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«Дальтур-2011» представит туристский потенциал Приморья с учетом перспектив реализации проектов саммита АТЭС
22–23 апреля во Владивостоке будет проходить XV юбилейная международная туристская выставка «ДАЛЬТУР–2011».
Организатором выставки выступает департамент международного сотрудничества и туризма Приморского края.
Для участия в выставке «Дальтур-2011» уже зарегистрировалось более 30 компаний из России, КНР, Республики Корея, Таиланда, Вьетнама, Малайзии и Японии. В течение двух дней будут проходить бизнес-конференция, семинары и презентации.
Впервые в этом году в рамках выставки состоится Дальневосточное первенство по мини-футболу «Кубок гостеприимства 2011». Это спортивный турнир, который будет проводиться среди сотрудников предприятий индустрии туризма и гостеприимства, а также участников и гостей выставки.
В рамках деловой программы запланировано проведение бизнес-конференции «Развитие туриндустрии Дальнего Востока в условиях современных интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе», а также конкурсов инвестиционных проектов «Туринвест», профессионального мастерства «Гид-переводчик», профессионального мастерства экскурсоводов «Экскурсия. Туризм Владивосток», «Лучший администратор гостиниц Приморского края». Также в рамках выставки состоится Work Casting (ярмарка вакансий рабочих мест на предприятиях туриндустрии Приморского края).
На выставке будут представлены презентации туроператоров, турагентств, государственных органов управления туризмом, туристских ассоциации, объединений, союзов, авиакомпаний, банков, музеев, учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в сфере туризма, организаторов образования за рубежом. Компетентное жюри выберет лучшего экспонента выставки.
По информации специалистов, выставка позволит показать туристский потенциал Приморского края с учетом перспектив реализации крупных проектов по подготовке к проведению саммита АТЭС-2012. Также мероприятие будет способствовать расширению международных контактов в сфере туризма, обмену опытом с зарубежными партнерами, повышению инвестиционной привлекательности объектов туристской инфраструктуры Приморского края, сообщает пресс-служба администрации.
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