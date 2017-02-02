Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье предприятия аквакультуры в 2016 году вырастили почти 7 тысяч тонн продукции
По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, по сравнению с 2015 годом в Приморье увеличился урожай гребешка и трепанга.
«В 2016 году предприятиями аквакультуры выращено 3 745 тонн гребешка, что на 1,5 тысяч тонн больше уровня 2015 года. Почти на 500 тонн увеличилась урожайность трепанга – до 1 614 тонн. Ламинарии в прошлом году собрали 1 153 тонн», – отметили специалисты.
Всего в 2016 году на предприятиях аквакультуры выращено 6 859 тонн продукции. Это почти на 2 тысячи тонн больше, чем было собрано в 2015 году.
Напомним, в настоящее время в Приморском крае действуют 52 рыбоводных хозяйства, которым предоставлено в пользование 107 рыбоводных участков общей площадью 20 тысяч гектаров.
Отметим, в 2017 году приморским предприятиям аквакультуры в рамках краевой госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса запланированы субсидии в размере 20 миллионов рублей. Эти средства направлены на расселение молоди, лизинг и приобретение техники.
Новости тематики
- В Приморье предприятия аквакультуры в 2016 году вырастили почти 7 тысяч тонн продукции
- Герман Зверев возглавил ВАРПЭ
- Проблемы Мирового океана прибило к берегам Кремля
- В Приморье идут китайские разборки в мутной воде
- В Приморском крае выращено более 1,6 тысяч тонн трепанга
- В Приморье снижены цены на рыбные консервы
- Иваси еще не нагуляла жир
- Продукция курильского рыбокомбината "Островной" вновь появится на "большой земле"
- В 2016 году около 20 процентов общероссийского вылова обеспечили рыбаки Приморья
- В Приморье готовятся аукционы по реализации наваги-ворошенки по доступной цене
Новости раздела
- В Приморье резиденты Свободного порта Владивосток затеяли большую стройку
- В Приморье предприятия аквакультуры в 2016 году вырастили почти 7 тысяч тонн продукции
- "Ростелеком" завершил все этапы строительства по проекту "Уссурийская звезда" в Приморском крае
- Интернет-магазинам навязывают карту "Мир"
- В Приморье рынок фотографии оказался резиновым
- В Приморье в деревообработку пришел китайский капитал
- Приморью не стоит ТОРопиться
- В Приморье энергоснабжение будет возвращено только после полной оплаты долга
- В Приморье появятся Центры электронного декларирования
- В Приморье объединились инвалиды России и Республике Корея
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Остров Русский отдали на откуп российскому миллиардеру
- Приморцам заглянут в кошелек
- ЭРА-ГЛОНАСС парализовала ввоз японских автомобилей в Приморье
- Приморский банк на выходных обокрали на миллионы рублей
- В Приморье появится суперпорт в расчете на Китай
- Крупнейший приморский производитель колбасы и мясопродуктов обновил список совладельцев
- Контролеры выявили в торговых сетях Владивостока взрывной рост цен на некоторые продукты (фото)
- Ночью во Владивостоке горел детский сад
- На Дальнем Востоке сняли три загадочных объекта, летящих в сторону Китая (фото)
- Автобусы Владивостока наводнили волонтеры, собирающие деньги на лечение детей