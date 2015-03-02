Новый директор департамента экономики Приморья призвал бизнес не отчаиваться

Экс-предприниматель Дмитрий ЦАРЕВ, в феврале 2015 года назначенный директором департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, на днях обсудил связанные с этим вопросы с молодыми предпринимателями Владивостока. На встрече, которая прошла в городском Центре развития предпринимательства при участии клуба предпринимателей «Деловар», новый директор департамента экономики обозначил свои приоритеты в этой должности, а также поделился своим видением экономической ситуации в стране и крае.

Практически в самом начале диалога один из самых известных представителей приморского бизнес-сообщества сообщил, что управление основанной в 1994 году компанией «Шинтоп-инвест» он передал своему младшему брату. «Эту страницу в своей жизни я закрыл, начался новый этап», - сказал новоиспеченный чиновник.

Основная часть разговора Дмитрия Царева с предпринимателями была посвящена вопросам улучшения делового климата в Приморье, а также улучшения коммуникации между представителями малого и среднего бизнеса и органами власти. С последним, как выяснилось, не все гладко: в ходе встречи представители общественного экспертного совета по развитию предпринимательства в Приморском крае пожаловались на плохую обратную связь с департаментом экономики и развития предпринимательства, который теперь возглавляет Дмитрий Царев.

Своими приоритетами на новом посту экс-руководитель «Шинтопа» назвал внедрение регионального инвестиционного стандарта и лучших управленческих практик. Дмитрий Царев призвал ориентироваться на опыт других регионов, где бюрократические процедуры, связанные с оформлением разрешительных документов предпринимателями, сведены к минимуму – в частности, Республики Татарстан. Еще одна задача – создание равных условий для честной конкуренции, при которых успех бизнес-проектов зависел бы исключительно от качества управленческих команд.

- Условия для предпринимательства в Приморье не созданы. Это огромное поле для работы, - констатировал Царев. При этом новый руководитель департамента заявил о том, что пока не планирует проводить «кадровых революций», охарактеризовав своих новых подчиненных как адекватных специалистов, заинтересованных в развитии сферы предпринимательства в Приморье.

Любопытна и характеристика, которую новый директор экономического департамента дал текущему состоянию российской экономики. По мнению Дмитрия Царева, против нашей страны сейчас фактически ведется «экономическая война», а девальвацию рубля и резкий рост ключевой ставки ЦБ РФ предприниматель охарактеризовал не иначе как «мощный шок».

- Этот кризис сложнее, чем тот, что случился в 2008-2009 годах. Но думаю, что самое плохое уже случилось. В экономике произошел фазовый переход, и возврата к прежним условиям не будет, - отметил Дмитрий Царев. – Время «купи-продай» закончилось – возможно, безвозвратно, курс доллара теперь другой.

В то же время, новый директор департамента экономики и развития предпринимательства видит и возможности для роста в новых условиях: прежде всего, речь идет об экспортно-ориентированных отраслях и развитии въездного туризма. Главное, как подчеркнул Дмитрий Царев, чтобы предприниматели оставались предпринимателями и постоянно искали новые ниши в бизнесе, в которых можно было бы реализоваться.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото РИА PrimaMedia.