Резидент расширит производство по добыче и обработке мрамора в Приморье

В Ольгинском районе Приморского края местные инвесторы реализует проект по добыче и обработке ценного камня – белого мрамора.

Компания «Ольгамортранс», получившая статус резидента Свободного порта Владивосток и право на добычу горной породы в течение 20 лет, активно развивает производство, строя планы по его расширению. В четверг, 1 февраля, производственную площадку посетил врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко.



Как сообщил владелец ООО «Ольгамортранс» Сергей Осколков, компания приступила к работе на карьере около 1,5 лет назад. Для организации производства инвесторами закуплено и установлено современное специализированное оборудование и горно-транспортная техника, а также разработан и утвержден проект освоения участка. Изначально предполагалось добывать мрамор для производства щебня, поскольку свойства горной породы не позволяли использовать его для создания мраморных блоков, однако при проведении доразведки специалисты обнаружили на участке залежи блочного камня.



«Сегодня мы производим не только мраморный щебень и крошку, но и каменные плиты – слэбы и мраморные блоки. В перспективе планируем закупить оборудование и наладить производство микрокальцита», – рассказал руководитель предприятия.



Также Сергей Осколков отметил, что сегодня компания занимается добычей и обработкой только белого мрамора, однако в скором времени инвесторы приступят к производству цветного камня, залежи которого были обнаружены недавно на том же участке.



Отмечено, что объем разведанного и неразведанного мрамора на территории карьера превышает 24 миллиона кубометров. По предварительным данным только на одном из участков месторождения запасов мрамора хватит более чем на 50 лет. Сегодня компания активно развивается, не только увеличивая линейку своей продукции, но и расширяя производственные площадки.



«Мы планируем разместить основной, большой, цех по обработке горной породы здесь, в Ольгинском районе, и еще один уже работает во Владивостоке. Сейчас специалистов не хватает, мы рассчитываем, что площадка во Владивостоке будет заниматься не только обработкой мрамора, но и обучением будущих мастеров, которые по окончании курсов будут приезжать работать в основной цех», – сообщил руководитель предприятия.



Андрей Тарасенко осмотрел производственные мощности ООО «Ольгамортранс», ознакомился с планом разработки месторождения, также главе региона представили образец мраморной плитки, выпускаемой компанией.



«Производство у вас хорошее. Теперь необходимо выходить на российский и зарубежный рынки и развиваться дальше. Приморью нужны такие проекты», – подчеркнул врио Губернатора края.



Напомним, Андрей Тарасенко в четверг, 1 февраля, посетил с рабочим визитом Ольгинский муниципальный район.



Руководитель края побывал в школе, детском саду поселка Тимофеевка и районной больнице, встретился с местными депутатами, предпринимателями и сельхозтоваропроизводителями муниципалитета, провел личный прием граждан.



Кроме того, врио губернатора осмотрел причальные сооружения в поселках Ракушка и Моряк-Рыболов Ольгинского района, а затем провел совещание по развитию портовой инфраструктуры Приморья.



На данный момент Корпорацией развития Дальнего Востока заключено уже около 400 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму более 350 миллиардов рублей с перспективой создания в крае более 30 тысяч рабочих мест.