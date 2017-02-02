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В Приморье в деревообработку пришел китайский капитал
ООО «Деревообрабатывающая компания «Жуньда» (Уссурийск) планирует инвестировать 154,4 млн рублей в запуск производства фанерных и OSB-плит, а также опалубочной фанеры на территории Уссурийского городского округа. Проект будет реализован в рамках режима свободного порта.
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Деревообрабатывающая компания «Жуньда» было зарегистрировано 13 июля 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Учредителем компании является генеральный директор - гражданин Китая Гу БАЙЦЗЮАНЬ. В свое время г-н Байцзюань являлся владельцем и учредителем ООО «Чин Юн» в Омске, но в настоящее время проект свернут.
Для запуска производства в Приморье инвестор отремонтирует цех и установит производственные линии по изготовлению шпона, фанерных и ориентированно-стружечных панелей. Реализация проекта позволит вовлечь в хозяйственный оборот низкосортную и маловостребованную древесину. Круглый лес будет поставляться из лесных хозяйств Кировского, Чугуевского и Красноармейского районов Приморского края.
Олег КЛИМЕНКО.
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