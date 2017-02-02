Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Интернет-магазинам навязывают карту "Мир"
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в Минфин письмо с предложением обязать все интернет-магазины обеспечить возможность безналичной оплаты покупок с использованием карты «Мир» вне зависимости от оборота этих магазинов, сообщает ТАСС.
Как предлагает АКИТ в своем письме, подписанном президентом ассоциации Алексеем ФЕДОРОВЫМ, необходимо обязать все интернет-магазины «обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов».
Сейчас обязательство принимать к оплате национальные платежные инструменты есть только у интернет-магазинов, выручка которых превышает 120 млн рублей в год. «В настоящее время на рынке интернет-торговли в России работают более 40 тыс. интернет-магазинов. Большинство из них - это небольшие магазины, обороты которых не превышают 120 млн рублей в год. Таким образом, большинство интернет-магазинов не имеют обязанности принимать какие-либо безналичные средства платежа», - отмечают в АКИТ.
Интернет-магазины с годовым оборотом свыше 120 млн рублей обязаны принимать к оплате только карту «Мир», «которая в настоящее время еще не успела получить широкое распространение на территории РФ», уточнили в АКИТ. Таким образом, большинство интернет-магазинов не обязаны принимать какие-либо безналичные средства платежа.
«Подобная ситуация в совокупности с высокой стоимостью эквайринга в интернет-торговле приводит к тому, что наиболее прогрессивный сегмент розничной торговли - интернет-торговля - использует в качестве основного способа платежа наличные расчеты», - отметили в ассоциации.
В АКИТ полагают, что сложившаяся ситуация «приводит к тому, что на рынке сейчас находится большое количество недобросовестных предпринимателей, не уплачивающих установленных государством налогов и сборов, ведущих свою предпринимательскую деятельность только наличными средствами платежа». В ассоциации отмечают, что отследить деятельность таких магазинов непросто, поскольку он, зачастую, не имеют физической точки продаж, используют поддельные кассовые аппараты, и их выручка нигде не фиксируется. «Подобная ситуация также несет высокий риск для потребителей, так как вернуть продукцию ненадлежащего качества недобросовестным предпринимателям оказывается невозможным», - считают в АКИТ.
Помимо обязательства принимать к оплате карты национальных платежных систем, АКИТ предлагает зафиксировать максимальные размеры ставок межбанковских комиссий. «С целью снижения стоимости эквайринга и тем самым повышения привлекательности безналичных расчетов, определить максимальные размеры ставок межбанковских комиссий вне зависимости от оплачиваемых товарных категорий: для дебетовых карт - 0,2%, для кредитных карт 0,3%», - уточняется в письме.
В АКИТ уверены, что предлагаемые решения «позволят повысить уровень доверия к покупкам в интернете и сделает их еще более удобными и безопасными, а также расширит возможности использования безналичных расчетов не только потребителями, но и предпринимателями».
Новости тематики
- Интернет-магазинам навязывают карту "Мир"
- В Приморье рынок фотографии оказался резиновым
- В Приморье в деревообработку пришел китайский капитал
- Приморью не стоит ТОРопиться
- В Приморье энергоснабжение будет возвращено только после полной оплаты долга
- В Приморье появятся Центры электронного декларирования
- Давление в кризисной ситуации вокруг "Примтеплоэнерго" стремительно нарастает
- Метеорологическая станция "Владивосток" отмечает 100-летний юбилей
- ДЭК выходит за пределы Дальнего Востока
- Долги "Примтеплоэнерго" перед "АСО-1" завели компанию в тупик
Новости раздела
- "Ростелеком" завершил все этапы строительства по проекту "Уссурийская звезда" в Приморском крае
- Интернет-магазинам навязывают карту "Мир"
- В Приморье рынок фотографии оказался резиновым
- В Приморье в деревообработку пришел китайский капитал
- Приморью не стоит ТОРопиться
- В Приморье энергоснабжение будет возвращено только после полной оплаты долга
- В Приморье появятся Центры электронного декларирования
- В Приморье объединились инвалиды России и Республике Корея
- Во Владивостоке дольщики не могут дождаться покорения "Олимпа"
- В Приморье семья незаконно занималась проведением азартных игр
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Остров Русский отдали на откуп российскому миллиардеру
- Приморцам заглянут в кошелек
- ЭРА-ГЛОНАСС парализовала ввоз японских автомобилей в Приморье
- Приморский банк на выходных обокрали на миллионы рублей
- В Приморье появится суперпорт в расчете на Китай
- Бывший чиновник Приморья задержан за взятку в Крыму
- Крупнейший приморский производитель колбасы и мясопродуктов обновил список совладельцев
- Контролеры выявили в торговых сетях Владивостока взрывной рост цен на некоторые продукты (фото)
- Ночью во Владивостоке горел детский сад
- На Дальнем Востоке сняли три загадочных объекта, летящих в сторону Китая (фото)