть манипуляторов работают в круглосуточном режиме, исключив из своего графика праздники и выходные. Техника современная, мощная, удобная, комфортная в обслуживании, а самое главное – надёжная и выносливая.

- В нашей технологической цепочке используется идея конвейера, которую мы позаимствовали у Генри ФОРДА. Ее суть в том, что мы на терминале расставили машины стационарно и вдоль них лебёдками протягиваем вагоны по мере их освобождения. Перегружатели Sennebogen 850 выгружают уголь со скоростью вагоноопрокидывающих устройств. Говоря арифметическим языком, это примерно 200-230 вагонов в сутки. Быстро, эффективно и удобно. Наверное, в любом порту в технологической цепочке всегда существуют три узкие точки: сколько вагонов удаётся выгрузить, максимальная партия одновременного хранения груза на складе и объёмы погрузки на морские суда. Любая из этих точек лимитирует проходимость порта. Благодаря новым перегружателям Sennebogen 875Е с вылетом стрелы 21 метр теперь мы будем осуществлять выгрузку уже с двух параллельных железнодорожных путей. Объём ковша каждого из этих манипуляторов составляет девять кубометров. Это позволит существенно увеличить количество вагонов на разгрузочных фронтах и, соответственно, скорость выгрузки, - отметил генеральный директор ООО «Восточно-Уральский терминал» Сергей ВОСТРИКОВ.

В настоящее время весь фронт терминала в совокупности достигает 45 вагонов. С введением в эксплуатацию вновь прибывших перегружателей, количество выгружаемых вагонов возрастёт до 102, а пропускная способность угольного порта за счет такой модернизации увеличится в два с половиной раза.

Следует отдать должное, вопросам технического перевооружения в компании всегда уделялось и уделяется большое внимание. Только за последнее время здесь введены в эксплуатацию несколько современных фронтальных погрузчиков компании Libherr с объемом ковша десять кубометров. Это машины австрийской сборки с японскими автошинами, адаптированные к дальневосточным климатическим условиям. Техника комфортная и удобная в управлении, легко осваивается. Кроме того, угольный терминал приобрел небольшой маневровый погрузчик фирмы Case для уборки и зачистки угля в труднодоступных местах терминала, дополнительное технологическое оборудование по выгрузке в зимнее время смерзшегося угля, а также топливозаправщик и поливомоечную машину для влажной уборки территории.

В ближайшее время подойдут на терминал два новых погрузчика марки Volvo с объемом ковша 16 кубометров, которых пока что нет ни у одного из приморских стивидоров. Да и в России немногие могут сегодня похвастать такими современными и мощными машинами. По условиям заключённого контракта примерно в конце марта - начале апреля текущего года на терминал должны подойти два новеньких гусеничных бульдозера марки Libherr с отвалом лопаты 10 и 22 кубометра. Подошли и уже работают в трюмах сухогрузов два гусеничных бульдозера марки САТ. Таким образом, из технологического процесса постоянно вытесняются малоэффективные погрузчики и грейферы.

Наравне с этим проведена реконструкция конвейерных линий терминала и железнодорожных путей, введен в эксплуатацию второй фронт выгрузки вагонов. В ближайшее время компания планирует приступить к модернизации железнодорожного хозяйства, что позволит разгрузить железнодорожные пути станции Находка-Восточная и увеличить пропускную способность угольного порта ООО «ВУТ». Устанавливаются дополнительные бункеры и магнитные сепараторы для очистки твёрдого топлива. Учредители компании намерены и впредь вкладывать средства в реальную экономику, постепенно выводя терминал на передовые рубежи мировых стандартов.

Все это в совокупности позволяет существенно повысить пропускную способность и последовательно наращивать объемы перевалки. Так, за минувший год стивидорная компания в целом перевалила в страны Юго-Восточной Азии через свои производственные мощности уже 4 млн 128 тысяч тонн каменного угля, что на 12 процентов больше по отношению к предыдущему году. Выгружено 58,6 тысячи вагонов, что выше уровня прошлого года на 9,5%. Большая часть груза (40%) направлена в Южную Корею, около 30% стабильно забирает Япония, процентов 20 закупает Китай, остальное расходится между Индонезией, Таиландом, Филиппинами и Вьетнамом.

Если проследить кривую роста объёмов перевалки, практически с самого начала своей деятельности терминал работает с ежегодным приростом. При его нынешнем техническом вооружении есть возможность увеличить производственные показатели по меньшей мере в два раза. И стивидоры постоянно к этому стремятся. В этом есть особая заинтересованность. Ведь рост объёмов производства пропорционально отражается на их благосостоянии. Если сравнить зарплату, скажем, докера-механизатора, то шесть лет назад она была ниже сегодняшней как минимум в пять раз.

Качество - на новый уровень

Наравне с этим огромное значение по-прежнему уделяется качеству экспортируемого угля. Марки твердого топлива, которые сегодня проходят через производственные мощности терминала, по словам Сергея Вострикова, считаются конкурентоспособными на мировом рынке. Не только по своим энергетическим параметрам, но и благодаря высокому качеству угля, к чему, особенно японцы, предъявляют сегодня очень большие требования. По их системе стандартов импортируемый уголь должен быть не только высокоэнергетических марок и соответствовать оговоренной контрактом фракции, но и без посторонних примесей или предметов.

Поставщиков этот вопрос, к сожалению, мало волнует. Отсюда в угле, который приходит из российских разрезов, чего только не найдешь - от кусков катанной проволоки до камней, кувалд и даже ломов... Поэтому стивидоры практически с первых дней работы были вынуждены организовать на терминале несколько степеней очистки. Прежде всего, это стопроцентная механическая очистка и магнитная сепарация всего груза. Время от времени стивидоры уменьшают размер скрининговых решеток, таким образом тщательно просеивая экспортные партии. Высокое качество угля - одно из главных условий контракта, и компания «ВУТ» старается безукоризненно выполнять эти требования.

Здоровье людей - дороже денег

Улучшение экологии и совершенствование условий труда - вопрос злободневный и архиважный. Руководство компании предприняло и продолжает принимать ряд мер по снижению уровня загрязнения угольной пылью и улучшению условий труда. Следует отметить, Восточно-Уральский терминал в настоящее время является единственной стивидорной компанией в Приморском крае, которая основную долю твёрдого топлива хранит в закрытых складах, и всего лишь 15-17% находится на открытых площадках. Это современный способ перевалки, к которому пока только стремятся многие российские стивидорные компании. В чем он заключается? Поступающий уголь выгружается из вагонов на передаточную зону открытой грузовой площадки. Потом по специальным закрытым транспортным галереям перемещается либо на хранение в крытые склады, либо с помощью судопогрузочных машин отправляется прямо в трюм судна через специальные рукава. Закрытый способ перевалки в несколько раз снижает процент попадания угольной пыли в окружающую среду и морскую акваторию.

Наравне с этим терминал приобрел и включил в работу мобильную водяную помпу для увлажнения территории предприятия. Введена в эксплуатацию система подавления (орошения вагонов) в помещении вагоноразгрузочной галереи. Работает система пылеподавления на конвейерных лентах и в центральной пересыпной станции. Установлена система орошения площадки для временного хранения угля. Закуплена и используется на зачистке территории терминала поливомоечная машина на базе автомобиля КАМАЗ. Постоянно проводится экологический аналитический контроль за источниками загрязнения: ведется отбор проб ливневых сточных вод и морской воды непосредственно в самой бухте, где расположен угольный порт. Силами сотрудников аккредитованной производственной лаборатории терминала проводится исследование атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах.

«Для наших сотрудников регулярно закупаются спецодежда и средства индивидуальной защиты органов дыхания. Разработан проект предельно допустимых выбросов в окружающую среду. Получено постановление главного государственного санитарного врача России об установлении границ санитарно-защитной зоны ООО «ВУТ» на территории Находки. И это не весь перечень мероприятий, которые проводятся нами для улучшения экологической обстановки», - отметил Сергей Востриков.

Конечно, затраты на все эти нужды приходится нести немалые. К примеру, только снежная пушка стоит от четырех до шести миллионов рублей. Но компания не считается с этим. Главное - вывести предприятие в вопросах экологической безопасности на современные условия перевалки, соответствующие мировым стандартам. И чтобы достичь этого уровня, ему остается уже немного. В дополнение к этим мероприятиям стивидоры построили на территории терминала новую ливневую канализацию, которая обошлась ни много ни мало в 18 млн рублей. Но здоровье людей, по словам собеседника, дороже всего.

- Самое главное, к чему мы стремимся все эти годы, - создать не только современный по всем показателям угольный морской порт, но и вырастить достойную команду профессионалов и единомышленников, которые постоянно стремились бы к более лучшим условиям труда, производственным показателям, зарплате. А это значит, что трудовой коллектив никогда не должен останавливаться на достигнутом, как говорится, почивая на лаврах, но всегда находиться в поиске, стремиться к совершенству, к лучшим условиям труда и новым производственным показателям. Только таким образом можно достигать новых вершин и решать даже неразрешимые проблемы, - подчеркнул Сергей Востриков.

Владимир ПАНТЮХОВ.