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"Ростелеком" завершил все этапы строительства по проекту "Уссурийская звезда" в Приморском крае
Новая волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) состоит из трех лучей, которые соединят населенные пункты Уссурийского городского округа оптическими линиями. Общая протяженность линии связи составила 139 км, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«Модернизация телекоммуникационного оборудования и объединение 14 АТС единой магистральной «оптикой» дают возможность жителям в небольших населенных пунктах Приморского края получать телекоммуникационные услуги наряду с крупными городами», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Строительство ВОЛС позволило заменить старые медные линии с низкой пропускной способностью до 14 сел Уссурийского района: Утесное, Красный Яр, Борисовка, Пуциловка, Алексее-Никольское, Николо-Львовское, Корсаковка, Баневурово, Каймановка, Кондратеновка, Дубовый Ключ, Горно-Таежное, Раковка, Заречное.
Жители населенных пунктов ждали безлимитный интернет. Потребление трафика, например, в селе Красный Яр выросло в 10 раз по сравнению с прошлыми месяцами от 45 000 Мб до 456 000 Мб.
«Я очень рада появлению безлимитных тарифов, ведь теперь я могу смотреть ролики на «YouTube». Мое хобби – вышивка, я нахожу новые рисунки, смотрю инструкции по вышиванию и воплощаю их в жизнь. Также очень удобно смотреть погоду», – поделилась жительница села Кондратеновка Ольга Гаркун.
Магистральная «оптика» и новое телекоммуникационное оборудование позволят обеспечить население и предприятия Уссурийского городского округа полным комплексом современных услуг связи. Пропускная способность каждого из трех лучей «Уссурийской звезды» составит 10 Гбит/с. Такой канал связи позволяет предоставлять жителям безлимитный доступ в интернет, новые тарифы и услуги. Также существенно возрастет качество местной, междугородней и международной телефонной связи.
Отметим, что помимо высокоскоростного интернета у жителей появилась возможность подключить «Интерактивное телевидение». В рамках данной услуги предоставляется более 220 каналов в цифровом качестве (из них более 75 – в HD-качестве). Трансляция и прием видеосигнала производится с помощью специальных абонентских ТВ-приставок, благодаря чему качество телевидения не будет зависеть от погодных условий.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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