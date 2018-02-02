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В апреле во Владивостоке начнется прочистка и ремонт системы ливневой канализации

02 Февраля 2018, 14:35 | Приморье

С наступлением благоприятных температур воздуха во Владивостоке начнется прочистка и ремонт сетей ливневой канализации

Специалисты управления дорог и благоустройства уже сейчас готовят документацию для размещения аукционов на капитальный ремонт коммуникаций, а также составляют перечень участков, куда в первую очередь зайдут бригады рабочих и специализированная техника для промывки системы, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Владивостока.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства, в этом году ремонт системы ливневой канализации будет проведен по улицам Калинина, 146, Уткинской, 8, Снеговой, 113-б, Верхнепортовой, 2, Адмирала Кузнецова, 78, Пионерской, 1, Всеволода Сибирцева, 74, Карякинской, 33 и другим.

Масштабный ремонт ливневой канализации в этом году будет выполнен по улице Космонавтов, 17, где скапливаются ливневые и талые воды. Здесь восстановят дождеприемник и проложат обводную линию сети ливневой канализации протяжённостью около 250 погонных метров и диаметром 800 миллиметров.

Кроме того, с наступлением положительных температур воздуха во Владивостоке начнётся промывка ливневой канализации от иловых отложений, грунта и другого мусора при помощи специализированной техники гидродинамическим методом.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: жкх  канализация  дороги владивостока 



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