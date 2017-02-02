Приморью не стоит ТОРопиться

Эксперты не уверены в том, что ТОРы будут эффективными уже в этом году

Во Владивостоке обсудили прогнозы развития экономики Дальнего Востока России в 2017 году. В ходе 116-го заседания бизнес-клуба «Диалоги» эксперты поделились своими ожиданиями, в частности, от территорий опережающего развития (ТОР), которые создаются в регионе с 2014 года.

В настоящее время в ДФО действует 14 ТОР - в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, в Якутии, в Сахалинской области и Приамурье.

Как отметила председатель совета бизнес-клуба Инесса БАБИЧ, от 2017 года в деловом сообществе Дальнего Востока ждут «эпохальности».

- Если верить официальной статистике, то уже сегодня ставшие возможными в рамках ТОРов упрощенные процедуры получения земельных участков и подключения к инфраструктуре, самый низкий в России уровень налогообложения, специальные условия проведения проверок в отношении инвесторов, защищающие их от необоснованного административного вмешательства, дали первые значимые результаты. Особенно важно то, что в регион начали привлекаться частные инвестиции. Так, если полагаться на статистику, то на один рубль государственных инвестиций из бюджета РФ приходится 13 рублей частных инвестиций. Перед бизнесом Дальнего Востока открывается масса завораживающих перспектив. Однако представляются ли они реальными?

Не повторить судьбу ОЭЗ

По мнению профессора и доцента кафедры экономических наук Дальневосточного научно-исследовательского института рынка Вадима ЗАУСАЕВА, не стоит торопиться с выводами и возлагать крупные ожидания на ТОР.

- Так ли новые режимы будут влиять и ускорять развитие экономики нашего региона, как от них того ожидают? Не факт. Проводя анализ, мы отработали 96% бизнес-планов резидентов ТОР, исключив из анализа лишь самые оптимистичные и нереалистичные из них. Они предусматривали рентабельность в 200% в короткие сроки.

Главная проблема Дальневосточного региона – это высокая затратность его производства по сравнению с тем же Китаем и даже Сибирью, которую можно нивелировать только при помощи государственной политики, что и подразумевают режимы ТОР.

- Если сравнивать самодостаточность регионов России, то Дальний Восток – самый несамодостаточный регион, особенно если рассматривать такие его субъекты, как Приморский край, Хабаровский край, Камчатку и т.д. Намного лучше ситуация в сырьевых субъектах Дальнего Востока – в Сахалинской области, где идет активная добыча нефти, в Якутии, на Чукотке. Эти субъекты в принципе обеспечивают окупаемость всего Дальнего Востока. Допустим, режимы ТОР и Свободного порта Владивосток призваны снизить затратность производства на Дальнем Востоке. Однако не повторят ли они судьбу режимов, которые ранее уже практиковались здесь? Напомню, СЭЗ (свободная экономическая зона) «Ева» в ЕАО, СЭЗ «Находка», ПОЭЗ (портовая особая экономическая зона) «Совгавань», ОЭЗ «Магадан», которая действует до сих пор… Все они также были созданы на Дальнем Востоке, но большинство из них не оправдали себя.

По мнению Заусаева, ОЭЗ на Дальнем Востоке не оправдали себя потому, что их проекты создавались без глубокой научной проработки.

- Мы провели анализ и вычислили, насколько примерно, благодаря ТОР и Свободному порту Владивосток, поднимется рентабельность продаж у резидентов ТОР, - добавил Заусаев. – Мы пришли к довольно скромным цифрам: в среднем поднимется она на 10%. С добавочной стоимостью куда скромнее: в Якутии добавочная стоимость увеличится только на 0,5%. Почему? Потому что основные резиденты ТОР в Якутии – это малый бизнес. В Приморье куда лучше: этот показатель достиг 29,4%. Неплохо.

По словам Заусаева, для того, чтобы проекты ТОР и СВП были реализованы в полной мере, в первую очередь на Дальнем Востоке необходимо остановить непрекращающийся отток населения, установить теплые отношения с Японией и ставить основной акцент на добыче ресурсов.

- Все, что перерабатывается на Дальнем Востоке, продавать нерентабельно, - отметил Заусаев. – Что касается населения, то отток продолжается. К сожалению, если развивать ТОР полагаясь на вахтовые методы работы, то непродуктивное в этом плане коренное население Дальнего Востока будет выдавлено отсюда более дешевой рабочей силой из Китая и так далее. По такому типу развивались и ОЭЗ на Чукотке, например, где население существенно сократилось.

Еще одно обязательное условие успеха ТОР – это расширение этого режима на действующие производственные предприятия, а также создание пилотного проекта.

- Необходимо взять одну ТОР, к примеру в Большом Камне, и применить к ней в полной мере все механизмы, в том числе и полную выплату персоналу предприятий федеральных дальневосточных надбавок, которые, к сожалению, у нас государством почему-то не выплачиваются. Таким образом, на одной ТОР необходимо максимально отработать весь вектор развития, а потом уже распространять его на другие территории, - предложил Заусаев.

Остановить отток

По мнению экспертов, вектор на социальное развитие регионов Дальнего Востока, в том числе на увеличение плотности населения, давно уже ушел на второй план.

- Об этом у нас давно уже ничего не говорится. Между тем перед нами поставили вполне конкретную задачу: формировать на Дальнем Востоке постоянное население. Как отметил Владимир Путин, если развивать ТОРы в том формате, который мы практикуем сейчас, то в конце концов на Дальнем Востоке не останется никого, кто говорил бы по-русски. О социальной эффективности бизнеса (а это выплата налогов, рост заработной платы, количество рабочих мест) мы как-то позабыли, - подытожил Заусаев.

По мнению руководителя представительства АНО «Совет по развитию внешней торговли и международных экономических отношений» Вадима ВАСЮКЕВИЧА, остановить отток населения на Дальнем Востоке возможно в том случае, если ставить акцент именно на развитие сельского хозяйства.

- Считаю, что 2017 год ничего принципиально нового Дальнему Востоку не принесет, - добавил Васюкевич. – Региону предстоит четырехкратное снижение субвенций. Китаю нужен наш порт, земли, лес и так далее. Конечно же, они с удовольствием будут создавать на нашей территории предприятия и реализовывать здесь свою продукцию. Вот только работать там будут китайцы, а не русские. Само собой, нам сложно конкурировать с Китаем в плане растениеводства, но вот, к примеру, приступать к развитию кадрового рынка в сфере рыболовства, морского дела – почему бы и нет? Такие кадры нам нужны. Как- никак Дальний Восток – регион морской державы.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.