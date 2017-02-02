В Приморье рынок фотографии оказался резиновым

Сегодня тысячи жителей Владивостока берут фотоаппараты, гордо называют себя «фотографами» и отправляются на заработки «в соцсети», назначая за свои услуги цены, какие бог на душу положит. Цены на услуги фотографа во Владивостоке плавают от 1 тыс. руб. за фотоссесию или за час под прицелом объектива и могут тянуться бесконечно. Средняя цена - в пределах 3-6 тыс. руб. за полный фотосет, который включает в себя и обработку фото.

Часто бывает, что эта бизнес-идея действительно выстреливает - независимо от качества снимков. Только за последний год на рынке фотографий Владивостока стало на пару сотен больше «профессионалов». Лукбук, модельные тесты, эдиториал, бьюти-съемка или самый простой фоторепортаж - конкурентов хватает на каждой из площадок. Но по-настоящему хороший фотограф - редкость, потому что в первую очередь фотография - зов души.

«Цифровая фотография начала набирать свой оборот в 2005-2006 годах. Тогда ко мне и пришло понимание этого ремесла. Я прошел путь от студийной фотографии, начинал с традиционной проявки пленочных пластин. Тогда же и ощутил душевный баланс и пришло понимание, что фотография - это и есть мое. С помощью фото ты можешь увидеть больше, чем обычно», - рассказывает Роман КОРДОНСКИЙ, бизнес-фотограф.

«Если в нише большая конкуренция, это говорит о том, что она пользуется спросом. Соответственно, при верном подходе к фотографии как к бизнесу можно заработать. Стоит или не стоит начинать - зависит от предпочтений и амбиций, - уверен Данил ТРЕЩЕВ, свадебный и семейный фотограф. - Ценообразование на услуги фотографа зависит от размера его эго и самоуверенности, и в этом бизнесе, как и в любом другом, очень важен маркетинг. Например, человек делает очень классные снимки, хорошо обрабатывает, но он не знает, как себя продать, и не уверен в своих силах. Как следствие - продает свои услуги дешево. А можно представить человека, снимающего на аналогичном уровне, но который делает множество предложений и заморачивается продажами, располагает к себе людей. Такой может работать по безграничным ценам. В итоге снимки на одном и том же уровне уходят по разным ценам».

Фотограф Феликс ПОПОВ поделился с нами своим опытом: «В настоящий момент я работаю в команде: визажист, стилист, мастер по прическам, работа каждого стоит денег. Для той или иной сферы деятельности в фотографии существует определенная сумма вложений. В моем случае необходима хорошая полнокадровая камера, ноутбук и хороший набор света. Камера от 100 тысяч рублей, ноутбук лучше брать сразу хороший с правильной цветопередачей, и студийный свет может достигать такой же суммы. В общей сложности для комфортной работы требуется более 300 тысяч, но можно использовать и более дешевые варианты или приобрести подержанную технику. Помимо этого существуют и вложения в себя. Это повышение квалификации, самообучение, книги по фотографии, поездки. Сложно оценить в денежном эквиваленте, но эта составляющая ценнее материального.

Каждый сам для себя определяет стоимость услуг, не существует какой-то определенной и верной формулы для расчета. Цену можно выстроить из достатка вашей целевой аудитории, своего опыта и общей суммы техники. В моем случае это 3500 рублей за час работы. Если брать индивидуальную съемку, то по итогу помимо этой суммы туда отдельно будет входить работа визажиста, мастера по прическам, стилиста и остальных членов команды, если это необходимо, поэтому общая цена от 8000 рублей. Ценник зависит от задания и вида съемки. Замечу, что если развиваться, то можно уехать работать в Азию или Европу».

И в самом деле, повышение мастерства и посещение различных мастер-классов также неотъемлемая часть работы фотографа. Цены - в среднем от 2-3 тысяч и до 15-20 тысяч за мастер-класс. Но обучение может длиться один или два дня, может быть пятидневный интенсив, или можно два-три месяца посещать школу. За это время можно получить и знания, и практику, а также сформировать свое профессиональное портфолио. Так считает и Роман Кордонский: «Как и в любом ремесле, фотографу необходимо обучение, посещение мастер-классов состоявшихся фотографов, любых созвучных жанров. Я провожу самостоятельно мастер-классы, в основном - два вида. Для новичков - чтобы можно было хотя бы разобраться в азах и освоить технику, как сделать снимок таким, каким ты видишь. Видению и языку фотографий тоже нужно научиться, как и владению профессиональным фотоаппаратом, и быть готовым к работе в любых условиях.

Конечно, можно сделать просто селфи, можно попросить, чтобы тебя сфотографировали друзья или родственники на телефон. И это тоже хорошо! Но фотография - это в первую очередь искусство, и, я думаю, она будет всегда востребована».

МНЕНИЕ

На сегодняшний день фотография как источник заработка - это вполне реально, считает фотограф Ирина МАКАРЕНКО:

- Чаще по низким ценам работают молодые фотографы. Некоторые начинают и бесплатно - фотографируют для того, чтобы создать портфолио, показать себя и привлечь потенциальных клиентов. Цену на свои услуги я назначила после анализа рынка. Начальная цена была - 1000 рублей, но потом поняла, что эта цена не окупает моих стараний сил и времени. Поэтому я подняла цены на свои услуги. Но нужно понимать, что если запросишь цену слишком высокую, то и людей пойдет к тебе меньше.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.