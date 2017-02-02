Интернет-магазинам навязывают карту "Мир"

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в Минфин письмо с предложением обязать все интернет-магазины обеспечить возможность безналичной оплаты покупок с использованием карты «Мир» вне зависимости от оборота этих магазинов, сообщает ТАСС.

Как предлагает АКИТ в своем письме, подписанном президентом ассоциации Алексеем ФЕДОРОВЫМ, необходимо обязать все интернет-магазины «обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов».

Сейчас обязательство принимать к оплате национальные платежные инструменты есть только у интернет-магазинов, выручка которых превышает 120 млн рублей в год. «В настоящее время на рынке интернет-торговли в России работают более 40 тыс. интернет-магазинов. Большинство из них - это небольшие магазины, обороты которых не превышают 120 млн рублей в год. Таким образом, большинство интернет-магазинов не имеют обязанности принимать какие-либо безналичные средства платежа», - отмечают в АКИТ.

Интернет-магазины с годовым оборотом свыше 120 млн рублей обязаны принимать к оплате только карту «Мир», «которая в настоящее время еще не успела получить широкое распространение на территории РФ», уточнили в АКИТ. Таким образом, большинство интернет-магазинов не обязаны принимать какие-либо безналичные средства платежа.

«Подобная ситуация в совокупности с высокой стоимостью эквайринга в интернет-торговле приводит к тому, что наиболее прогрессивный сегмент розничной торговли - интернет-торговля - использует в качестве основного способа платежа наличные расчеты», - отметили в ассоциации.

В АКИТ полагают, что сложившаяся ситуация «приводит к тому, что на рынке сейчас находится большое количество недобросовестных предпринимателей, не уплачивающих установленных государством налогов и сборов, ведущих свою предпринимательскую деятельность только наличными средствами платежа». В ассоциации отмечают, что отследить деятельность таких магазинов непросто, поскольку он, зачастую, не имеют физической точки продаж, используют поддельные кассовые аппараты, и их выручка нигде не фиксируется. «Подобная ситуация также несет высокий риск для потребителей, так как вернуть продукцию ненадлежащего качества недобросовестным предпринимателям оказывается невозможным», - считают в АКИТ.

Помимо обязательства принимать к оплате карты национальных платежных систем, АКИТ предлагает зафиксировать максимальные размеры ставок межбанковских комиссий. «С целью снижения стоимости эквайринга и тем самым повышения привлекательности безналичных расчетов, определить максимальные размеры ставок межбанковских комиссий вне зависимости от оплачиваемых товарных категорий: для дебетовых карт - 0,2%, для кредитных карт 0,3%», - уточняется в письме.

В АКИТ уверены, что предлагаемые решения «позволят повысить уровень доверия к покупкам в интернете и сделает их еще более удобными и безопасными, а также расширит возможности использования безналичных расчетов не только потребителями, но и предпринимателями».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.