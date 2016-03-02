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Приморский бизнес обязан "переписаться"
В настоящее время Приморскстат проводит перепись малого и среднего бизнеса края по итогам за 2015 год. Уклоняться от нее нельзя. По закону, это обязанность любого, кто заявил государству о занятии предпринимательской деятельностью. Полную конфиденциальность предоставленных сведений Приморскстат гарантирует.
Официальное название мероприятия - «Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства». Все данные в ходе проведения Сплошного наблюдения предполагается получить от субъектов малого предпринимательства до 1-го апреля 2016 года.
Изменились критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории малого и среднего бизнеса, как по выручке, так и по структуре уставного капитала (для юридических лиц). В связи с этим проведение сплошного наблюдения приобретает особую актуальность. Сегодняшняя задача – сформировать комплексную детализированную информацию по деятельности хозяйствующих субъектов в этом секторе экономики.
Предельные значения выручки от продажи товаров, работ и услуг для каждой из этих категорий позволяют правильно их классифицировать. Для средних предприятий это теперь 2 млрд. рублей в год, для малых – 800 млн., для микро – 120 млн. рублей.
Что касается числа работников, то с момента проведения в 2010 году предыдущей сплошной бизнес-переписи, этот критерий не менялся. Как и прежде, на средних предприятиях занято до 250 человек включительно, на малых – до 100 и на микро – до 15 человек.
Для участия в бизнес-переписи малым предприятиям-юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо заполнить несложные формы, которые размещены на сайте Приморскстата. Для среднего бизнеса не будет ничего нового – он отчитается в обычном порядке.
У малого бизнеса есть еще месяц, чтобы представить сведения о своей деятельности в статистику. Подробнее о Сплошном наблюдении можно узнать на сайте Приморскстата http://primstat.gks.ru.
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