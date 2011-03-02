www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.89 р. 100 JPY: 60.38 р.
EUR: 76.06 р. 10 CNY: 97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

«Дальтур-2011» представит туристский потенциал Приморья с учетом перспектив реализации проектов саммита АТЭС

02 Марта 2011, 19:03 | Приморье

22–23 апреля во Владивостоке будет проходить XV юбилейная международная туристская выставка «ДАЛЬТУР–2011».

Организатором выставки выступает департамент международного сотрудничества и туризма Приморского края.

Для участия в выставке «Дальтур-2011» уже зарегистрировалось более 30 компаний из России, КНР, Республики Корея, Таиланда, Вьетнама, Малайзии и Японии. В течение двух дней будут проходить бизнес-конференция, семинары и презентации.

Впервые в этом году в рамках выставки состоится Дальневосточное первенство по мини-футболу «Кубок гостеприимства 2011». Это спортивный турнир, который будет проводиться среди сотрудников предприятий индустрии туризма и гостеприимства, а также участников и гостей выставки.

В рамках деловой программы запланировано проведение бизнес-конференции «Развитие туриндустрии Дальнего Востока в условиях современных интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе», а также конкурсов инвестиционных проектов «Туринвест», профессионального мастерства «Гид-переводчик», профессионального мастерства экскурсоводов «Экскурсия. Туризм Владивосток», «Лучший администратор гостиниц Приморского края». Также в рамках выставки состоится Work Casting (ярмарка вакансий рабочих мест на предприятиях туриндустрии Приморского края).

На выставке будут представлены презентации туроператоров, турагентств, государственных органов управления туризмом, туристских ассоциации, объединений, союзов, авиакомпаний, банков, музеев, учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в сфере туризма, организаторов образования за рубежом. Компетентное жюри выберет лучшего экспонента выставки.

По информации специалистов, выставка позволит показать туристский потенциал Приморского края с учетом перспектив реализации крупных проектов по подготовке к проведению саммита АТЭС-2012. Также мероприятие будет способствовать расширению международных контактов в сфере туризма, обмену опытом с зарубежными партнерами, повышению инвестиционной привлекательности объектов туристской инфраструктуры Приморского края, сообщает пресс-служба администрации.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru