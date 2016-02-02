Кризис катком прошелся по доходам бюджета Приморского края

Сокращение персонала на крупных предприятиях Приморского края и передислокация воинских соединений нанесли ощутимый урон доходной части краевого бюджета в 2015 году. Как следует из доклада руководителя управления ФНС по Приморскому краю Галины КОЛЕСНИКОВОЙ перед депутатами краевого парламента, в казну региона поступило 56,6 млрд рублей налогов при плане в 58,9 млрд руб., пишет Деловая газета "Золотой Рог".

- Начиная со второй половины 2015 года мы информировали краевой департамент финансов о существующей угрозе невыполнения плана по налоговым поступлениям, - подчеркнула руководитель краевого управления ФНС.

Недобор наблюдается практически по всем основным видам налогов, зачисляемым в бюджет региона. Так, по налогу на имущество организаций отклонение от плана составило 1,1 млрд руб. Это произошло из-за того, что в декабре 2014 года была предоставлена льгота ФКУ «Дальний Восток» по мосту на остров Русском. Налоговые льготы также получили предприятия, снабжающие теплом и водой объекты на острове Русский, построенные к саммиту АТЭС. На поступления налога повлияло и то, что в 2015 году ряд предприятий Приморья «ушел на банкротство».

Ниже запланированного уровня в 25,6 млрд руб. оказались поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). По словам руководителя приморских налоговиков, это связано прежде всего с падением реальных доходов населения в 2015 году: при прогнозе в 35,3 тыс. руб. средняя заработная плата в Приморье составила 31,5 тыс. руб. Только за счет снижения доходов жителей края бюджет недополучил 1,5 млрд руб. по НДФЛ, а еще несколько сот миллионов потеряны в связи с реорганизацией силовых структур.

- Не секрет, что львиную долю НДФЛ у нас в крае мы получали от Минобороны и органов МВД, других госструктур. За счет передислокации и проведенных сокращений мы потеряли порядка 314 млн руб. подоходного налога, - рассказала Галина Колесникова.

Произошло снижение численности наемных работников и в коммерческом секторе. На ситуацию здесь сильно повлияли сокращения на автозаводе «Соллерс» (226 человек) и закрытие филиалов ряда банков. В связи со снижением оборота упали платежи со стороны «Дальполиметалла», «Приморского ГОКа», приморского филиала «Почты России». Общие потери из-за снижения численности наемных работников Галина Колесникова оценила еще в 244 млн руб., пообещав в течение первого квартала 2016 года проанализировать причины снижения платежей по всем предприятиям.

Кроме того, население края стало активнее пользоваться правом на получение налоговых вычетов. Если в 2014 году жителям Приморья было возвращено 1,73 млрд руб. уплаченных ранее налогов, то в 2015 году этот показатель увеличился на 400 млн руб.

Как отметила Галина Колесникова, по сравнению с другими регионами ДФО ситуация с собираемостью налогов в Приморском крае все же выглядит неплохо. Например, из всех дальневосточных субъектов увеличение поступлений по НДФЛ в 2015 году показал только Камчатский край.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.