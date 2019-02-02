Три проекта из Приморья стали победителями премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток

Во Владивостоке вручили восьмую премию "Серебряный Лучник" - Дальний Восток

Церемония вручения VIII премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток прошла во Владивостоке 1 февраля. Лучшими проектами 2018 года были признаны работы, реализованные на Камчатке, в Республике Бурятия, Амурской области и в Приморье.

Интрига с победителями сохранялась в течение всего дня, пока в большом зале коворкинга шли публичные презентации проектов, вышедших в финальную часть конкурса. Пятнадцать проектов-участников отстаивали право на то, чтобы называться самыми сильными в регионе, и претендовали на победу в пять конкурсных номинациях: "Корпоративная социальная ответственность (КСО)"; "Коммуникации в благотворительности"; "Развитие и продвижение территории", "Продвижение государственных, общественных и социальных программ", "Маркетинговые коммуникации", сообщили газете "Золотой Рог" в Исполнительной дирекции Региональной Премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Дальний Восток.









Для каждого из участников этот финальный этап стал серьезным испытанием, ведь формат открытой презентации подразумевал не только представление своего проекта, но и дискуссию с присутствующей аудиторией, которая состояла из членов жюри, коллег по конкурсу и профессиональному сообществу, журналистов и гостей церемонии.

Уровень подготовки и реализации конкурсных работ оценивала экспертная комиссия под председательством Андрея Запеклого, политического консультанта, разработчика и организатора коммуникаций в сфере государственного управления (Москва). В состав команды жюри вошли специалисты в области связей с общественностью государственных, маркетинга и рекламы, представители науки, органов власти и бизнеса с разных уголков Дальнего Востока, что обеспечивало максимальную объективность и независимость их общей оценки мастерства и таланта участников.

Лучшим дальневосточным проектом премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток по итогу 2018 года назван российский фестиваль камчатских крабов "Держи краба".

Именно эта работа получила возможность представить Дальний Восток на федеральном уровне - 22-ой церемонии награждения лауреатов Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", которая пройдет в феврале 2019 года в Москве. Проект на конкурсе представляла Алена Круппа-Анненкова, директор по маркетингу Паназиатского ресторана Zuma (Приморье).Именно эта работа получила возможность представить Дальний Восток на федеральном уровне - 22-ой церемонии награждения лауреатов Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", которая пройдет в феврале 2019 года в Москве.

В номинацию "Лучший проект в области корпоративной социальной ответственности" эксперты внесли интригу - после очного голосования проект "Социальный десант" был перенесен из номинации "Благотворительность" и получил главный приз в области КСО.





Проект, который реализует "Березитовый рудник", рассказывает о способах решения проблемы труднодоступности медицинской и социальной помощи для жителей отдаленных районов Амурской области. Защищал проект Иван Томский, специалист по коммуникациям предприятия.

Среди проектов в области благотворительности лучшим был назван "Дороги добра" от координаторов благотворительной акции "Сладкий сон" (Приморье). Проект, реализованный в Приморском крае, направлен на сбор подгузников для малышей – отказников.

В категории "Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций" после просмотра публичных защит эксперты не выбрали победителя номинации.

Лучшим проектом в области продвижения государственных, общественных и социальных программ стал проект по возрождению школьных лесничеств Республики Бурятия.





Защищала проект Екатерина Иванчикова, пресс-секретарь Республиканского агентства лесного хозяйства.

Этот же проект получил приз зрительских симпатий.

И, наконец, в традиционно конкурентной категории "Лучший проект в области развития и продвижения территорий" победу одержал интернет-журнал о путешествиях "PrimDiscovery" (Приморье).

Команда проекта - Дарья Червова и Александр Хитров - показали гостям и экспертам "Серебряного Лучника" Приморский край таким, каким его никто не видел.

Впервые за историю премии эксперты отметили еще один проект – экологический фестиваль морских животных "Море жизни", реализованный ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", г. Петропавловск-Камчатский.





Победители премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток были удостоены дипломов из рук членов жюри и Председателя премии. Приятным дополнением к награде стали специальные подарки от партнеров премии VIII премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток: АО "Восточный порт", HR-партнера премии – компании HeadHunter.

Старт следующему региональному конкурсу "Серебряный Лучник" - Дальний Восток будет дан в октябре 2019 года. К соисканию девятой по счету региональной премии приглашаются все желающие. Информация о конкурсе доступна на сайте www.luchnik.ru в разделе "Региональные конкурсы" или на сайте www.luchnik-dv.ru.

Издательская компания "Золотой Рог" (газета "Золотой Рог" и журналу "Дальневосточный капитал") - информационный партнер Региональной Премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Дальний Восток.

Автор фото - Марина Божко