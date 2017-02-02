В Приморье предприятия аквакультуры в 2016 году вырастили почти 7 тысяч тонн продукции

По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, по сравнению с 2015 годом в Приморье увеличился урожай гребешка и трепанга.

«В 2016 году предприятиями аквакультуры выращено 3 745 тонн гребешка, что на 1,5 тысяч тонн больше уровня 2015 года. Почти на 500 тонн увеличилась урожайность трепанга – до 1 614 тонн. Ламинарии в прошлом году собрали 1 153 тонн», – отметили специалисты.

Всего в 2016 году на предприятиях аквакультуры выращено 6 859 тонн продукции. Это почти на 2 тысячи тонн больше, чем было собрано в 2015 году.

Напомним, в настоящее время в Приморском крае действуют 52 рыбоводных хозяйства, которым предоставлено в пользование 107 рыбоводных участков общей площадью 20 тысяч гектаров.

Отметим, в 2017 году приморским предприятиям аквакультуры в рамках краевой госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса запланированы субсидии в размере 20 миллионов рублей. Эти средства направлены на расселение молоди, лизинг и приобретение техники.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.