В Приморье в деревообработку пришел китайский капитал

ООО «Деревообрабатывающая компания «Жуньда» (Уссурийск) планирует инвестировать 154,4 млн рублей в запуск производства фанерных и OSB-плит, а также опалубочной фанеры на территории Уссурийского городского округа. Проект будет реализован в рамках режима свободного порта.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Деревообрабатывающая компания «Жуньда» было зарегистрировано 13 июля 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Учредителем компании является генеральный директор - гражданин Китая Гу БАЙЦЗЮАНЬ. В свое время г-н Байцзюань являлся владельцем и учредителем ООО «Чин Юн» в Омске, но в настоящее время проект свернут.

Для запуска производства в Приморье инвестор отремонтирует цех и установит производственные линии по изготовлению шпона, фанерных и ориентированно-стружечных панелей. Реализация проекта позволит вовлечь в хозяйственный оборот низкосортную и маловостребованную древесину. Круглый лес будет поставляться из лесных хозяйств Кировского, Чугуевского и Красноармейского районов Приморского края.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.