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Три проекта из Приморья стали победителями премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток
Во Владивостоке вручили восьмую премию "Серебряный Лучник" - Дальний Восток
Церемония вручения VIII премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток прошла во Владивостоке 1 февраля. Лучшими проектами 2018 года были признаны работы, реализованные на Камчатке, в Республике Бурятия, Амурской области и в Приморье.
Интрига с победителями сохранялась в течение всего дня, пока в большом зале коворкинга шли публичные презентации проектов, вышедших в финальную часть конкурса. Пятнадцать проектов-участников отстаивали право на то, чтобы называться самыми сильными в регионе, и претендовали на победу в пять конкурсных номинациях: "Корпоративная социальная ответственность (КСО)"; "Коммуникации в благотворительности"; "Развитие и продвижение территории", "Продвижение государственных, общественных и социальных программ", "Маркетинговые коммуникации", сообщили газете "Золотой Рог" в Исполнительной дирекции Региональной Премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Дальний Восток.
Для каждого из участников этот финальный этап стал серьезным испытанием, ведь формат открытой презентации подразумевал не только представление своего проекта, но и дискуссию с присутствующей аудиторией, которая состояла из членов жюри, коллег по конкурсу и профессиональному сообществу, журналистов и гостей церемонии.
Уровень подготовки и реализации конкурсных работ оценивала экспертная комиссия под председательством Андрея Запеклого, политического консультанта, разработчика и организатора коммуникаций в сфере государственного управления (Москва). В состав команды жюри вошли специалисты в области связей с общественностью государственных, маркетинга и рекламы, представители науки, органов власти и бизнеса с разных уголков Дальнего Востока, что обеспечивало максимальную объективность и независимость их общей оценки мастерства и таланта участников.
Лучшим дальневосточным проектом премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток по итогу 2018 года назван российский фестиваль камчатских крабов "Держи краба".
В номинацию "Лучший проект в области корпоративной социальной ответственности" эксперты внесли интригу - после очного голосования проект "Социальный десант" был перенесен из номинации "Благотворительность" и получил главный приз в области КСО.
Проект, который реализует "Березитовый рудник", рассказывает о способах решения проблемы труднодоступности медицинской и социальной помощи для жителей отдаленных районов Амурской области. Защищал проект Иван Томский, специалист по коммуникациям предприятия.
Среди проектов в области благотворительности лучшим был назван "Дороги добра" от координаторов благотворительной акции "Сладкий сон" (Приморье). Проект, реализованный в Приморском крае, направлен на сбор подгузников для малышей – отказников.
В категории "Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций" после просмотра публичных защит эксперты не выбрали победителя номинации.
Лучшим проектом в области продвижения государственных, общественных и социальных программ стал проект по возрождению школьных лесничеств Республики Бурятия.
Защищала проект Екатерина Иванчикова, пресс-секретарь Республиканского агентства лесного хозяйства.
Этот же проект получил приз зрительских симпатий.
И, наконец, в традиционно конкурентной категории "Лучший проект в области развития и продвижения территорий" победу одержал интернет-журнал о путешествиях "PrimDiscovery" (Приморье).
Команда проекта - Дарья Червова и Александр Хитров - показали гостям и экспертам "Серебряного Лучника" Приморский край таким, каким его никто не видел.
Впервые за историю премии эксперты отметили еще один проект – экологический фестиваль морских животных "Море жизни", реализованный ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", г. Петропавловск-Камчатский.
Победители премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток были удостоены дипломов из рук членов жюри и Председателя премии. Приятным дополнением к награде стали специальные подарки от партнеров премии VIII премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток: АО "Восточный порт", HR-партнера премии – компании HeadHunter.
Старт следующему региональному конкурсу "Серебряный Лучник" - Дальний Восток будет дан в октябре 2019 года. К соисканию девятой по счету региональной премии приглашаются все желающие. Информация о конкурсе доступна на сайте www.luchnik.ru в разделе "Региональные конкурсы" или на сайте www.luchnik-dv.ru.
Издательская компания "Золотой Рог" (газета "Золотой Рог" и журналу "Дальневосточный капитал") - информационный партнер Региональной Премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Дальний Восток.
Автор фото - Марина Божко
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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